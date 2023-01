Squarespace poursuit son engagement en France et continue à soutenir l'entrepreneuriat et les créateurs

PARIS, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Transformer sa passion en un empire à part entière n'a jamais été aussi simple. C'est avec cette mission que Squarespace a choisi de faire de la France un marché prioritaire en 2023, afin de soutenir tous ceux qui souhaitent créer et entreprendre. Squarespace, la plateforme tout-en-un de création de sites web et de e-commerce, offre des solutions modernes pour aider les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Pour ceux qui souhaitent établir leur présence en ligne, que ce soit pour leur entreprise ou un projet qui les passionnent, Squarespace leur met à disposition un éventail de produits qui leur permettront de se démarquer. Qu'il s'agisse d'un portfolio, d'un site de vente en ligne ou d'un blog, un site web au design impeccable devient un véritable moyen de vivre de sa passion. Mode, restaurant, yoga, musique, photographie… Il s'agit du premier pas vers la professionnalisation et la pérennisation de son activité. Afin de célébrer son lancement officiel en France, Squarespace dévoile ses ambassadrices ainsi qu'une nouvelle campagne créative.

Squarespace poursuit son engagement en France

L'entrepreneuriat, une source d'inspiration pour Squarespace

En France, c'est 995.900 entreprises qui ont été créées en 2021, un record de plus de 30% par rapport à l'année précédente , et cela en pleine reprise économique. Si les spécialistes n'avaient pas parié sur un tel engouement pour l'entrepreneuriat, c'était sans compter sur la passion et le désir d'indépendance des créateurs et entrepreneurs français. En quête de sens, cette génération cherche à avoir un impact positif au quotidien à travers son travail. C'est pourquoi Squarespace soutient toute personne qui se tourne vers l'aventure de l'entrepreneuriat.

Afin de célébrer ces talents créatifs et émergents, Squarespace dévoile ses ambassadrices françaises, qui ont su se démarquer par leur utilisation de la plateforme et ont connu un succès phénoménal.

Klin d'Oeil : boutique, curateurs de créateurs et agence créative, Klin d'Oeil est porté par quatres femmes, dont Émilie et Virginie, les sœurs à l'origine de cet écosystème créatif né il y a 10 ans. Leur mission ? Mettre en avant la jeune création sous toutes ses formes. Grâce à leur site Squarespace, il est possible de s'offrir la sélection Klin d'Oeil en ligne et de réserver sa place pour leurs célèbres ateliers animés par les créateurs dans le 11ème arrondissement de Paris. Un espace chaleureux, à l'image des femmes qui l'ont construit, dans lequel un savoir-faire et une démarche de transmission sont perpétrés.

Miss Maggie's Kitchen : Après 15 ans passés dans le monde de la mode, Héloïse Brion prend un autre chemin et lance Miss Maggie's Kitchen en juillet 2017. En se mettant à son compte, Héloïse a suivi son instinct et a fait de ses passions son métier. Très rapidement Héloïse collabore avec la presse, notamment avec le ELLE en réalisant de nombreuses fiches recettes. En 2019, elle publie son premier livre de recettes, Chez Miss Maggie's Kitchen (Flammarion), puis un 2ème, Mon Art de Recevoir (Flammarion) en 2022 afin de transmettre son art de vivre et ses jolies mises en scènes de tables (les deux livres sont publiés en français et en anglais et vendus dans le monde entier). En 2021, lance « parsley », sa marque art de vivre dans laquelle on trouve ses créations, des collaborations avec des artisans (céramiques, vinaigres...), des pièces chinées et des trésors dénichés aux quatre coins du monde. Alors que 94 % des personnes qui la suivent sur ses réseaux sont des femmes, majoritairement entre 25 et 44 ans, Héloïse décomplexe et inspire la prochaine génération d'entrepreneurs et toutes celles qui souhaitent changer de vie. Sur son site Squarespace, on retrouve des recettes, ses livres et la collection parsley sur l'eshop, ses carnets de voyages, les ateliers MMK et la possibilité de souscrire à « À Table » un espace accessible via un abonnement mensuel (ou annuel) avec des contenus exclusifs (Lives, recettes, conseils...).

La création au coeur d'une campagne créative immersive

Afin de soutenir les créateurs et entrepreneurs de tous horizons, Squarespace lance une campagne mettant en avant les différentes façons dont la plateforme les accompagne dans le développement de leurs projets. Chaque spot publicitaire, diffusé en France à partir du 9 janvier, est imaginé et conçu par l'équipe créative interne primée de Squarespace autour de David Lee (Chief Creative Officer). Avec une patte créative unique et une narration visuelle d'exception, la campagne montre comment la boîte à outils Squarespace peut transformer la vision d'un entrepreneur en une entreprise florissante, en seulement quelques clics. Un nouveau Creator Hub s'ajoute à cette campagne et vient accompagner ceux qui souhaitent profiter des outils et de l'assistance nécessaire pour transformer leur succès en ligne en véritable entreprise.

« Si Squarespace soutient depuis longtemps les créatifs, c'est la première fois que notre campagne s'adresse directement à la nouvelle génération de créateurs. Les spots montrent comment nos outils permettent à tout le monde de faire des transactions en ligne et de transformer les adeptes et les communautés en une nouvelle grande entreprise. Nous sommes là pour vous aider, du tout premier point ou plat jusqu'à la création d'un empire", explique David Lee, directeur de la création chez Squarespace. »

Vous trouverez les spots publicitaires ci-dessous :

Spot Mode - (36 secondes)

- (36 secondes) Spot bien être - (36 secondes)

En plus d'une variété de modèles de sites web riches en design, Squarespace offre de nombreux outils pour accompagner les entrepreneurs à commercialiser leur activité :

Boutique en ligne : vente de produits physiques et de services.

vente de produits physiques et de services. Espaces membres : où des tutoriels et des cours en ligne peuvent être proposés derrière un mur payant, y compris l'hébergement de vidéos dédiées.

où des tutoriels et des cours en ligne peuvent être proposés derrière un mur payant, y compris l'hébergement de vidéos dédiées. Outils pour les réseaux sociaux : L'application tout-en-un Unfold propose des templates photo et vidéo pour sublimer et commercialiser son contenu sur les réseaux sociaux alors que les Bio Sites permettent de créer un mini site web qualitatif de type « lien-dans-la-bio » d'une page pour présenter du contenu, des produits dérivés, des objets de collection numériques et bien plus encore, le tout en un seul endroit.

: L'application tout-en-un Unfold propose des templates photo et vidéo pour sublimer et commercialiser son contenu sur les réseaux sociaux alors que les permettent de créer un mini site web qualitatif de type « lien-dans-la-bio » d'une page pour présenter du contenu, des produits dérivés, des objets de collection numériques et bien plus encore, le tout en un seul endroit. Marketing par e-mail : qui permet aux créateurs de construire leur propre communauté, loin des plateformes de réseaux sociaux.

: qui permet aux créateurs de construire leur propre communauté, loin des plateformes de réseaux sociaux. Scheduling : la fonctionnalité permet de gérer facilement les rendez-vous et les cours, et d'encaisser les paiements grâce à une facturation personnalisée qui peut être partagée avec les clients pour suivre et encaisser les paiements.

Retrouvez tout l'univers Squarespace ici .

Nous restons à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire,

L'équipe Squarespace

À propos de Squarespace

Squarespace est la plateforme tout-en-un de création de sites web et d'e-commerce fournissant aux clients de plus de 200 pays et territoires tous les outils dont ils ont besoin pour vendre des produits physiques, du contenu numérique, des cours, des rendez-vous, des réservations et plus encore. Propulsée par le meilleur design de sa catégorie pour une expérience de marque cohérente à travers tous les points de contact, notre suite de produits entièrement intégrés permet à quiconque de gérer ses projets et ses entreprises par le biais de sites web, de domaines, de commerce électronique, d'outils de marketing et de planification, ainsi que d'outils pour gérer une présence sur les médias sociaux avec Unfold et la gestion des entreprises d'accueil via Tock. Le siège social de Squarespace est situé dans le centre-ville de New York, avec des bureaux à Dublin, en Irlande, et à Chicago, dans l'Illinois. Pour plus d'informations, visitez le site fr.squarespace.com .

Contacts Presse :

Agence Matriochka Influences : [email protected]

Media : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1985249/Squarespace.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1985353/Squarespace_logo.jpg

SOURCE Squarespace