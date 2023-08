Stamus Networks sécurise un financement de 6 millions de dollars lors d'une levée de fonds en série A pour détecter et neutraliser les menaces graves et les opérations non autorisées au sein des réseaux d'entreprises

La ronde de financement a été dirigée par First Analysis et a impliqué la participation d'Elevate Ventures, SmoothBrain, VisionTech Partners ainsi que d'autres investisseurs en phase démarrage

INDIANAPOLIS et PARIS, 9 août 2023 /PRNewswire/ -- Stamus Networks, le précurseur mondial en matière de sécurité réseau axée sur Suricata, a révélé aujourd'hui la finalisation d'une levée de fonds de série A de 6 millions de dollars. Cette ronde de financement a été dirigée par First Analysis, une entreprise de capital-risque située à Chicago, renommée pour son engagement envers les startups technologiques B2B en plein essor. Elle a également accueilli la contribution du nouvel investisseur SmoothBrain. En outre, les investisseurs déjà engagés, Elevate Ventures et VisionTech Partners, ont également pris part à cette initiative.

Ce financement renforce la position de l'entreprise en tant qu'innovatrice dans le domaine des systèmes de détection et de réponse aux menaces de niveau entreprise, fondés sur Suricata. Ces systèmes assurent une efficacité notable en intégrant les avancées du machine learning aux mécanismes traditionnels de détection des systèmes d'intrusion (IDS) et de surveillance de la sécurité des réseaux (NSM). Conçu pour les experts en cybersécurité exigeant des informations détaillées, un contrôle précis et une transparence totale, Stamus Networks propose une alternative robuste aux systèmes en place et aux produits d'intelligence artificielle (IA) largement promus, qui génèrent des alertes dépourvues de contexte explicatif ou de preuves convaincantes.

« Les discussions que nous avons eues avec les entreprises clientes hautement spécialisées de Stamus Networks nous ont laissé une forte impression. Chacune de ces entreprises a vanté les preuves exhaustives, transparentes et détaillées fournies par les détections générées par la plateforme de sécurité de Stamus », a partagé Howard Smith, directeur général de First Analysis. « Les clients ont également exprimé leur satisfaction quant à l'exceptionnel service client offert par l'entreprise. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accompagner l'entreprise dans son expansion et sa croissance rapide sur ce marché passionnant. »

Les fonds obtenus seront alloués à la promotion de l'innovation des produits, à l'amélioration de l'expérience client et à l'accroissement efficace des ressources ainsi que des programmes de mise sur le marché.

« Stamus Networks et ses solutions de détection et de réponse aux menaces basées sur le réseau ont gagné la confiance de certaines des organisations les plus ciblées à l'échelle mondiale pour sécuriser leurs opérations », a déclaré Nick Mirchef, co-fondateur de SmoothBrain. « Parmi cette liste éminente de clients figurent des banques centrales, des institutions gouvernementales multinationales, des départements de la défense, des prestataires de services de sécurité gérés et des entités du secteur financier. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec First Analysis et SmoothBrain, et nous exprimons notre gratitude pour la confiance qu'ils accordent non seulement à notre entreprise, mais aussi à nos investisseurs existants », a exprimé Ken Gramley, PDG de Stamus Networks. « Ces fonds nous permettront d'étendre notre présence sur le marché et d'accélérer nos activités de recherche et de développement, renforçant ainsi notre position de leader en matière de sécurité réseau basée sur Suricata pour les entreprises. Finalement, cette démarche contribuera à accroître la sécurité d'un éventail plus large d'organisations parmi les plus visées à l'échelle internationale », a ajouté M. Gramley.

Cette semaine, les membres de l'équipe de Stamus Networks prennent part à l'événement Black Hat USA à Las Vegas, où ils exposeront la plateforme de sécurité Stamus et auront l'occasion de rencontrer des clients et des clients potentiels sur leur stand situé au numéro 2716D.

À propos de First Analysis

First Analysis est un investisseur en capital-risque de premier plan qui se concentre sur les entreprises technologiques interentreprises. La société possède l'un des plus longs palmarès dans le domaine du capital-risque, ayant investi plus de 825 millions de dollars dans plusieurs fonds très diversifiés au cours de quatre décennies. First Analysis investit principalement en Amérique du Nord et se concentre sur ses secteurs d'expertise, notamment la cybersécurité, l'optimisation du commerce en ligne, la productivité d'entreprise, l'avenir du travail, les technologies de mise sur le marché, les technologies de la santé, les technologies d'infrastructure, l'Internet des objets, les technologies d'apprentissage, les technologies pharmaceutiques et les logiciels verticaux en tant que service. La société aide les entreprises établies à devenir des leaders rentables sur les grands marchés, en finançant des plans de croissance et en travaillant en étroite collaboration avec la direction dans des domaines tels que la stratégie, le recrutement, les ventes et le marketing, et le développement de l'entreprise. Son approche flexible vise à investir de 3 à 10 millions de dollars en tant qu'investisseur principal ou en tant que partenaire du syndicat, ce qui lui permet d'apporter une perspective précieuse. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : firstanalysis.com.

À propos de Stamus Networks

Stamus Networks embrasse une vision d'un monde où les défenseurs deviennent des héros, contribuant ainsi à un avenir où ceux qu'ils protègent demeurent en sécurité. Dans un contexte où les organisations sont confrontées à des menaces provenant d'adversaires bien financés, nous poursuivons avec détermination la recherche de solutions visant à simplifier le travail des défenseurs et à amplifier leur impact. En tant que pionnier mondial dans le domaine des solutions de sécurité réseau fondées sur Suricata, Stamus Networks joue un rôle crucial en renforçant les équipes de sécurité des entreprises, en leur offrant des informations plus précises, une réactivité accrue et une réduction des risques à travers la collecte de données sur l'activité réseau, que ce soit dans le cloud ou sur site. Notre plateforme de sécurité Stamus fusionne les meilleures caractéristiques des systèmes de détection d'intrusion (IDS), de surveillance de la sécurité du réseau (NSM) et de détection et de réponse réseau (NDR), les intégrant dans une solution unique qui expose les menaces sérieuses et imminentes pesant sur les actifs stratégiques et permet une réponse rapide. Pour en savoir plus, veuillez consulter : stamus-networks.com.

