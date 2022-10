Stamus Networks signe un accord de partenariat avec Netmetrix

La société mondiale de détection et de réponse en réseau s'associe à un intégrateur à valeur ajoutée en France pour aider ses clients à atténuer les cybermenaces

INDIANAPOLIS et SURESNES, France, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Stamus Networks , fournisseur mondial de systèmes de détection et de réponse aux menaces basés sur les réseaux à haute performance, a annoncé aujourd'hui qu'il avait signé un accord de partenariat avec Netmetrix . Cet accord permet à Netmetrix de commercialiser Stamus Networks en France.

Avec des bureaux à Suresnes, en France, Netmetrix est un intégrateur à valeur ajoutée qui aide les entreprises à automatiser leurs infrastructures numériques. Elle fournit des solutions pour les tests de réseaux, l'observabilité et la cybersécurité. En outre, elle offre des services tels que l'intégration de produits, le développement de la clientèle et la formation.

« Netmetrix a développé un écosystème innovant de produits visant à réduire considérablement les cyberrisques », a déclaré Olivier Vaugrenard, PDG de Netmetrix. « La Plate-forme de sécurité Stamus : , un produit qui offre une surveillance du réseau et une détection des menaces réellement utiles, s'intègre parfaitement à notre écosystème et permettra à nos clients d'adopter une approche proactive pour défendre leurs réseaux », a-t-il ajouté.

Vaugrenard poursuit : « À mesure que les réseaux évoluent vers des architectures complexes de cloud hybride, la nécessité pour les équipes de sécurité des entreprises de répondre rapidement aux menaces imminentes est essentielle pour la santé et la sécurité de leurs organisations. » « Le partenariat avec une entreprise comme Stamus Networks nous permet de présenter leurs solutions à nos clients qui ont besoin d'informations importantes sur l'activité de leur réseau. »

« En nous associant à Netmetrix, nous sommes en mesure d'étendre notre présence en Europe et de renforcer notre position sur le marché français », a déclaré Steve Patton, vice-président des ventes, EMEA pour Stamus Networks. « La société a été fondée par des experts dans le domaine de la cybersécurité et leurs vastes connaissances et expériences technologiques leur permettent d'aider leurs clients à améliorer leurs stratégies de gestion et d'atténuation des menaces. » Il poursuit : « Aider les équipes de sécurité à en savoir plus et à réagir plus rapidement aux menaces est une valeur commerciale partagée qui profite à la fois à Stamus Networks et à nos clients. »

À propos de Stamus Networks

Stamus Networks croit en un monde où les défenseurs sont des héros, et en un avenir où ceux qu'ils protègent restent en sécurité. Alors que les entreprises sont confrontées à des menaces de la part d'adversaires bien financés, nous recherchons sans relâche des solutions qui facilitent le travail du défenseur et lui donnent plus d'impact. Fournisseur mondial de systèmes de détection et de réponse aux menaces basés sur des réseaux hautes performances, Stamus Networks aide les équipes de sécurité des entreprises à en savoir plus, à réagir plus rapidement et à atténuer les risques grâce à des informations recueillies à partir de l'activité des réseaux cloud et sur site. Nos solutions sont des systèmes avancés de détection et de réponse aux réseaux qui exposent les menaces sérieuses et imminentes pour les actifs critiques et permettent une réponse rapide. Pour plus d'informations, consultez le site stamus-networks.com .

À propos de Netmetrix

NetMetrix est un intégrateur à valeur ajoutée paneuropéen. Nous aidons les entreprises à contrôler, sécuriser, optimiser et gérer leurs infrastructures numériques, qu'elles soient virtuelles, physiques ou hybrides en fournissant des solutions et des services, pour l'Observabilité et la Sécurité Informatique. Pour plus d'informations, consultez le site economicsandpeace.org .

