Standard Profil Group étend ses activités en Chine

Standard Profil Group fabrique des systèmes d'étanchéité de carrosserie pour des marques automobiles mondiales, dans douze sites de production répartis sur sept pays. La société, présente en Chine depuis 2011, a récemment investi six millions d'euros dans la ville de Jingzhou pour sa nouvelle usine. L' usine de Standard Profil Jingzhou a été inaugurée lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté Guangzhong He , Secrétaire du Comité municipal du Parti, Zhiqing Zhong , adjoint au maire, Sabri Tunç Angılı , Consul général de Turquie, Sezgin Taşkın , conseiller commercial de Turquie à Beijing et Turhan Semizer , PDG de Standard Profil Group . Cette usine sera le site principal de la société pour ses activités en Chine.

Cette usine, d'une superficie de 66 000 mètres carrés dans une zone stratégique, fabriquera deux millions de systèmes d'étanchéité par an pour Geely, Volvo, Audi, SGM, Renault, Saleen et autres géants de l'automobile. Le groupe emploiera 300 personnes d'ici fin 2019.

Lors de l'inauguration de l'usine Standard Profil Jingzhou, le PDG Turhan Semizer, a déclaré : «Nous sommes fiers de notre nouvel investissement dans une région stratégique en Chine. Fournisseur local il y a de cela 42 ans, nous sommes aujourd'hui devenus une marque mondiale, la troisième en Europe et la sixième dans le monde. La Chine est un marché essentiel à nos yeux et à travers cet investissement de six millions d'euros à Jingzhou, nous nous rapprochons de nos clients. Compte tenu de notre carnet de commande, nous prévoyons d'atteindre 600 collaborateurs dans les deux prochaines années. Focalisé sur la qualité de nos produits et amélioration continue, nous sommes maintenant en capacité, grâce à cette nouvelle usine, de renforcer notre position sur le marché chinois et dans la région Asie-Pacifique.»

À propos de Standard Profil :

Standard Profil, présent sous le nom de Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., a été créé en 1977. La société fabrique des systèmes d'étanchéité pour le marché automobile mondial. Avec un siège social basé à Istanbul, la société dispose également en Turquie de trois usines à Düzce et à Manisa. Standard Profil est également présent en Espagne, au Maroc, en Chine, en Afrique du Sud, en Bulgarie et au Mexique.

