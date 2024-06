STARMUS ANNONCE « STARMUS LA PALMA, L'ÎLE DES ÉTOILES »

Déjà reconnu comme le festival de science et de musique le plus ambitieux au monde, Starmus reviendra aux îles Canaries en avril 2025 comme l'une des grandes initiatives en faveur de la reconstruction de La Palma.

Starmus vient de célébrer sa septième édition en Slovaquie, où plus de 100 000 personnes ont assisté aux différents événements du festival qui rendait hommage à la Terre.

TENERIFE et LA PALMA, Espagne, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- STARMUS, le festival de science et de musique le plus ambitieux au monde, fondé par Garik Israelian, docteur en astrophysique, et Brian May, guitariste de Queen, également docteur en astrophysique, annoncent aujourd'hui que la prochaine édition de l'événement se tiendra sur l'île de La Palma en avril 2025.

STARMUS LA PALMA PRESENTATION

Dans le cadre d'une conférence de presse, le président du gouvernement des Canaries, Fernando Clavijo, le commissaire spécial pour la reconstruction de l'île de La Palma, Héctor F. Izquierdo, le président du Conseil insulaire de La Palma, Sergio Rodríguez Fernández, le directeur de l'Institut d'astrophysique des Canaries (IAC), Rafael Rebolo, et le plus populaire communicateur scientifique espagnol, Javier Santaolalla, ont présenté « Starmus La Palma » comme une édition historique, tant pour le festival que pour l'île.

Starmus revient aux îles Canaries, en partenariat avec la Starlight Foundation, dans le cadre du programme de reconstruction de La Palma après la catastrophe causée par l'éruption volcanique de la Cumbre Vieja en 2021. Le festival servira ainsi de plateforme pour la promotion internationale de l'île, surnommée la « isla bonita », et en tant qu'un des meilleurs spots au monde pour l'observation des étoiles.

Après le succès de ses précédentes éditions à l'international (en Norvège, en Suisse, en Arménie et en Slovaquie), Starmus revient à la maison pour contribuer au rétablissement de La Palma. Dans le cadre de travail « Déclaration Starlight ou Déclaration de La Palma » visant la défense du ciel nocturne et le droit à la lumière stellaire, promu par l'IAC et rédigé et signé par des institutions internationales telles que l'UNESCO, l'OMT et l'UAI, dont l'organisme responsable est la Starlight Foundation.

Cette édition spéciale rendra hommage à l'île et se concentrera sur les grands défis de la pollution lumineuse et spatiale. L'objectif sera de rassembler aux îles Canaries les grands héros et visionnaires de la course à l'espace, ainsi qu'un fabuleux panel de personnalités scientifiques et artistiques.

Le festival proposera un programme de quatre jours de conférences, un agenda musical inédit qui fera venir à La Palma des artistes de renommée mondiale, ainsi que son incontournable Camp STARMUS, grâce auquel la science occupera le devant de la scène dans toute l'île.

Les organisateurs travaillent déjà sur le programme et de plus amples renseignements sur l'événement devraient être annoncés en septembre.

Il s'agit sans aucun doute d'un événement unique qui placera la Isla Bonita sous les feux de la rampe internationale pendant toute une semaine et la confortera en tant que référence internationale et l'île des étoiles pour la communauté scientifique et l'astrotourisme.

