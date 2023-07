STARTRADER réalise une croissance sans précédent sous la direction visionnaire de Peter Karsten

TAIPEI, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le leadership exceptionnel de Peter Karsten, PDG de STARTRADER, a permis à l'entreprise de réaliser une croissance et une expansion remarquables. Grâce à sa vaste expertise et ses approches inventives dans les secteurs des technologies et de la Fintech, M. Karsten a guidé STARTRADER de manière à ce que l'entreprise devienne l'un des courtiers à la croissance la plus rapide, en mesure de répondre aux besoins des marchés mondiaux.

Peter Karsten, physicien et innovateur, peut faire valoir une impressionnante collection de plus de quinze brevets en son nom. Fort d'une vaste expérience auprès d'entreprises de renom comme Citibank et Nokia, il a joué un rôle important dans la création de technologies révolutionnaires. Il a notamment contribué au développement de sonneries personnalisables, de cartes de visite téléchargeables et d'applications innovantes.

Tout au long de sa carrière, M. Karsten a toujours démontré sa capacité à trouver des solutions technologiques axées sur le client. Reconnaissant l'immense potentiel de STARTRADER, il a décidé de consacrer son expertise visionnaire et son ingéniosité au monde du commerce.

S'appuyant sur son expérience préalable dans les secteurs des technologies et de la Fintech, il a appliqué des tactiques qui améliorent le contentement des clients et ouvert la voie à l'offre de services distinctifs. Partisan des liens durables qui, selon lui, jouent un rôle crucial dans les progrès exponentiels qu'une entreprise peut réaliser, M. Karsten les privilégie par rapport aux nouvelles relations sans cesse renouvelées. Par conséquent, STARTRADER a introduit des comptes de trading en cents afin d'aider les clients à démarrer leurs entreprises avec des comptes de trading modestes mais authentiques, plutôt que de s'appuyer sur des comptes de démonstration qui peuvent fournir une perception trompeuse de la sécurité.

STARTRADER démontre son engagement à répondre aux exigences uniques de chaque client grâce à son large éventail d'environ 200 options de paiement disponibles pour les clients. L'accent mis par la société sur les retraits rapides, le traitement efficace des transactions, les plateformes de trading conviviales et le support client dédié constitue la pierre angulaire des efforts de STARTRADER pour gagner la confiance des clients sous la direction de Peter Karsten. L'entreprise se retrouve ainsi positionnée sur une trajectoire favorable, qui devrait lui permettre d'émerger rapidement comme l'un des meilleurs courtiers en croissance.

Sous la direction de M. Karsten, STARTRADER est prête à sortir une application de trading très attendue. Cette application vise à transformer le processus de trading en fusionnant une technologie de pointe avec des fonctionnalités conviviales, donnant aux traders des moyens d'action inédits. Dotée d'une interface intuitive et de capacités avancées, l'application de trading fournira aux clients les ressources nécessaires pour naviguer sur les marchés financiers avec précision et assurance.

STARTRADER est l'un des courtiers à la croissance la plus rapide au monde avec lequel les clients peuvent négocier des CFD dans des centaines d'instruments sur six classes d'actifs – forex, métaux, indices, obligations, matières premières et actions. STARTRADER offre à ses clients la confiance nécessaire à un trading efficace en offrant un niveau élevé de sécurité des fonds avec un capital versé élevé. Connue pour son approche axée sur le client, l'entreprise veille à ce que les clients disposent de tous les outils et informations dont ils ont besoin pour commencer leur parcours de trading, à savoir : un environnement de trading flexible et une exécution ultra-rapide.

