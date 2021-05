Status Jet développe ses activités en Europe

Depuis sa création en 2014, Status Jet a développé une équipe de professionnels expérimentés qui apportent avec eux des années d'expérience dans les secteurs de l'aéronautique et des services de luxe. Avec une mission déclarée de fournir le plus haut niveau de satisfaction des clients, Status Jet a développé une réputation pour offrir aux clients des expériences uniques et personnalisées, en mettant également l'accent sur la sécurité.

Comme Paris est le contre des voyages en jet d'affaires en Europe, il a été facile pour les dirigeants de la société de choisir la Ville Lumière comme base de leurs opérations européennes. Avec un bureau situé dans la rue de Saint Honoré, la rue commerciale la plus célèbre de Paris, il est évident que l'objectif de la société est d'attirer une clientèle mondiale tout en faisant de Status Jet un synonyme de luxe.

Le bureau parisien sera le centre européen de vente et de gestion de projets pour Status Jet. "Nous fournirons des services de conseil en matière de vente et d'acquisition d'avions", explique le président David Gerard Henry, "et continuerons à organiser des vols charter en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays. Notre bureau parisien est spécifiquement et uniquement conçu pour répondre aux besoins de vente, de gestion de projet et d'assistance de nos clients européens."

Status Jet a également le plaisir d'annoncer que M. Julian Barera a rejoint son équipe en tant que représentant officiel à Paris. Outre son expérience considérable dans le domaine de l'aviation, M. Barera parle couramment le français, l'espagnol, l'anglais et l'italien, et a une bonne connaissance de l'allemand. Les parties intéressées sont invitées à contacter directement Julian Barera par e-mail à [email protected] ou en appelant le +33 (0)9 80 80 29 92.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1502601/Paris_France_Status_Jet.jpg

Liens connexes

www.statusjet.com



SOURCE Status Jet