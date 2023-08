STL est classée par MSCI parmi les entreprises les plus performantes en matière d'ESG et a fait des progrès significatifs dans l'indice de durabilité EcoVadis

LONDON, COLUMBIA, CAROLINE DU SUD, et MILAN, 16 août 2023 /PRNewswire/ -- STL [NSE: STLTECH], une entreprise de premier plan dans le domaine des solutions optiques et numériques , a annoncé aujourd'hui qu'elle avait considérablement amélioré les mesures ESG suivies par la société mondiale de recherche en investissement Morgan Stanley Capital International (MSCI). STL a reçu la note « A » dans l'évaluation de MSCI pour ses efforts en matière d'ESG. MSCI évalue les politiques et les actions des entreprises liées à des indicateurs clés tels que l'approvisionnement responsable, l'utilisation de technologies propres, etc. sur une échelle AAA-CCC relative à l'industrie.

STL rated a top ESG performer by MSCI

STL a également reçu la médaille d'argent avec un score global de 92 centiles dans l'évaluation de durabilité EcoVadis. L'entreprise a amélioré son score dans 3 des 4 catégories - Environnement, Travail et Droits de l'homme, et Éthique. L'amélioration du score peut également être attribuée aux pratiques de gestion des déchets de STL, qui sont les meilleures au monde, et à l'absence de rejets liquides. STL a obtenu la certification « zéro déchet à la décharge » pour quatre unités de production en Inde et deux en Italie, ainsi que la certification « zéro rejet liquide » pour six de ses onze sites de production dans le monde.

Outre ses efforts en matière d'environnement, de communauté et de gouvernance, STL s'est faite la championne de l'amélioration de la divulgation et de l'établissement de rapports sur un nombre accru d'indicateurs clés de performance ESG, ainsi que de la publication de politiques relatives à l'absence totale de déchets d'ici 2030, à la gestion de l'énergie, des déchets et de l'eau, et à l'approvisionnement durable.

L'entreprise a également déployé des efforts concertés pour élaborer une politique dédiée aux droits de l'homme qui valorise la transparence, la conformité réglementaire, le règlement des griefs et la sécurité des employés.

Commentant l'amélioration des notations MSCI, Akanksha Sharma, responsable ESG mondiale, STL, a déclaré : « Notre engagement en faveur de la durabilité et des objectifs de développement durable des Nations Unies a été un moteur essentiel de nos actions ESG et commerciales. Nous nous efforçons de créer un impact tangible et mesurable grâce à nos efforts en matière d'opérations durables, d'autonomisation des femmes et de travail de proximité dans des domaines tels que la conservation de l'eau, l'éducation numérique, les soins de santé et bien d'autres encore. Ces notations sont une validation de nos efforts et renforcent notre vision d'être un leader dans la gestion des risques et des opportunités liés au développement durable au sein de notre industrie. »

À propos de STL - Sterlite Technologies Ltd. :

STL est un leader mondial des solutions optiques et numériques qui propose des offres avancées pour construire des réseaux 5G, ruraux, FTTx, d'entreprise et de centres de données. En savoir plus , Contactez-nous , stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2185043/STL_ESG_performer_rating_by_MSCI.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876464/4195117/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

SOURCE Sterlite Technologies Ltd - STL