STL est prête à réaliser des tests MTCTE rentables pour les produits à base de fibres optiques

Prête à soutenir les opérateurs de télécommunications indiens pour leurs essais optiques obligatoires

Laboratoires indigènes, certifiés NABL et TEC à Maharashtra et Silvassa

PARIS, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), société leader dans le domaine des solutions optiques et numériques , a annoncé être prête à proposer des tests pour les produits de fibre optique et de câble, conformément aux directives du MTCTE (Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipment), un groupe de travail mis en place par le ministère des Télécommunications. Ces produits seront testés dans les laboratoires d'essai de la STL, qui ont été accrédités par le National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) et le Telecommunications Engineering Centre (TEC).

Avec l'accélération des déploiements de la 5G, de la FTTx et des centres de données, l'Inde doit garantir des déploiements de haute qualité et sécurisés, car cette infrastructure numérique façonnera le parcours de l'Inde au cours des 20 à 30 prochaines années. Les dernières lignes directrices du MTCTE, qui seront probablement mises en œuvre à partir du 1er juillet 2023, stipulent que tous les types d'équipements de télécommunications énumérés dans les phases III et IV doivent être testés et approuvés par des laboratoires d'essai locaux avant d'être installés dans l'infrastructure du réseau.

Compte tenu des stratégies agressives de déploiement des réseaux des opérateurs, la disponibilité de ces laboratoires, ainsi que la rapidité et le coût des tests, seront d'une importance capitale. Les laboratoires certifiés de STL à Aurangabad et Silvassa sont capables de réaliser les tests spécifiés dans les « exigences essentielles » des fibres optiques monomodes et des câbles à fibres optiques.

Les laboratoires de STL sont les premiers en Inde à avoir été reconnus comme étant de haute qualité par l'organisme d'évaluation de la conformité de TEC et le NABL, conformément aux normes ISO/IEC 17025:2017. Ils sont équipés d'instruments de mesure et de logiciels de simulation de première qualité, testant les produits sur trois grands paramètres : transmission (atténuation, dispersion, sensibilité à la courbure), mécanique (résistance à la traction, fatigue, impact, écrasement) et environnemental (température extrême, tolérance à l'eau et humidité), y compris les tests de certaines matières premières utilisées dans le processus de fabrication des câbles comme le PEHD, le PBTP, le nylon, la gelée, l'ARP, le FRP et bien d'autres.

L'entreprise a également défini un cadre tarifairehttps://stl.tech/stl-of-and-ofc-lab/ transparent pour mieux s'aligner sur les stratégies de mise sur le marché des opérateurs. Ce cadre tarifaire a été méticuleusement déterminé en tenant compte de facteurs tels que la portée, la durée et le niveau d'expertise requis pour les essais et l'évaluation.

Ankit Agarwal, directeur général de STL, a déclaré à propos de l'aptitude de STL à tester les équipements de télécommunications : « Garantir un réseau de qualité supérieure et hautement sécurisé est une nécessité absolue. Nous voulons fournir aux opérateurs de télécommunications des moyens crédibles, rapides et efficaces pour se conformer aux réglementations du MTCTE. Nos laboratoires d'essais sont bien équipés pour garantir des essais de produits à fibre optique de classe mondiale afin de mettre en place une infrastructure numérique solide pour le pays. »

