STL et TruVista s'associent pour créer une connectivité par fibre optique pour la Caroline du Sud depuis la Caroline du Sud

MUMBAI, Inde et LONDON et COLUMBIA, CAROLINE DU SUD, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- STL [NSE : STLTECH], une société leader dans le domaine des solutions optiques et numériques , s'est associée à TruVista , fournisseur de services et d'applications à large bande depuis 125 ans, pour stimuler la croissance et l'amélioration de l'infrastructure de connectivité rurale en Caroline du Sud.

STL et TruVista, dont les sièges sont situés en Caroline du Sud, investissent massivement dans la fabrication et la construction de réseaux de fibres optiques - pour la Caroline du Sud, depuis la Caroline du Sud. STL a réalisé d'importants investissements dans une usine de fabrication de technologies de fibre optique de pointe à Lugoff, en Caroline du Sud, dotée d'une automatisation avancée de bout en bout. Dans le même ordre d'idées, TruVista investit plus de 12 millions de dollars dans le haut débit en zone rurale, dont une grande partie sera consacrée à la Caroline du Sud. Elle étend actuellement la connectivité par fibre optique dans les zones rurales de Caroline du Sud, pour permettre à ses habitants d'accéder à un internet fiable à des vitesses de 1 Gbps. Ce rapprochement stratégique ouvre la voie à une relation synergique de longue durée entre les deux entreprises.

Depuis 2021, STL fournit à TruVista des câbles à fibre optique spécialisés, couvrant des tubes multi-lâches et des câbles à forte teneur en fibres. L'entreprise a également fourni des câbles avancés tels que le Nova A1, un câble à fibre optique haute performance entièrement rétrocompatible et doté de propriétés de flexion exceptionnelles, afin de permettre à TruVista de déployer des systèmes FTTX efficaces dans toute la Caroline du Sud. TruVista a également tiré parti des capacités optiques de bout en bout de STL et a acquis des produits de connectivité optique de STL, tels que le MST Optoblaze, un connecteur optique FTTH pré-connectorisé, pour une installation plus rapide sur ces différents terrains.

En tant que l'un des premiers clients de STL, TruVista a établi un partenariat solide avec STL, fondé sur des valeurs communes de qualité, de confiance et de flexibilité. Grâce à l'usine de fabrication locale de STL en Caroline du Sud et à son engagement à accélérer les délais de livraison, TruVista a pu accélérer le déploiement du haut débit tout en garantissant la qualité et la longévité de son réseau. TruVista fournit même une connectivité par fibre optique à l'usine de câbles à fibre optique de STL en Caroline du Sud, ce qui souligne le caractère collaboratif de ce partenariat. STL s'efforce de développer ce partenariat afin de poursuivre le déploiement du FTTH en milieu rural en Caroline du Sud et au-delà.

Exprimant son enthousiasme pour ce partenariat, Paul Atkinson, PDG de la division des réseaux optiques de STL, a déclaré : « Le partenariat conclu avec TruVista pour la construction d'une infrastructure de connectivité rurale en Caroline du Sud est une opportunité exaltante pour nous. Chez STL, nous nous engageons à apporter la puissance de la fibre optique aux quatre coins de l'État, en veillant à ce qu'aucune communauté ne soit laissée pour compte. Ensemble, avec TruVista, nous allons permettre aux particuliers, aux entreprises et à toute la région de bénéficier d'une connectivité rapide, fiable et transformatrice. »

À propos de ce partenariat, Carla J French, PDG de TruVista, a déclaré : « TruVista s'est engagée à apporter la fibre optique à haut débit au plus grand nombre possible de communautés desservies et au-delà. Ce partenariat représente une puissante synergie, qui associe notre expertise et nos ressources afin de débloquer des opportunités inexploitées pour les communautés rurales. Ensemble, nous donnerons à nos communautés desservies en Caroline du Sud le pouvoir transformateur de la connectivité. Notre enthousiasme commun nous pousse à aller de l'avant, animés par la conviction que chaque individu, où qu'il se trouve, mérite d'avoir accès au monde au bout de ses doigts. »

À propos de TruVista

TruVista, dont le siège se trouve à Chester, en Caroline du Sud, est l'un des principaux fournisseurs de services de communication de la région des Midlands de la Caroline du Sud, du nord-est de la Géorgie et du sud de la Géorgie. Elle propose une large gamme de produits et de services aux particuliers et aux entreprises, notamment les services vocaux, Internet, la télévision par câble, la sécurité, les services interurbains et les services sans fil. Son héritage est basé sur la fourniture de produits de la plus haute qualité et d'un service de haut niveau à ses clients par l'intermédiaire de professionnels locaux compétents et dévoués. TruVista s'engage à s'impliquer au niveau local et à fournir des connexions qui permettent d'établir des relations sur l'ensemble de ses marchés.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site www.truvista.net .

À propos de STL

STL est un leader mondial des solutions optiques et numériques qui propose des offres avancées pour construire des réseaux 5G, ruraux, FTTx, d'entreprise et de centres de données. En savoir plus , Contactez-nous , stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

