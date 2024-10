STOP Exclusion Énergétique : Signature de l'appel à la mobilisation des artisans pour réussir le « chantier du siècle » de la rénovation énergétique

PARIS, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- A l'occasion de Batimat 2024, la CAPEB, l'ANAH, Qualibat et STOP Exclusion Énergétique lancent un appel aux artisans à se mobiliser pour accélérer la rénovation et l'adaptation des logements chez ceux qui sont en très grande précarité : le « chantier du siècle ».

Les 4 organisations, représentées par Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, Grégoire Frèrejacques, Directeur général adjoint de l'ANAH, Gérard Senior, Président de Qualibat et Bernard Saincy, Président du collectif STOP Exclusion Énergétique signent un partenariat dédié à l'action. L'ambition affirmée est l'accélération de la rénovation énergétique d'ampleur chez ceux qui en ont le plus besoin mais et ne sont pas en mesure de la financer seuls, et ni même d'envisager les travaux de rénovation.

Car 500 000 familles traversent des grandes difficultés de vie sont propriétaires de logements en passoires thermiques. Elles ont trop froid et aussi trop chaud, avec des problèmes de santé, mais la rénovation nécessaire leur semble trop complexe à mettre en œuvre. Elles ont besoin d'être accompagnées. Elles ont besoin d'artisans compétents et engagés.

Une Ambition commune

- Unir les compétences pour mettre en œuvre actions des actions de sensibilisation à l'attention des artisans pour qu'ils puissent mieux travailler aux domiciles des personnes concernés, et ce quelles que soient les conditions de vie, de handicap et d'adaptation nécessaire des logements.

- Augmenter, enrichir les compétences des accompagnateurs Ensembliers Solidaires (financés par le MAR) afin qu'ils connaissent mieux les métiers de l'artisanat, leurs organisations professionnelles, et les groupements d'artisans.

- Sécuriser et mobiliser les artisans engagés à intervenir chez ceux qui souffrent le plus, y compris en mettant en place des outils de gestion des paiements (caisses d'avance…).

- Encourager les artisans à devenir RGE pour que les familles puissent bénéficier des aides de l'ANAH.

Concrètement, les trois premières étapes :

Formation, Information /sensibilisation gratuites pour les artisans Implication des CAPEB départementales dans les comités locaux des Territoires Zéro Exclusion Énergétique et mobilisation des artisans locaux S'inscrire en complémentarité avec le programme OSCAR et autres actions de formation

