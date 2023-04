Storyblok lance le Fonds des créateurs pour permettre aux créateurs de présenter l'avenir de la gestion de contenu

Les gagnants recevront 5 000 dollars pour soutenir la création de leurs idées

LINZ, Autriche, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- Storyblok , le leader dans la catégorie des systèmes de gestion de contenu (SGC), qui permet aux développeurs et aux équipes marketing de créer de meilleures expériences de contenu sur tous les canaux numériques, a annoncé aujourd'hui le lancement de son Fonds des créateurs .

Le Fonds des créateurs de Storyblok permet aux créateurs de soumettre une idée de contenu en rapport avec les thèmes de la SGC, et d'avoir une chance de remporter 5 000 dollars pour travailler sur leur projet.

Travailler avec la communauté des créateurs pour sensibiliser aux avantages de la gestion de contenu sans tête a toujours été une priorité pour Storyblok. Rien qu'en 2022, Storyblok a parrainé 231 projets de créateurs.

Storyblok est ouvert à tous les médias axés sur les créateurs et a déjà collaboré avec une communauté diversifiée de créateurs : blogueurs, podcasteurs, live-streamers, influenceurs sur les réseaux sociaux, etc.

« Storyblok a tout simplement été incroyable. Leur équipe est solidaire, le produit est innovant, et l'élan derrière tout cela est très excitant. The Marketing Meetup est fier de travailler avec Storyblok depuis plus d'un an maintenant, et nous savons qu'ils sont du côté des créateurs où qu'ils se trouvent », a déclaré Joe Glover de The Marketing Meetup .

« J'ai apprécié d'avoir Storyblok comme sponsor, car ils m'offrent la liberté de créer le meilleur contenu pour ma chaîne. La communauté Storyblok fait également un travail fantastique pour promouvoir mon contenu », s'est réjoui Matt Maribojoc, de LearnVue .

« Storyblok s'est révélé un partenaire fantastique pour notre opération médiatique, suscitant beaucoup d'intérêt de la part de nos auditeurs. J'ai aimé travailler avec eux », a déclaré Brian McCullough, du podcast Techmeme Ride Home .

« Qu'il s'agisse de nouveaux créateurs ou de créateurs confirmés, nous constatons que les meilleures idées de contenu pour promouvoir l'architecture SGC sans tête sont celles provenant de la communauté. Grâce à notre nouveau Fonds des créateurs, non seulement davantage d'entreprises découvriront l'avenir de la gestion de contenu, mais nous aiderons également les créateurs à attirer davantage l'attention sur leur travail et leur créativité », a expliqué Thomas Peham, vice-président du marketing pour Storyblok.

Les créateurs de contenu intéressés peuvent visiter la page du Fonds des créateurs pour en apprendre davantage, et soumettre leur idée avant le 22 avril pour avoir une chance de remporter 5 000 dollars.

À propos de Storyblok

Storyblok, le leader dans la catégorie des systèmes de gestion de contenu (SGC), permet aux développeurs et aux équipes marketing de créer de meilleures expériences de contenu sur tous les canaux numériques.

L'architecture SGC sans tête de Storyblok permet aux développeurs de créer ce qu'ils veulent, de publier partout et de s'intégrer à n'importe quel service ou technologie.

Les équipes marketing peuvent créer et adapter indépendamment des expériences de contenu à l'aide d'une interface d'édition visuelle, d'outils collaboratifs et de flux de travail de publication personnalisés. De plus, les entreprises peuvent améliorer leurs expériences numériques partout grâce à des performances, une personnalisation et une narration omnicanal optimisée.

Des grandes marques comme Adidas, Tesla, Oatly, Deliveroo et plus de 120 000 autres développeurs et spécialistes du marketing utilisent Storyblok pour créer de meilleures expériences de contenu qui sont plus rapides, plus sûres et évolutives.

Découvrez pourquoi Storyblok a été désigné par G2 comme le SGC numéro 1 sur http://www.storyblok.com/ www.storyblok.com et suivez Storyblok sur LinkedIn et Twitter .

