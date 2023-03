Stratio BD, fournisseur de solutions Augmented Data Fabric, nomme sa toute première directrice marketing pour soutenir sa stratégie de croissance

LONDRES, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Stratio BD , spécialiste de solutions Augmented Data Fabric, nomme Alexandra Stefanovich au poste de première directrice marketing pour soutenir sa stratégie ambitieuse d'expansion à l'internationale.

Cette annonce survient quelques mois après le lancement officiel de la société madrilène au Royaume-Uni et en France et la formation de nouvelles équipes locales au début de 2023. Stratio BD poursuivra la mise en place d'équipes régionales à travers l'Europe, au même rythme que la société prendra de l'expansion au-delà de l'Espagne et de l'Amérique Latine.

Fondée en 2014 par les deux entrepreneurs, Óscar Méndez Soto et Ernesto Funes, Stratio BD est aujourd'hui universellement reconnue par les analystes, dont Gartner et Forrester, comme leader mondiale dans le domaine de la data fabric. Elle compte parmi ses clients de grandes sociétés, notamment Carrefour, Santander, Barclays, P&G et BBVA.

Enregistrant un taux de croissance de 40 % en 2022, Stratio BD a récemment achevé son cycle de financement de série C d'une valeur de 65 millions d'euros. Ces fonds serviront pour accélérer son développement sur les marchés européens, plus particulièrement dans les secteurs financier et bancaire, du commerce de détail et de la santé.

Son produit Stratio Augmented Data Fabric s'annonce être l'une des premières plateformes sur le marché à être entièrement basée sur une technologie distribuée à haut débit. Il fournit aux entreprises une solution de gestion des données composable, permettant la gouvernance, la virtualisation et l'apprentissage automatique pour augmenter leur productivité, tout en réduisant considérablement les coûts et délais.

Alexandra rejoint Stratio BD après huit ans chez Oracle, et dans son nouveau rôle aura comme mission de positionner la scale-up en tant que leader mondial dans le domaine de la data fabric, à la fois en matière de notoriété et sur le plan commercial. Elle développera aussi la portée de l'entreprise et la base de clients à l'échelle internationale.

Alexandra Stefanovich, directrice marketing de Stratio BD, déclare: « C'est un honneur de rejoindre une équipe qui a déjà réussi à accomplir beaucoup de choses dans le domaine des données et de l'IA en peu de temps. Avec l'équipe, nous mettrons tout en œuvre pour augmenter notre visibilité et base clientèle au niveau mondial. »

Óscar Méndez Soto, PDG et cofondateur de Stratio BD, a ajouté : « J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, avec le soutient d'Alexandra sur le plan marketing. L'expansion de Stratio BD sur de nouveaux marchés nous met en meilleure posture pour aider nos clients à dégager une véritable valeur de leurs données, se développer et atteindre leur plein potentiel. »

