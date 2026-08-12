STRAUSS SE POSITIONNE COMME SPONSOR PRINCIPAL DE LA COUVERTURE D'AVANT-MATCH ET D'APRÈS-MATCH DE LA MLB SUR NETFLIX DANS LE CADRE DE L'ÉMISSION « FIELD OF DREAMS »

La marque de vêtements de travail met en avant le savoir-faire artisanal du baseball sur la scène internationale

STRAUSS est le sponsor principal des émissions d'avant-match et d'après-match de la série « MLB at Field of Dreams » diffusée sur Netflix.

Cet événement sera diffusé en direct dans le monde entier sur Netflix dans le cadre de sa couverture de la Ligue majeure de baseball (MLB), après la soirée d'ouverture de la MLB et le Home Run Derby qui ont eu lieu plus tôt cette année.

Ce partenariat avec Netflix met en avant les professionnels qualifiés et les jardiniers qui préparent l'un des stades les plus emblématiques du baseball, soulignant ainsi l'engagement de STRAUSS en faveur du savoir-faire artisanal qui se cache derrière chaque prestation.

Le contenu du jeu met en avant les jardiniers et les équipes d'entretien des terrains vêtus de tenues de travail STRAUSS.

DYERSVILLE, Iowa, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- STRAUSS sera le sponsor principal de la couverture d'avant-match et d'après-match assurée par Netflix pour la MLB au «Field of Dreams», l'un des événements les plus prestigieux du baseball. Grâce à ce partenariat, STRAUSS mettra en avant le savoir-faire, la coordination et l'esprit d'équipe des professionnels dont le travail en coulisses rend possible ce match historique.

STRAUSS is presenting sponsor of Netflix’s MLB at Field of Dreams.

Le match « Field of Dreams », qui se déroulera le 13 août 2026, fait son retour dans le stade emblématique de l'Iowa, inspiré du film culte du même nom. Si cet événement rend hommage à la riche histoire du baseball, STRAUSS contribuera à raconter une autre histoire : le savoir-faire des jardiniers et des équipes d'entretien qui transforment un champ de maïs à la campagne en une scène mondiale du baseball.

En tant que sponsor principal, STRAUSS sera mis à l'honneur tout au long des émissions en direct de Netflix avant et après les matchs, ainsi que dans un reportage diffusé pendant les matchs rendant hommage aux équipes chargées de l'entretien de l'un des stades les plus vénérés de ce sport. La diffusion sera disponible dans plus de 190 pays et régions à travers le monde.

« Chaque grande performance commence bien avant que les projecteurs du stade ne s'allument », a déclaré Henning Strauss, PDG de STRAUSS. « Que ce soit sur un chantier, dans le secteur industriel, sur le terrain ou lors de la préparation d'un stade pour accueillir les meilleurs joueurs du monde, la réussite repose sur des artisans qualifiés qui sont fiers de leur métier. Ce partenariat nous permet de mettre à l'honneur ces professionnels sur l'une des scènes les plus importantes et les plus emblématiques de ce sport. »

Cette collaboration témoigne de l'engagement constant de STRAUSS en faveur de la promotion de l'artisanat dans tous les secteurs et toutes les disciplines. Cela marque également la première intégration de la marque dans une retransmission sportive véritablement mondiale. En participant à l'un des événements les plus emblématiques du baseball, la marque continue de mettre à l'honneur celles et ceux dont l'expertise, la précision et le dévouement constituent les fondements de performances exceptionnelles.

Les fans pourront suivre la retransmission du match « Field of Dreams » de la MLB 2026 opposant les Phillies de Philadelphie aux Twins du Minnesota le 13 août à partir de 18 h 30 (heure de l'Est), en exclusivité sur Netflix.

À PROPOS DE STRAUSS

STRAUSS est une marque de référence mondiale dans le domaine des vêtements de travail haute performance, des chaussures de sécurité, des équipements de protection et des accessoires de chantier. Fondée en 1948, cette entreprise familiale est dirigée par les frères Henning et Steffen Strauss, qui représentent la troisième génération de la famille Strauss. Son logo emblématique représentant une autruche fait référence au nom et à l'héritage de la famille — « Strauss » signifie « autruche » en allemand — et est devenu un symbole distinctif de fierté et d'identité pour les artisans du monde entier.

La marque Ostrich bénéficie de la confiance des artisans, des constructeurs, des agriculteurs et des bricoleurs du monde entier grâce à sa gamme novatrice de vêtements de travail techniques à multiples poches, qui allie performance et fonctionnalité au confort et au design. Chaque tissu, chaque emplacement de poche, chaque petit détail est conçu pour aider les travailleurs du monde entier à relever les défis spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'être confrontés dans leur métier et à faire face à des conditions de travail difficiles.

En 2026, STRAUSS a ouvert son site américain à Columbus, dans l'Ohio. L'entreprise est également très présente sur les salons professionnels à travers tout le pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur STRAUSS.com.

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