Succès de l'Exposition des Artistes Chinois au 236e Salon des Artistes Français

PARIS, 16 février 2026 /PRNewswire/ -- Le 12 février, la 236ème édition du Salon des Artistes Français - 3ème édition Exposition des Artistes Chinois Invités a été inaugurée sur le balcon de l'horloge du Grand Palais de Paris. Co-organisé par China Expo, cet événement marque le retour de l'art contemporain chinois sous la nef de ce monument historique.

La cérémonie s'est tenue en présence de Mme ZHANG Hua, épouse de l'Ambassadeur de Chine en France, qui a salué dans son discours l'art comme un pont essentiel entre les civilisations.

Artistes participants du Stand CHINA EXPO : WANG Ying, ZHANG Lizhen, LU Qinglong, CHEN Ling, DONG Zexing, GUO Jianlian, GAO Ming, HE Zhenhao, LAI Guoqiang, LAI Yuan, LI Yuming, REN Zhizhong, QI Ye, SHANG Yinghui, WANG Jianfeng, BAI Di, WU Dayong, YANG Shibin, WU Wei, YANG Dongping, ZHOU Wang, YIN Hua, ZHANG Xian, ZHANG Hong, ZHANG Fei, ZHOU Meiyuan. (PRNewsfoto/China Expo)

Le commissaire SHANG Hui a présenté les deux axes de l'exposition : le « Néo-Académisme » et l'« Encre Moderniste ». Le président du Salon, M. Bruno MADELAINE, a souligné que le Salon collabore avec China Expo pour la troisième année consécutive. Cette initiative a permis de créer l'Exposition des Artistes Chinois comme une "exposition dans l'exposition", devenue désormais une composante académique majeure et une partie importante du Salon. M. ZHANG Jing, directeur de China Expo, a souligné l'innovation de cette édition avec l'intégration d'un audioguide par Intelligence Artificielle (en collaboration avec Stonedrum) pour enrichir l'expérience des visiteurs. Il a également annoncé le projet futur : « Entre Shanghai et Paris - Récits de l'abstraction », prévu au China Art Museum cette année, suivie d'une session de résidence et exposition avec des artistes français à Ningbo Nart Museum.

Au cours de la cérémonie, le titre d'« Ambassadeur des échanges artistiques sino-français » a été décerné à M. SHANG Hui et à l'artiste diplomate M. WANG Ying pour leur contribution.

Le 13 février, une délégation de l'Académie des Beaux-Arts a effectué une visite au Stand China Expo. Parmi eux : M. Erik DESMAZIERES, Hervé DI ROSA, Didier BERNHEIM, Guy BOYER et Mme Lydia HARAMBOURG. L'après-midi, un séminaire a permis aux artistes des deux pays de faire des commentaires sur leurs œuvres exposés.

L'exposition, regroupant 26 artistes, s'est clôturée le 15 février. La délégation chinoise a remporté plusieurs distinctions, témoignant de la reconnaissance du Salon envers la création chinoise. Mme DONG Zexing, lauréate des médailles, a déclaré : « Ce prix est une immense fierté ; il souligne l'importance du Salon comme espace de dialogue universel où la peinture chinoise trouve une résonance unique auprès du public international. »

