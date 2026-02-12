Sumsub intègre la Unicorn Community du Forum économique mondial de Davos

Dans le cadre de la Unicorn Community du Forum économique mondial, Sumsub collaborera avec des leaders internationaux issus des gouvernements, du monde économique et de la société civile afin de contribuer à façonner une économie numérique plus sûre, plus inclusive et fondée sur la confiance.

Sumsub revendique plus de 4 000 organisations utilisatrices dans la fintech, la crypto et d'autres secteurs, ainsi que des collaborations avec des organisations internationales, dont INTERPOL.

PARIS, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Sumsub , plateforme européenne de conformité et de prévention de la fraude couvrant l'ensemble du cycle client, rejoint la Unicorn Community du Forum économique mondial, un programme exclusif réunissant des entreprises privées à forte croissance valorisées à plus d'un milliard de dollars, qui contribuent à façonner l'avenir de l'économie numérique. Le mois dernier, Andrew Sever, CEO et co-fondateur de Sumsub, a participé à la réunion annuelle 2026 du Forum économique mondial à Davos, où il a apporté son expertise sur la confiance numérique, la fraude alimentée par l'IA et l'accès inclusif aux services numériques.

Cette intégration intervient alors que la fraude à l'identité atteint un niveau de sophistication inédit. Selon le rapport Sumsub Identity Fraud Report 2025–2026 , la fraude avancée a progressé de 180 % sur un an, tandis que les attaques en plusieurs étapes sont passées de 10 % en 2024 à 28 % en 2025 de l'ensemble des fraudes à l'identité. Désormais, ces attaques couvrent l'ensemble du parcours client, rendant les contrôles ponctuels insuffisants et imposant une protection continue, en temps réel.

Forte de plus de 4 000 clients dans le monde et de millions de vérifications d'identité réalisées chaque année, Sumsub apporte à la communauté du Forum économique mondial une expertise opérationnelle et internationale. Lors de la Réunion annuelle 2026 du WEF, l'entreprise a concentré ses contributions autour de trois priorités : lutter à grande échelle contre la fraude alimentée par l'IA, renforcer l'inclusion numérique grâce à des processus de vérification plus intelligents, et contribuer, par la collaboration internationale, au développement des solutions antifraude de nouvelle génération fondées sur l'IA.

« Nous sommes honorés de rejoindre la Unicorn Community du Forum économique mondial à un moment où la confiance dans le monde numérique est mise à l'épreuve de manière fondamentale. L'IA transforme à la fois la fraude et les dispositifs de protection. Notre mission est de garder une longueur d'avance sur ces menaces, tout en luttant contre l'exclusion numérique et en permettant à chacun, partout dans le monde, d'accéder à des services digitaux de façon sûre et équitable. » - Andrew Sever, cofondateur et CEO de Sumsub.

« Nous sommes ravis d'accueillir Sumsub au sein de la Unicorn Community du Forum économique mondial. Le travail de Sumsub, à la croisée de la confiance numérique, de la prévention de la fraude et de l'inclusion, illustre le type d'innovation nécessaire pour bâtir une économie numérique sûre et résiliente, et nous nous réjouissons de ses contributions à nos initiatives mondiales. » - Verena Kuhn, Head of Innovator Communities au Forum économique mondial.

Renforcer la lutte contre la fraude sophistiquée basée sur l'IA

Alors que la fraude évolue à un rythme accéléré, Sumsub se concentre sur la neutralisation de menaces complexes alimentées par l'IA, notamment les deepfakes, les identités synthétiques et les opérations de mules financières à grande échelle. Pour y répondre, Sumsub s'appuie sur un suivi des événements de bout en bout tout au long du parcours utilisateur, et développe des dispositifs de nouvelle génération face aux "agents" de fraude basés sur l'IA, des systèmes autonomes capables de mener des attaques coordonnées avec une intervention humaine minimale.

Renforcer l'inclusion numérique grâce à une vérification plus intelligente

Sumsub fait également progresser l'inclusion numérique en réduisant les obstacles liés à l'identité qui excluent des utilisateurs légitimes de l'économie digitale. Ses solutions Non-Document Verification et Reusable Identity permettent un onboarding sécurisé, y compris sur des marchés où les documents sont de qualité inégale ou exposés à un risque de fraude plus élevé. Elles aident ainsi les utilisateurs, partout dans le monde, à accéder à des services numériques, tout en permettant aux entreprises de se développer sans compromettre la conformité ni la sécurité. À travers des initiatives telles que Greenflag , dans le cadre du programme UN SDG Leaders Program, Sumsub sensibilise à l'exclusion numérique en tant que risque structurel pour la croissance économique mondiale.

Façonner l'avenir de la lutte antifraude par l'IA grâce à la collaboration

Pour faire face à des menaces émergentes telles que les deepfakes, Sumsub investit dans des solutions de long terme en s'appuyant sur la recherche et la coopération internationale. Son programme AI Academic Program, lancé en 2025, réunit des acteurs de l'industrie et du monde académique, dont la Nanyang Technological University à Singapour, afin de développer des technologies telles que la détection de deepfakes et la protection des images. Sumsub collabore également avec des institutions internationales, notamment Interpol à travers des initiatives comme SynthWave, afin de sensibiliser aux nouvelles typologies de fraude et de renforcer les réponses transfrontalières face à la criminalité facilitée par l'IA.

À propos du Forum économique mondial

Le Forum économique mondial, dont la mission est d'améliorer l'état du monde, est l'organisation internationale dédiée à la coopération public-privé. Il réunit les principaux dirigeants politiques, économiques et autres acteurs de la société afin de contribuer à définir les agendas mondiaux, régionaux et sectoriels.

À propos de Sumsub

Sumsub est un fournisseur de référence de solutions de vérification pour l'industrie des crypto-actifs et collabore avec huit des dix plus grandes plateformes d'échange mondiales. Sa suite de solutions modulaires couvre le KYC, le KYB, les exigences de la Travel Rule, l'identité réutilisable, l'identité Web3, la surveillance des transactions en crypto-actifs et la prévention de la fraude. Elle permet aux entreprises d'orchestrer leurs processus de vérification, d'améliorer les taux de conversion, de répondre aux obligations réglementaires et de réduire les coûts opérationnels. Avec plus de 4 000 clients dans les secteurs de la crypto, de la fintech, du gaming, de la mobilité et de l'edtech, Sumsub opère l'un des annuaires Travel Rule les plus étendus du marché, avec plus de 1 800 VASPs intégrés.