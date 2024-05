Le simple fait de placer des pierres dans les foyers à feu ouvert permet de réduire d'un tiers la consommation de bois de chauffage et de moitié les émissions.

TAMPA, Florida, États-Unis, 13 mai 2024 /PRNewswire/ -- Sun24: L'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) accueillera le sommet « Clean Cooking in Africa » à Paris le 14 mai 2024 pour les chefs d'État et certains dirigeants du secteur de la cuisine propre. Il est presque certain qu'ils se concentreront sur l'électricité et le GPL et sur les entités à but lucratif qui prospèrent dans les zones urbaines et périurbaines.

Mais dans les pays en développement, des centaines de millions de familles rurales pauvres continueront à cuisiner sur des feux ouverts pendant des décennies. Tous les acteurs de ce secteur le reconnaissent. Pourtant, les pauvres des zones rurales ont été abandonnés par le secteur de la cuisson propre.

Sun24, une ONG basée aux États-Unis, a découvert que le simple fait de placer des pierres dans les foyers primitifs permet de réduire d'un tiers la consommation de bois de chauffage et de moitié les émissions (http://bit.ly/RockBeds). Plusieurs articles ont été publiés sur les lits de pierres et le secteur de la cuisine propre en est parfaitement conscient. Mais le secteur n'est pas intéressé.

3 milliards de personnes cuisinent sur des feux ouverts ou des foyers primitifs. La plupart utilisent du bois. Les femmes africaines passent en moyenne 15 heures par semaine à ramasser du bois, s'exposant ainsi à des agressions sexuelles. Les femmes et les enfants tombent malades et meurent en respirant la fumée des foyers. La récolte de bois de chauffage entraîne la déforestation. Le carbone noir émis par ces foyers contribue fortement au changement climatique.

Étonnamment, le simple fait de placer des pierres dans ces foyers permet de réduire d'un tiers la consommation de bois de chauffage et de diminuer considérablement la fumée. Kevin McLean, président de Sun24, déclare : « Les femmes adorent utiliser des pierres dans leurs foyers parce qu'elles passent beaucoup moins de temps à ramasser du bois et que leurs familles respirent beaucoup moins de fumée. La formation ne coûte que quelques centimes par foyer et, une fois formées, les familles utiliseront les lits de pierres pour toujours. »

Les lits de pierre sont si simples, mais ils n'ont pas leur place dans l'agenda du secteur de la cuisine propre, pour une raison ou une autre. L'AIE sollicite 4 milliards de dollars par an pour la cuisine propre. Une dépense unique de 40 millions de dollars permettrait de former toutes les familles à l'utilisation des lits de pierre. Les femmes et les jeunes filles pourraient économiser des milliers d'heures de collecte de bois de chauffage. La pollution de l'air intérieur et extérieur pourrait être considérablement réduite. Les forêts pourraient être sauvées. Des centaines de millions d'équivalents CO2 (gaz à effet de serre) pourraient être évités chaque année.

C'est à se demander pourquoi le secteur de la cuisine propre ne s'intéresse pas aux populations rurales pauvres.