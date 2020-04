Suning.com publie son rapport financier 2019 avec l'établissement d'une distribution pour tous les scénarios

NANJING, Chine, 20 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le 17 avril, Suning.com (002024.SZ), distributeur intelligent d'O2O leader en Chine détenu par Suning Holdings Group, a publié ses résultats financiers annuels de 2019. D'après le rapport, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 269,229 milliards RMB (38,06 milliards USD) en 2019 ; le résultat net distribué aux actionnaires a atteint 9,843 milliards RMB, tandis que le VBM en 2019 s'est élevé à 378,74 milliards RMB, soit une augmentation de 12,47 % en glissement annuel.

En 2019, Suning.com a procédé à l'acquisition d'une participation de 80 % dans Carrefour Chine, ce qui a permis l'établissement d'une structure de distribution stratégique pour tous les scénarios. En 2019, Suning.com a exploité 8 216 boutiques de différents types, et le nombre de franchises Retail Cloud sur le marché de niveau inférieur s'est élevé à 4 586. Le VBM en ligne a atteint 238,753 milliards RMB, tandis que le VBM des plateformes ouvertes s'est élevé à 80,314 milliards RMB, soit une augmentation de 37,14 % en glissement annuel.

En outre, la stratégie de catégories complètes s'est révélée productive pour Suning.com en 2019. La marchandise générale a augmenté de manière constante de 115,44 % en glissement annuel, atteignant la deuxième place du chiffre d'affaires total, derrière la catégorie des appareils électroménagers. Les modes de catégories complètes et multicanaux ont attiré un plus grand nombre de consommateurs grâce à des opérations davantage axées sur la livraison à domicile, ce qui a aidé la société à améliorer l'expérience de shopping des consommateurs, ainsi qu'à renforcer les activités et la fidélité à la marque des consommateurs.

Il convient de noter que Carrefour Chine a amélioré de manière constante son efficience opérationnelle. D'après les précédents résultats financiers de Suning.com au T1, Carrefour Chine a enregistré deux trimestres consécutifs de bénéfice, et le service de livraison à domicile a réalisé d'importantes performances, représentant 10 % du total des ventes de Carrefour en mars. Au travers de la transformation progressive des magasins Carrefour, Suning.com a bâti une chaîne logistique globale de BCC grâce à l'intégration magasin-entrepôt entre Suning Convenience Stores et Carrefour. Grâce à ce mode, Suning.com peut effectuer un réapprovisionnement rapide des magasins et de la livraison à domicile, pour tous les scénarios, en temps réel et à faible coût.

En termes d'infrastructures logistiques, à la fin de l'année 2019, Suning Logistics comptait 25 881 points de livraison et la superficie totale d'entreposage ainsi que des installations de support connexe de Suning Logistics s'élevait à 12,1 millions de mètres carrés. En 2019, Suning Logistics s'est focalisée sur la construction d'un réseau d'infrastructures avancées ainsi que sur l'ouverture d'une activité de livraison en entrepôt pour améliorer le système de chaîne logistique socialisé et personnalisé, grâce aux avantages des capacités de faible coût, de temps réel et de délivrance économique diversifiée.

La création et la pleine intégration de la distribution pour tous les scénarios suscitent une nouvelle motivation pour le développement avancé de Suning. Malgré l'immense pression due à la pandémie, l'exploration innovante de Suning.com dans le cadre de ses opérations pour tous les scénarios a enregistré des résultats exceptionnels. Suning.com s'est focalisée sur la socialisation des utilisateurs ainsi que sur les fonctionnalités de consommation axées sur les communautés et les contenus, en essayant constamment des formats commerciaux innovants tels que le commerce électronique social, l'activité de livraison à domicile et le streaming en direct, afin d'améliorer la performance de ses opérations à partir de points multiples, en démontrant une capacité à supporter la pression extrêmement solide, ainsi qu'une synergie de multiples segments commerciaux.

SOURCE Suning.com