Sunseeker Robotics devient fournisseur officiel de la Fédération Française de Football pour l'Équipe de France masculine

- Un partenariat au service de la performance, de l'innovation et de l'entretien intelligent des pelouses

PARIS, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics, acteur majeur de l'innovation dans les robots tondeuses intelligents, et la Fédération Française de Football (FFF) ont le plaisir d'annoncer ce jour la signature d'un partenariat de deux ans, faisant de Sunseeker Robotics, un nouveau fournisseur officiel de l'équipe de France masculine.

Ce rapprochement s'appuie sur des valeurs communes d'excellence, de performance et d'endurance, qui font rayonner les Bleus sur les terrains, comme les solutions Sunseeker sur les pelouses. Il marque une étape stratégique dans le développement européen de la marque et confirme sa position à la croisée de la technologie, de la durabilité et du grand public.

Quand la technologie de pointe rencontre le sport de haut niveau

Puissance, précision, régularité et fiabilité sont au cœur des exigences du football de très haut niveau. Ces mêmes qualités définissent les robots tondeuses Sunseeker Robotics, conçus pour performer dans toutes les conditions et garantir une coupe millimétrée et une efficacité durable.

« Ce partenariat avec la Fédération Française de Football illustre parfaitement notre ADN : performance, innovation et excellence sur tous les terrains, déclare Torsten Bollweg, CEO de Sunseeker EMEA. S'associer à l'Équipe de France, symbole de réussite et de rigueur, renforce la visibilité de Sunseeker et démontre la valeur concrète de nos solutions auprès du grand public. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir Sunseeker Robotics comme fournisseur officiel de l'Équipe de France de Football, a déclaré Philippe Diallo, Président de la Fédération Française de Football. Ce partenariat illustre notre volonté constante d'associer des entreprises innovantes, résolument tournées vers l'avenir et animées par l'excellence, à l'image de la FFF et de notre équipe de France. »

Des champions sur la pelouse !

Durant ces deux prochaines années, ce partenariat donnera lieu à des activations communes, contenus exclusifs et prises de parole valorisant l'innovation et l'excellence sportive.

Pour plus d'informations :

sunseekerelite.com | sunseekertech.com

À propos de Sunseeker Robotics

Sunseeker Robotics conçoit des robots tondeuses intelligents alliant technologie de pointe, performance et fiabilité. Destinées aux particuliers comme aux professionnels, ses solutions permettent une gestion autonome, précise et durable des espaces verts.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2920905/Sunseeker_Robotics.jpg