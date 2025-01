Suvoda et Greenphire vont fusionner et créer une plateforme technologique pour optimiser les processus d'essais cliniques et rationaliser le parcours du patient

CONSHOHOCKEN, Pa. et KING OF PRUSSIA, Pa., 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Suvoda, société mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans la gestion de la randomisation et de l'approvisionnement des essais, les solutions de recueil de données sur le consentement et les résultats des patients pour des études complexes sur le maintien de la vie, et Greenphire, leader dans les paiements d'essais cliniques, la gestion financière et les outils de soutien aux patients, se sont accordées pour fusionner. La fusion réunira deux leaders complémentaires de la technologie des essais cliniques, qui partagent une passion commune et un historique prouvé dans la création d'une expérience d'essai clinique plus transparente pour les patients, les centres et les promoteurs.

La réunion des offres fiables, leaders sur le marché, de Suvoda et de Greenphire, créera une puissante plateforme de bout en bout pour soutenir le parcours des patients dans les essais cliniques et contribuer à apporter des médicaments à ceux qui en ont le plus besoin. En outre, le portefeuille complet de produits fournira des solutions centrées sur le patient, notamment la gestion de la randomisation et de l'approvisionnement des essais, l'eConsent, l'eCOA, les paiements des patients et des subventions, la budgétisation des études, ainsi que les déplacements et la logistique, le tout au sein d'une expérience numérique unifiée. La fusion améliorera l'accès des patients aux essais cliniques et leur engagement, simplifiera l'accès des centres aux technologies essentielles et mettra les partenaires des organisations pharmaceutiques et organisations de recherche sous contrat (ORC) en position d'atteindre plus facilement leurs objectifs en matière d'essais cliniques.

Jagath Wanninayake, fondateur et PDG de Suvoda, occupera le poste de président-directeur général de la société combinée après la clôture, qui est prévue pour le deuxième trimestre 2025, après réception des autorisations réglementaires requises. Le PDG de Greenphire, Jim Murphy, continuera à diriger Greenphire jusqu'à la clôture et sera conseiller de la société tout au long de l'année 2025, assurant ainsi une transition en douceur. L'équipe de direction sera composée de personnes issues des deux sociétés. Thoma Bravo, société d'investissement de premier plan dans le domaine des logiciels, sera le principal investisseur stratégique dans la société combinée, et Bain Capital Tech Opportunities réalisera un investissement minoritaire important dans la société combinée à la clôture de la transaction.

William Blair & Company, L.L.C. agit en tant que conseiller financier et Morgan Lewis en tant que conseiller juridique pour Suvoda. J.P. Morgan Securities LLC agit en tant que conseiller financier et Goodwin Procter en tant que conseiller juridique pour Greenphire.

« Suvoda et Greenphire sont toutes deux des entreprises axées sur la mission, orientées sur l'allègement de la charge pour les promoteurs, les centres et les patients dans les essais cliniques. Ensemble, nous continuerons à offrir la même excellence, le même service que nos clients attendent, tout en accélérant le rythme d'innovation produit dans les moments les plus urgents des essais les plus urgents. Je suis enthousiaste à l'idée que Suvoda et Greenphire unissent leurs forces. Chacune intervient sur une grande partie du parcours patient et a pour mission commune de transformer l'expérience des patients et des centres dans le cadre des essais cliniques. Maintenant, nous allons le faire ensemble. » – Jagath Wanninayake, Président-directeur général, Suvoda

« Cette transaction marque le début d'un nouveau parcours incroyable pour Greenphire, nos clients, nos partenaires et nos employés. Cette fusion nous permettra de servir encore mieux toutes les parties prenantes des essais cliniques, tandis que nous travaillons avec nos nouveaux collègues pour redéfinir l'expérience du centre et des patients. En rassemblant ces deux leaders du secteur, notre organisation sera en mesure de vous offrir la capacité sans précédent de vous associer à un seul fournisseur de solutions, depuis eConsent, la randomisation et l'eCOA jusqu'aux budgets, paiements, voyages et accès mobile. » – Jim Murphy, PDG de Greenphire

« Le regroupement de Suvoda et de Greenphire, deux leaders de la technologie des essais cliniques, créera une nouvelle entreprise d'envergure, dotée d'un ensemble unique d'offres de produits complémentaires et d'une équipe de direction hautement qualifiée avec un historique impressionnant de réussite et une forte croissance. Nous sommes impatients de soutenir la prochaine phase de croissance de la nouvelle société. » – Hudson Smith, partenaire, Thoma Bravo

« Les essais cliniques sont de plus en plus complexes et les sociétés pharmaceutiques se tournent vers des partenaires technologiques de confiance tels que Suvoda et Greenphire pour assumer des rôles critiques tout au long de l'essai. Nous sommes ravis que ces deux leaders complémentaires du secteur se réunissent pour simplifier le flux de travail des essais cliniques et offrir une expérience utilisateur plus transparente aux patients, aux centres et aux promoteurs. » – Peter Hernandez, vice-président senior, Thoma Bravo

« Nous sommes ravis de soutenir le regroupement de Suvoda et Greenphire. Les deux entreprises se distinguent par des retours clients de premier ordre, qui résultent de leurs produits modernes et faciles à utiliser et de l'accent mis sans relâche sur les résultats pour les clients et les patients. Ensemble, ces entreprises combinées seront en mesure d'investir dans la plateforme la plus innovante pour les opérations d'essais cliniques, ce qui se traduira par un succès continu pour tous les participants de l'écosystème des essais cliniques. » – Michael Grandfield, Directeur général, Bain Capital Tech Opportunities

À propos de Suvoda

Suvoda est une société mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes de maintien de la vie dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda permet aux professionnels des essais cliniques de gérer les moments les plus urgents dans le cadre des essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une seule et unique plateforme. Suvoda, dont le siège social est situé près de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland dans l'Oregon, à Barcelone en Espagne, à Bucarest et Iasi en Roumanie, et à Tokyo au Japon. Le taux de recommandation net (Net Promoter Score, NPS) de la société dépasse constamment la moyenne du secteur technologique, contribuant ainsi au fait que la société est sélectionnée par les promoteurs d'essais et les CRO pour soutenir plus de 1 500 essais dans 85 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur suvoda.com. Suivez Suvoda sur LinkedIn.

À propos de Greenphire

Greenphire est le pionnier de la gestion financière et du soutien aux patients pour les essais cliniques dans le monde. Qu'il s'agisse du remboursement des participants, de déplacements et d'engagement, de budgétisation et données d'étude, de paiements aux centres, etc., l'entreprise relie les différents processus et parties prenantes pour que les études soient menées plus rapidement. Fondée en 2008 et guidée par un engagement envers l'expérience du centre et des participants, les solutions leaders de Greenphire répondent aux préférences régionales en matière de flux de travail, aux exigences réglementaires complexes et aux besoins uniques de chaque patient. Greenphire soutient actuellement plus d'un million de participants actifs dans des essais et plus de 25 000 équipes de recherche dans des centres répartis dans 80 pays à travers le monde. Greenphire signifie GO (Allez). Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter greenphire.com et à nous suivre sur LinkedIn.

