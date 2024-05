Sweetch Energy optimise sa technologie de production d'électricité décarbonée grâce aux systèmes de contrôle-commande digitaux de Rockwell Automation

La start-up française spécialisée dans les énergies renouvelables s'appuiera sur l'expertise et la présence mondiale de Rockwell pour déployer pour la première fois sa technologie de production d'électricité à partir de l'énergie osmotique.

PARIS, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, va contribuer à l'automatisation de la technologie de production d'électricité développée par Sweetch Energy grâce à ses systèmes de contrôle-commande digitaux.

Le premier démonstrateur osmotique de production d'électricité de Sweetch Energy est en cours de construction et sera prochainement opérationnel sur l'écluse de Barcarin à Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône). La société prévoit de déployer par la suite plusieurs stations osmotiques à l'embouchure du Rhône. Exploitant l'énergie osmotique naturelle, elles représenteront jusqu'à 500 MW de capacité de production d'électricité décarbonée pouvant alimenter plus de 2 millions de personnes, soit l'équivalent de la population de l'agglomération de Marseille.

« Sweetch Energy fait écho à notre engagement sans faille en faveur de la durabilité et du développement de technologies facilitatrices, a déclaré Eric Chalengeas, vice-président de Rockwell Automation pour la région Europe du sud. Nous sommes ravis que nos solutions de commande de procédés, notre technologie de visualisation et notre expertise sectorielle soient utilisées dans le cadre d'un projet aussi fascinant. En plus d'aider Sweetch Energy à développer et à perfectionner sa technologie, notre présence mondiale aidera la start-up à étendre sa présence à d'autres régions où nous pourrons mettre à sa disposition nos services d'assistance complets à l'échelle mondiale. »

L'énergie osmotique est générée naturellement par la différence de salinité entre l'eau douce et l'eau de mer. La technologie de diffusion nano-osmotique INOD® (Ionic Nano Osmotic Diffusion) développée par Sweetch Energy est la première technologie de ce type à être commercialisée à l'échelle industrielle.

Fabriqués à partir de matériaux biologiques respectueux de l'environnement, les générateurs osmotiques utilisant cette technologie peuvent être installés dans n'importe quel estuaire ou delta. L'eau est le seul composé qui entre dans ce processus et en ressort intégralement sans produire de déchet chimique ni de polluant. De plus, contrairement à d'autres énergies renouvelables, cette technologie n'est pas dépendante des conditions météorologiques et permet de produire de l'électricité propre de façon permanente. Elle peut en outre être intégrée à des structures existantes, dissimulée, voire installée sous terre.

Les technologies de Rockwell seront utilisées pour automatiser, piloter et surveiller le système, ainsi que pour optimiser l'efficacité des procédés et de la production d'énergie. La technologie déployée dans l'usine pilote est également très évolutive, ce qui permettra à Sweetch Energy de créer des solutions de contrôle des procédés standardisées, modulaires et bénéficiant d'un support mondial, qui pourront être mises en œuvre dans des installations de toutes tailles situées en tous lieux.

Nicolas Heuzé, co-fondateur et directeur général de Sweetch Energy, explique : « Notre technologie de diffusion nano-osmotique permet de relever le défi de la production d'électricité propre à un coût compétitif et disponible H24, 7 jours sur 7. Grâce à la technologie INOD®, l'énergie osmotique deviendra une composante essentielle du mix énergétique mondial. Par son expertise en matière de contrôle des procédés et de développement durable, ainsi que par sa présence internationale, Rockwell est un excellent partenaire pour Sweetch Energy au moment même où nous amorçons le déploiement de nos opérations à l'international, en commençant cet été par les États-Unis. »

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. En associant l'imagination de chacun au potentiel de la technologie, nous élargissons ce qui est humainement possible et rendons le monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie environ 29 000 personnes chargées de résoudre les problèmes de ses clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la manière dont nous donnons vie à Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, consultez le site www.rockwellautomation.com.

À propos de Sweetch Energy

Créée en 2015 et basée à Rennes avec une cinquantaine de collaborateurs, Sweetch Energy est un acteur des énergies renouvelables spécialiste de l'énergie osmotique, engagé pour un monde neutre en carbone. Sa technologie INOD® permet la production d'électricité propre et compétitive à partir d'eau salée, source d'énergie permanente et abondante, non exploitée à ce jour. Animée par une volonté de repousser les frontières de l'énergie renouvelable, son équipe multiculturelle et hautement qualifiée combine expertise scientifique et vision industrielle. Sweetch Energy bénéficie de l'appui de multiples institutions européennes et françaises renommées. Elle est notamment soutenue financièrement par des investisseurs industriels, deeptech et cleantech (Crédit Mutuel Impact, Go Capital, Demeter Investment Managers, Future Positive Capital, EDF Pulse et Compagnie Nationale du Rhône) ainsi que par la BPI, l'Ademe et le European Innovation Council. Elle coopère également étroitement avec les institutions de recherche françaises, notamment avec les équipes du Professeur Lydéric Bocquet (CNRS, ENS). Sweetch Energy a reçu en 2023 de nombreuses récompenses dont le Grand Prix international du Hello Tomorrow Global Challenge.