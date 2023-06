Sycomore AM : déclaration de franchissement de seuil statutaire Atos

PARIS, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- Sycomore Asset Management a déclaré le 12 juin 2023 à la société ATOS SE avoir franchi à la hausse le seuil statutaire de 3% de son capital et de ses droits de vote, dans le cadre d'une action de concert. Sycomore Asset Management se réserve la possibilité de poursuivre l'acquisition de titres ATOS SE, notamment d'ici à l'assemblée générale de l'émetteur du 28 juin 2023, en vue d'y soutenir les projets de résolutions qu'elle souhaite voir soumises au vote des actionnaires. Sycomore Asset Management agit dans le cadre habituel de la poursuite de son activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, indépendamment de toute autre activité, et n'envisage pas d'acquérir le contrôle de la société ATOS SE. Si les projets de résolutions portés par Sycomore Asset Management pour l'assemblée générale du 28 juin 2023 comportent la nomination d'une personne comme administrateur, il n'est pas envisagé que cette personne agisse en représentation des intérêts de Sycomore Asset Management mais dans l'intérêt d'ATOS SE et de ses actionnaires dans leur ensemble. Dans l'hypothèse où le concert évoluerait ou ne serait plus constitué postérieurement à l'assemblée générale du 28 juin 2023, Sycomore Asset Management rendra cette information publique.

