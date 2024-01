Sygnum lève plus de 40 millions USD dans le cadre de la clôture intermédiaire du cycle de financement sursouscrit

ZURICH ET SINGAPOUR, 25 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe bancaire mondial d'actifs numériques Sygnum a annoncé aujourd'hui avoir levé plus de 40 millions USD contre un objectif initial d'environ 35 millions USD lors de la clôture intermédiaire de son dernier cycle de financement, portant le nom de Cycle de croissance stratégique. À l'issue de cette clôture intermédiaire, l'évaluation de la société après transaction s'élève à 900 millions USD.

Le cycle de croissance stratégique fournira au groupe un financement supplémentaire pour se développer sur de nouveaux marchés et élargir sa gamme de produits et services réglementés afin de tirer parti de l'évolution de plus en plus positive du marché dans le secteur des actifs numériques

La ronde de financement est sursouscrit et, à compter de cette clôture intermédiaire, plus de 40 millions USD ont été levés par rapport à l'objectif initial (environ 35 millions USD) avec Azimut Holding, un groupe mondial de gestion d'actifs, en tant que'investisseur principal

Cette dernière levée de fonds fait suite aux solides performances financières et opérationnelles de Sygnum et de l'expansion de son empreinte réglementaire, qui a été réalisée pendant « l'hiver crypto ». Sygnum a clôturé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 millions USD et a réalisé un flux de trésorerie positif au quatrième trimestre

Le groupe mondial de gestion d'actifs Azimut Holding est l'investisseur principal du cycle de financement et a été rejoint par d'autres investisseurs stratégiques et financiers, nouveaux et existants. Comme pour les rondes de financement précédentes, le Cycle de croissance stratégique a également vu les employés de Sygnum participer en tant qu'investisseurs personnels avec les mêmes conditions. Les employés de Sygnum, ainsi que les co-fondateurs, les membres du conseil d'administration et l'équipe de direction, continuent de détenir la majorité des parts de la société.

Le produit de ce cycle de financement sera utilisé pour étendre la portée géographique de Sygnum à de nouveaux marchés et accélérer le développement des produits entièrement réglementés de Sygnum tels que sa plateforme B2B (banque à banque), qui alimente désormais l'offre de cryptomonnaies de plus de 15 banques et institutions financières dans le monde. En avril 2023, Sygnum a annoncé un partenariat avec PostFinance, l'une des plus grandes banques de détail de Suisse, afin de proposer une gamme de services d'actifs bancaires numériques de qualité à des millions de clients suisses. En novembre 2023, Sygnum Singapour a signé un accord avec la branche singapourienne de la banque privée Bordier & Cie, vieille de 174 ans, élargissant ainsi un partenariat existant qui a débuté en 2021 à Genève.

Depuis sa dernière levée de fonds réussie de série B, les actifs sous administration de Sygnum ont atteint plus de 4 milliards USD, avec une base de plus de 1 700 clients provenant de plus de 60 pays. Pour soutenir l'activité et les opérations croissantes des clients de la société, le groupe a continué à développer son équipe mondiale malgré « l'hiver crypto », comptante désormais près de 250 membres. En dehors de la Suisse et de Singapour, le groupe est également autorisé à opérer aux Émirats arabes unis et au Luxembourg.

Giorgio Medda, PDG d'Azimut Holding, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir dirigé la levée de fonds du cycle de croissance stratégique de Sygnum au moment où la demande de services réglementés et institutionnalisés dans le domaine des cryptomonnaies devrait bondir en 2024. Sygnum est un partenaire clé du groupe depuis 2021avec, tout d'abord en Europe, le développement commun de la première tokenisation d'un portefeuille de crédit privé au profit de l'allocation d'actifs de nos fonds d'investissement alternatifs. Dès le début, nous avons apprécié l'expertise et le haut degré d'innovation de l'équipe. Nous croyons fermement à l'évolution de la technologie et à son impact positif sur le secteur des investissements, et nous sommes donc ravis de contribuer à la croissance de Sygnum dans le cadre d'une ronde de financement renforçante sa position d'institution financière de premier plan dans le secteur des actifs numériques. »

Mathias Imbach, co-fondateur et PDG du Groupe, a déclaré : « Conclure un cycle de financement réussi dans cet environnement macroéconomique avec des partenaires aussi solides est passionnant, et nous sommes reconnaissants de la confiance que nos investisseurs nous accordent. Notre thèse de base a toujours été que l'avenir s'appuie sur le patrimoine et notre stratégie visant à instaurer la confiance par le biais de la réglementation et la bonne gouvernance nous a guidés tout au long des cycles du marché. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à donner à chacun, où qu'il soit, la possibilité de posséder des actifs numériques en toute confiance. »

Gerald Goh, cofondateur et PDG de Singapour, a ajouté : « Cette levée de fonds témoigne de la position forte et unique de Sygnum comme institution financière réglementée de premier plan dans le secteur mondial des actifs numériques. L'ensemble du secteur émerge de « l'hiver crypto » et les investisseurs et les acteurs du marché cherchent de plus en plus à s'associer à des institutions financières fiables et bien gérées. Pour Sygnum, cette levée de fonds nous permettra de développer davantage notre gamme de solutions entièrement réglementées pour aider les investisseurs à accroître leur exposition à la catégorie d'actifs. »

À propos de Sygnum

Sygnum est un groupe bancaire mondial spécialisé dans les actifs numériques, fondé sur un patrimoine suisse et singapourien. Nous permettons aux investisseurs professionnels et institutionnels, aux banques, aux entreprises et aux fondations DLT d'investir dans des actifs numériques en toute confiance. Notre équipe permet cela grâce à notre sécurité de niveau institutionnel, à notre service personnalisé et à notre portefeuille de services bancaires d'actifs numériques réglementés, de gestion d'actifs, de tokenisation et de services B2B.

En Suisse, Sygnum détient une licence bancaire et possède des licences CMS et « Major Payment Institution » à Singapour. Le groupe est également réglementé dans les centres financiers mondiaux établis d'Abu Dhabi et du Luxembourg.

Nous sommes convaincus que l'avenir a du patrimoine. Notre équipe crypto-native de professionnels de la banque, de l'investissement et de la technologie des actifs numériques est en train de construire une passerelle de confiance entre les économies des actifs traditionnels et numériques que nous appelons Future Finance. Pour en savoir plus sur la façon dont la mission et les valeurs de Sygnum façonnent cet écosystème d'actifs numériques, veuillez visiter www.sygnum.com.

Avertissement : Ce document a été préparé par Sygnum Bank AG. Il peut contenir des déclarations prospectives et peut être sujet à modifications. Les opinions exprimées ici sont celles de Sygnum Bank AG, de ses sociétés affiliées et de ses partenaires au moment de la rédaction du présent document. Le document est à titre informatif seulement et contient des informations générales. Il est réservé uniquement au destinataire. Il ne constitue pas un conseil ou une recommandation, une offre ou une invitation par ou pour le compte de Sygnum Bank AG d'acheter ou de vendre des actifs ou des titres. Il n'est pas destiné à être utilisé comme un guide général d'investissement et ne doit être utilisé qu'à des fins d'informations. Lorsque vous prenez une décision d'investissement, vous devez effectuer vos propres recherches et analyses ou demander conseil à un expert pour prendre une décision calculée. Les informations et analyses contenues dans ce document ont été compilées à partir de sources jugées fiables. Toutefois, Sygnum Bank AG ne fait aucune déclaration quant à sa fiabilité ou son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de l'utilisation de ces informations.

Contact pour les médias : Dom Castley, Chief Marketing Officer, [email protected], Sygnum Bank AG Uetlibergstrasse 134a, 8045 Zurich, Switzerland

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2099115/Sygnum_Logo.jpg

