Sygnum raccoglie oltre 40 milioni di dollari (USD) in una chiusura provvisoria di un round di finanziamento sottoscritto in eccesso

ZURIGO e SINGAPORE, 25 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Il gruppo bancario globale degli asset digitali Sygnum ha oggi annunciato di aver raccolto più di 40 milioni di dollari (USD), rispetto a un target iniziale di circa 35 milioni di dollari (USD) in una chiusura provvisoria ("interim close") del suo ultimo round di finanziamento, chiamato con il nome di "Strategic Growth Round". Con il completamento di questa chiusura provvisoria, la valutazione post-money dell'azienda raggiunge la cifra di 900 milioni di dollari (USD).

Lo Strategic Growth Round fornirà al gruppo ulteriori finanziamenti per espandersi in nuovi mercati ed ampliare la propria offerta di prodotti regolamentati e servizi, così da beneficiare dei sempre più positivi sviluppi di mercato nel settore degli asset digitali.

Il round ha registrato più sottoscrizioni del necessario e al momento di questa chiusura provvisoria, ha già raccolto più di 40 milioni di dollari (USD), rispetto al target iniziale della società di circa 35 milioni di dollari (USD), con Azimut Holding, un gruppo di gestione asset globale, nella figura di investitore principale.

Questa recente raccolta fondi è avvenuta in seguito alle ottime performance finanziarie e operative di Sygnum, ottenute durante il cosiddetto periodo "dell'inverno crypto" ("crypto winter"), così come in seguito all'espansione dell'impianto normativo nei mercati. Sygnum ha chiuso il 2023 con un tasso di crescita del fatturato annuo ("annualised revenue run rate") di più di 100 milioni di dollari (USD) e raggiunto un cash flow positivo nel Q4.

Azimut Holding, gruppo di gestione asset globale, è l'investitore principale del round. A loro si uniscono altri nuovi ed esistenti investitori strategici e finanziari. In linea con i precedenti round di finanziamento, lo Strategic Growth Round ha visto partecipare anche i dipendenti di Sygnum nel ruolo di investitori personali, alle stesse condizioni. I "Sygnumers", insieme ai co-founder, membri del consiglio di amministrazione e del team manageriale, continuano a detenere la maggioranza della società.

I ricavi derivanti da questo round di finanziamento verranno usati per espandere la presenza di Sygnum in altri paesi, raggiungendo così nuovi mercati e accelerando lo sviluppo dei prodotti completamente regolamentati di Sygnum, come la propria piattaforma B2B (bank-to-bank), che ora supporta l'offerta di criptovalute di oltre 15 banche e istituzioni finanziarie nel mondo. Ad aprile 2023, Sygnum ha annunciato una collaborazione con PostFinance, una delle banche al dettaglio più grandi della Svizzera, per fornire una serie di servizi per asset digitali per banche a milioni di clienti svizzeri. A novembre 2023, Sygnum Singapore ha chiuso un accordo con la sede di Singapore della banca privata Bordier & Cie., che può vantare 174 anni di storia, espandendo una collaborazione iniziata nel 2021 a Ginevra.

Dalla sua raccolta fondi Series B di successo, gli asset sotto gestione di Sygnum sono cresciuti fino ad oltre 4 miliardi di dollari (USD), con una base clienti di oltre 1700, provenienti da più di 60 paesi. Per supportare la crescita delle operazioni e attività dei clienti della società, il gruppo ha continuato ad espandere il proprio team globale durante "l'inverno delle criptovalute" (il "crypto winter"), raggiungendo quota 250 membri del team. Al di fuori della Svizzera e Singapore, il gruppo dispone anche della licenza per operare negli Emirati Arabi Uniti e in Lussemburgo.

Giorgio Medda, CEO di Azimut Holding afferma quanto segue: "Siamo felici di aver guidato la raccolta fondi dello Strategic Growth Round di Sygnum in un momento così cruciale, quando la domanda di servizi regolamentati e istituzionali per le criptovalute sembra dover crescere vertiginosamente nel 2024. Sygnum è stato un partner chiave del gruppo dal 2021 quando, inizialmente in Europa, abbiamo sviluppato insieme la prima tokenizzazione di un portfolio di crediti privato, per beneficiare della nostra asset allocation (allocazione degli asset) in fondi di investimento alternativi. Fin dall'inizio, abbiamo apprezzato la competenza del team e la loro grande capacità di innovare. Crediamo fermamente nell'evoluzione della tecnologia e nel suo impatto positivo sul settore degli investimenti. Perciò siamo felici di contribuire alla crescita di Sygnum in un round che rafforza la sua posizione come istituzione finanziaria leader nel settore degli asset digitali".

Mathias Imbach, Co-Founder e Group CEO afferma quanto segue: "Chiudere con successo un round di finanziamento, in questa situazione macroeconomica e con partner così importanti e stabili, è molto soddisfacente. Ringraziamo i nostri investitori e la fiducia che hanno riposto in noi. La nostra tesi principale è sempre stata quella che vede il futuro come un patrimonio di tutti. E la nostra strategia, basata sul costruire fiducia tramite i processi di regolamentazione e una buona amministrazione aziendale, ci ha guidato durante tutti i cicli di mercato. Non vediamo l'ora di continuare a fornire la possibilità, a chiunque e dovunque, di possedere degli asset digitali in totale sicurezza e fiducia."

Gerald Goh, Co-Founder e CEO a Singapore aggiunge quanto segue: "Questa raccolta fondi rappresenta la testimonianza della posizione forte ed esclusiva di Sygnum come istituzione finanziaria regolamentata nel settore degli asset digitali globali. Tutto il settore si sta risvegliando "dall'inverno delle criptovalute" (il "crypto winter"). Gli investitori e i partecipanti ai mercati cercano sempre di più di collaborare con istituzioni finanziarie ben gestite e sicure. Questa raccolta fondi consentirà a noi di Sygnum di sviluppare ulteriormente la nostra offerta di soluzioni regolamentate per supportare gli investitori quando aumentano la propria esposizione a questa classe di asset".

Informazioni su Sygnum

Sygnum è un gruppo di banking globale per asset digitali, fondato seguendo la qualità del modo di lavorare svizzero e di Singapore. Permettiamo ad investitori professionisti e istituzionali, così come banche, società e fondazioni DLT di investire in tutta sicurezza negli asset digitali. Tutto ciò è reso possibile dal nostro team, che si occupa di garantire una sicurezza di alto livello, un servizio esperto su misura, un portfolio di asset digitali, la gestione degli asset, la tokenizzazione e servizi B2B.

In Svizzera, Sygnum detiene una licenza bancaria, mentre a Singapore detiene le licenze da Major Payment Institution e CMS. Il gruppo è anche regolamentato negli importanti hub finanziari globali di Abu Dhabi e Lussemburgo.

Crediamo che il futuro sia un patrimonio di tutti. Il nostro team specializzato in criptovalute è composto da professionisti del settore bancario, degli investimenti e degli asset digitali. Tutti insieme costruiscono una via di collegamento tra le economie più tradizionali e quelle legate agli asset digitali, che chiamiamo con il nome di Future Finance (Finanza del futuro). Per saperne di più su come la missione di Sygnum e i suoi valori stanno definendo l'ecosistema degli asset digitali, potete consultare il sito www.sygnum.com.

Disclaimer: Questo documento è stato preparato da Sygnum Bank AG. Questo documento può contenere delle dichiarazioni previsionali ("forward looking statements") e può essere soggetto a modifiche. Al momento della scrittura del testo, le opinioni espresse in questo documento sono quelle di Sygnum Bank AG, i propri affiliati e partner. Il documento è inteso solo per scopi informativi e contiene informazioni generali. È ad uso esclusivo del destinatario. Non costituisce un consiglio o suggerimento, né un'offerta o invito da (o per conto di) Sygnum Bank AG di acquistare o vendere asset o titoli. Non è inteso per l'uso come guida generale agli investimenti e dovrebbe essere usato solo per scopi informativi. Quando si deve compiere una scelta di investimento, si dovrebbe sempre condurre le proprie ricerche e analisi oppure cercare il consiglio di una figura esperta per prendere solo decisioni informate e calcolate. Le informazioni e analisi contenute in questo documento sono state compilate attingendo a fonti ritenute attendibili. Considerato ciò, Sygnum Bank AG non fornisce nessuna garanzia in merito all'affidabilità o completezza di tale documento, declinando ogni responsabilità per perdite dovute all'uso di queste informazioni.

Contatti per la stampa: Dom Castley, Chief Marketing Officer, [email protected]; Sygnum Bank AG Uetlibergstrasse 134a, 8045 Zurigo, Svizzera

