Symtomax ; une société basée à Porto, spécialisée dans le cannabis médical, sur le point de conquérir le marché européen et au-delà

PARIS, 20 février 2020 /PRNewswire/ -- Avec plus de 740 millions d'habitants, une population plus de deux fois supérieure à celle des États-Unis et du Canada réunis, l'Europe est en passe de devenir le plus grand marché légal de cannabis au monde au cours des prochaines années. Un marché estimé par les analystes à 123 milliards d'euros d'ici 2028 (secteur récréatif et médical). Au cours des 12 derniers mois, l'industrie européenne du cannabis a connu une croissance plus importante qu'au cours des six dernières années. Actuellement, 19 des 28 pays de la zone euro ont autorisé l'usage médical, tandis que la France, le Danemark et le Luxembourg ont entamé des programmes pilotes à grande échelle. D'autres pays, comme l'Espagne et les Pays-Bas, ont adopté des lois qui permettront l'utilisation récréative dans les années à venir.