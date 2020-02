Symtomax; een bedrijf uit Porto dat gespecialiseerd is in medische cannabis en op het punt staat de Europese markt en daarbuiten te veroveren

Symtomax, dat vorig jaar toestemming kreeg van Infarmed om het kweek-, import- en exportproces van medische cannabis op te starten, is vastbesloten om de medische cannabismarkt in Europa te veroveren. Symtomax is gevestigd in de regio Beja, in het zuiden van Portugal, bekend om het Californische klimaat, en is met het toonaangevende bedrijf AgroPharm begonnen met de voortplanting en het teeltproces, zowel in de open lucht als in kassen; op de eerste 49 hectare van de 105 hectare van de faciliteit. Symtomax bereidt zich nu voor op de inspectie van Infarmed op 5 en 6 mei. Het bedrijf heeft al belangrijke koopovereenkomsten gesloten met Europese bedrijven. en is van plan om tegen eind 2020 de eerste bestellingen uit te voeren.