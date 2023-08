Synechron annonce l'ouverture de son Centre de Services Nearshore à Montréal au Canada

MONTREAL ET PARIS, 17 août 2023 /PRNewswire/ -- Synechron, Inc., un des plus grands cabinets de conseil mondial en transformation numérique axé sur les services financiers et les grandes entreprises technologiques, annonce l'ouverture de son nouveau Centre de Services au Canada, situé au cœur du quartier financier de Montréal. Synechron agrandit ainsi sa présence au Canada et peut consulter, élaborer des stratégies, construire, mettre en œuvre et livrer des technologies numériques de pointe et des solutions d'avenir pour les grandes entreprises de services financiers et de technologie. La structure de travail de ce bureau garantira que les équipes de Synechron du monde entier fonctionnent comme une « équipe virtuelle » mondiale intégrée.

Montréal a été choisie comme centre de prestation de Synechron parce qu'elle se trouve à l'épicentre des innovations technologiques nord-américaines Il s'agit d'un point stratégique pour le développement de la révolution numérique que les entreprises du monde entier sont en train d'adopter. Synechron est enthousiaste à l'idée de participer et d'investir dans cet écosystème dynamique.

Le bureau ultramoderne de Montréal, situé au 1250 boulevard René-Lévesque, est certifié BOMA et LEED Platine. Il offre une infrastructure de pointe qui comprend 100 places assises avec possibilité d'agrandissement. En plus d'une multitude de commodités modernes, l'immeuble offre aux employés un centre de conférence de 200 places ainsi qu'un accès direct au réseau de métro souterrain de Montréal. Ce nouveau bureau, plus spacieux, remplace le site d'origine de Synechron à Montréal et s'ajoute au bureau existant de Synechron à Toronto, au Canada.

En tant que partenaire mondial de confiance en matière d'innovation pour plus de 100 institutions financières, Synechron s'est fixé un double objectif : apporter à ses clients, où qu'ils se trouvent, son expertise approfondie en matière de conseil, de données, de cloud, de paiements, d'architecture, d'ingénierie et de technologie de conception, ainsi que ses capacités significatives de mise en œuvre et de fourniture de solutions personnalisées de pointe.

Faisal Husain, cofondateur et PDG de Synechron, a déclaré : « Nous sommes ravis d'ouvrir notre nouveau Centre de Services nearshore à Montréal, d'autant plus que la communauté des services financiers de Montréal nous a réservé un accueil chaleureux pour cette extension de notre installation. Synechron continue de se développer pour répondre aux besoins de nos clients, et nous avons l'intention d'embaucher d'autres talents qualifiés qui veulent se joindre à notre mission de transformation numérique et qui reconnaissent les possibilités qu'offrent Montréal et sa communauté d'affaires technologique. »

Camille Labat, gestionnaire principale des opérations chez Synechron Montréal, a ajouté : « Synechron est heureux d'étendre son empreinte à Montréal et d'accroître sa présence dans cette communauté diversifiée et talentueuse qui comprend un vaste bassin de professionnels en développement de logiciels et de travailleurs techniques de l'informatique. Etant à proximité de plusieurs grandes universités, nous sommes impatients d'accueillir des personnes passionnées qui possèdent des compétences techniques alignées, des connaissances fonctionnelles et le désir de profiter du développement personnel qu'offre Synechron. »

