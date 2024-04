Syntax et Cogniac collaborent pour donner aux industries une vision artificielle de niveau commercial

Le partenariat stratégique en IA amplifie les cas d'utilisation de l'IA industrielle et accroît la vitesse, la sécurité et la précision des industries de base

MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Les chefs de file mondiaux Syntax Systems (solutions et services technologiques d'implantation et de gestion d'applications infonuagiques) et Cogniac Corporation (vision artificielle de niveau commercial) ont annoncé aujourd'hui leur partenariat pour accélérer le développement d'applications d'IA industrielle. Le tandem rehaussera l'automatisation des processus de fabrication en intégrant des fonctionnalités avancées de vision artificielle.

Grâce à ce partenariat, Syntax et Cogniac pourront proposer une planification organisationnelle et des systèmes de vision novateurs à leurs principaux clients à grande échelle dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, de la construction, des aliments emballés et bien plus. La plateforme de vision artificielle de Cogniac, combinée au PGI (progiciel de gestion intégré), au MES (système d'exécution de la fabrication), au PLC (automate programmable) et aux fonctionnalités basées sur l'IdO de Syntax accroissent considérablement la vitesse, la précision et la sécurité des fabricants tout en s'intégrant parfaitement aux systèmes de fabrication numérique SAP existants. Cette toute nouvelle offre a d'abord été présentée dans le cadre du projet pilote Smart Press Shop, la première production intégrale en réseau numérique entre Porsche, Schuler, Syntax et Cogniac.

« Ce partenariat avec Syntax est une autre étape importante qui permettra à Cogniac de continuer sa progression rapide en matière d'implantation de solutions de vision artificielle déployées au sein d'usines intelligentes », affirme Quinn Curtis, PDG de Cogniac. « La plateforme de vision artificielle évolutive et infiniment adaptable de Cogniac convient parfaitement aux cas d'utilisation en automatisation industrielle. Nous sommes très heureux de collaborer avec un fournisseur de technologies très compétent qui a une expérience dans l'établissement de solutions d'automatisation qui répondent aux exigences les plus élevées des clients. »

Marcelo Tamassia, directeur mondial de la technologie chez Syntax, ajoute : « Notre collaboration avec Cogniac modernisera le paysage technologique de nos clients. La plateforme de vision artificielle avancée de Cogniac, combinée à notre expertise d'intégration, transforme de manière optimale les capacités opérationnelles de nos clients. Nos entreprises sont particulièrement bien placées pour exécuter sans délai le déploiement de solutions de vision artificielle personnalisées et automatisées, assurant ainsi une intégration rapide et efficace qui respecte les besoins uniques de chaque entreprise. »

La vision artificielle est devenue influente dans le monde de l'intelligence artificielle; les déploiements de cette technologie ont doublé depuis 2018. Elle représente la deuxième technologie d'IA la plus implantée après l'automatisation des processus robotiques (RPA) et a été identifiée comme l'une des technologies émergentes les plus perturbatrices auxquelles les responsables des fournisseurs et des produits devront se préparer.

Pour en apprendre plus au sujet de cette collaboration et découvrir comment implanter l'IA informatique, rendez-vous sur le site web de Syntax.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et de gestion des applications critiques des entreprises dans le nuage. Avec plus de 50 ans d'expérience et plus de 800 clients dans le monde entier, Syntax possède une expertise pointue dans l'implantation et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements sécurisés privés, publics, hybrides ou multinuagiques. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux des technologies pour s'assurer que les applications de leurs clients sont transparentes, sécurisées et à la fine pointe de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez leur site web https://www.syntax.com/?lang=fr .

À propos de Cogniac

Fondée en 2015 dans la Silicon Valley (Californie), Cogniac est un chef de file de la technologie de vision artificielle propulsée par l'IA. Sa mission consiste à exploiter la puissance de l'IA avancée et de l'apprentissage machine pour offrir une plateforme évolutive et flexible qui améliore considérablement les tâches d'inspection visuelle dans divers secteurs. Grâce au déploiement rapide, Cogniac permet aux organisations d'améliorer sans délai l'exactitude et l'efficacité de leurs activités. Ses solutions simplifient des processus de données visuelles complexes, permettant ainsi aux entreprises d'atteindre leurs objectifs sans faire appel à une vaste science des données ou à l'expertise en développement.

Pour plus d'information :

