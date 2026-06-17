Sysmex lance la plateforme HISCL™, permettant des tests sanguins plus rapides et évolutifs pour la maladie d'Alzheimer

HAMBOURG, Allemagne, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Des études européennes indépendantes présentées à CTAD 2025 et ADPD2026 ont confirmé que l'HISCL™ p-Tau217 RUO* et le ratio HISCL™ Aβ42/40 sont très précis pour l'identification précoce de la pathologie Aβ. Grâce à une prise de sang de routine, les résultats sont disponibles en 17 minutes seulement.

Sysmex is Transforming early Alzheimer’s diagnosis with blood – based biomarkers

Sysmex Europe SE a annoncé la disponibilité du système automatisé d'immunodosage HISCL™ pour les tests de biomarqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer, offrant une alternative rapide, entièrement automatisée et non invasive aux voies traditionnelles basées sur le LCR et la TEP. Soutenue par des données cliniques provenant de centres de recherche indépendants, la plateforme HISCL™ est désormais disponible pour une utilisation en laboratoire, avec le dosage du rapport Aβ42/40 marqué CE-IVD et HISCL™ p-Tau217 RUO* accessible dans le cadre d'un accès pour utilisation en recherche uniquement (RUO).

Les résultats ont été récemment présentés à la conférence Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) et ADPD Alzheimer's & Parkinson's Disease Conference et démontrent une forte performance analytique et diagnostique en termes de sensibilité, de spécificité et de valeurs prédictives à partir d'un échantillon de sang veineux standard.

Lacunes en matière de diagnostic

Malgré les progrès de la recherche, plus de 90 % des patients atteints de troubles cognitifs légers (MCI) ne sont pas diagnostiqués ou sont mal diagnostiqués dans les soins primaires, et se présentent souvent à un stade avancé de la maladie, après que les possibilités d'intervention précoce se sont réduites ou ont disparu. La ponction lombaire est invasive et nécessite beaucoup de ressources, ce qui constitue un obstacle pour les cliniciens, tandis que l'imagerie TEP est coûteuse et n'est pas uniformément disponible.

Les biomarqueurs sanguins sont largement reconnus comme la prochaine étape pour combler cette lacune. Mais une mesure fiable des biomarqueurs sanguins nécessite des technologies ultrasensibles, capables de fournir des résultats fiables dans le cadre de flux de travail de routine, sans infrastructure spécialisée ni manipulation sur mesure.

Validation indépendante par des centres de recherche de premier plan

Les performances diagnostiques de la plateforme HISCL™ ont été validées de manière indépendante par des centres de recherche de premier plan - le Neurochemistry Laboratory, Amsterdam UMC, dirigé par le professeur Charlotte Teunissen, et Sant Pau Memory Unit, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelone, dirigé par le medecin Daniel Alcolea - chacun utilisant des populations de patients et des normes de référence différentes.

D'une étude à l'autre, HISCL™ p-Tau217 RUO* et le rapport HISCL™ p-Tau217 RUO* /Aβ42 ont systématiquement atteint des valeurs AUROC supérieures à 0,90, avec de bonnes performances en termes de sensibilité, de spécificité, de VPP et de VPN. Les résultats soutiennent l'utilisation de la plateforme comme outil de triage de première ligne pour la pathologie amyloïde liée à la maladie d'Alzheimer, tant en recherche qu'en clinique.

Plate-forme HISCL™

Le système HISCL™ est conçu pour un déploiement pratique dans des environnements de laboratoires cliniques, sans qu'aucune infrastructure dédiée aux tests de la maladie d'Alzheimer ne soit nécessaire. HISCL™ fonctionne dans le cadre d'installations automatisées existantes, avec une prise de sang standard comme seule exigence pré-analytique.

Caractéristiques principales :

17 minutes pour la mesure de l'échantillon

Plate-forme d'accès aléatoire entièrement automatisée , ne nécessitant aucune formation spécialisée

, ne nécessitant aucune formation spécialisée Prélèvement non invasif d'un échantillon sur le site par une prise de sang veineux standard, sans ponction lombaire.

par une prise de sang veineux standard, sans ponction lombaire. Marquage CE-IVD Dosage du rapport Aβ42/40, disponible pour une utilisation en laboratoire

Dosage du rapport Aβ42/40, disponible pour une utilisation en laboratoire HISCL ™ p-Tau217 RUO* et HISCL ™ p-Tau217 RUO * /Aβ42 essais disponibles sous accès RUO

™ ™ essais disponibles sous accès RUO Truly scalable , des grands centres universitaires et des cliniques de la mémoire aux laboratoires des hôpitaux généraux de district.

, des grands centres universitaires et des cliniques de la mémoire aux laboratoires des hôpitaux généraux de district. Des études ont démontré que les performances étaient proches de celles des méthodes de référence du LCR et de la TEP.

Alain Baverel, PDG de Sysmex Europe SE, a déclaré :

"Pour les cliniciens et les équipes de laboratoire qui travaillent avec des patients présentant des troubles cognitifs, le parcours diagnostique a souvent été synonyme de procédures invasives et fastidieuses. La plateforme HISCL™ change la donne. Une prise de sang et un résultat en 17 minutes qui est à la fois cliniquement significatif et reproductible à grande échelle - c'est ce que nous offrons aux hôpitaux, aux cliniques de la mémoire et aux laboratoires dans toute la région EMEA".

Pour plus de spécifications techniques, de résumés de preuves cliniques et d'informations sur l'accès aux tests de biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer HISCL™, consultez le site : Maladie d'Alzheimer.

Relations avec la presse :

Sysmex Europe SE

Communications d'entreprise

Mme Saki Aoyagi

Mme Vivien Wieland

[email protected]

www.sysmex-europe.com

*HISCL™ Kit de dosage p-Tau217 pour la recherche, toute utilisation diagnostique n'est pas validée par le fabricant légal Sysmex Corporation.

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