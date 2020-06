Système de contrôle de la fièvre DERMALOG à l'Hôpital universitaire de Greifswald

- En raison de la pandémie à coronavirus, les hôpitaux et les cliniques doivent relever le défi de maintenir leurs soins sans exposer les patients et le personnel à un risque accru d'infection. L'Hôpital universitaire de Greifswald en Allemagne a mis en place des mesures de protection de la santé en utilisant le système de détection de la fièvre sans contact DERMALOG.

GREIFSWALD et HAMBOURG, Allemagne, 12 juin 2020 /PRNewswire/ -- Avec sa caméra de détection de la fièvre, DERMALOG a développé une solution qui mesure la température corporelle avec rapidité et précision pendant la marche et peut considérablement réduire le risque de propagation des infections dans de nombreuses zones. L'hôpital universitaire de Greifswald a choisi le système de la société, basée à Hambourg, dans le cadre de ses mesures d'hygiène.

À l'entrée, le personnel peut contrôler sa fièvre sans contact grâce au dispositif DERMALOG. Le système de la société mesure la température corporelle en temps réel en scannant le visage des personnes grâce à une technologie de capteurs de pointe. Si une température élevée est détectée, le système affiche un message d'alerte. La haute précision, même à une distance allant jusqu'à 2 mètres, constitue un autre avantage de la caméra. En option, le contrôle de température de DERMALOG inclut la détection automatisée du port de masque. Si une personne entre dans un centre médical ou un cabinet sans masque, le système affiche un message l'informant que le port d'un masque est obligatoire.

« La détection de la fièvre fait partie intégrante de notre concept d'hygiène et réduit le risque d'infection parmi nos employés », a déclaré le professeur Nils-Olaf Hübner, chef du service central d'hygiène de l'hôpital.

D'autres hôpitaux et établissements de soins ont mis en place la caméra thermique DERMALOG dans le cadre de leurs mesures de protection de la santé. Plus de 60 pays utilisent déjà le système de détection de fièvre conçu par la société hambourgeoise. Le système est également utilisé pour protéger des magasins de vente au détail, des bureaux, des usines de production, des terrains de sport, des lieux d'événements et des hôtels.

