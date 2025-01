Taiwan Comics au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême 2025 Taiwan Creative Content Agency 22 janv, 2025, 16:55 GMT Partager cet article Partager cet article Les bandes dessinées taïwanaises seront à l'honneur cette année au FIBD, avec 11 auteurs présents ainsi que des évènements exclusifs sur le stand. PARIS, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Pour la 13e année consécutive, Taiwan Comics marque sa présence au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême (FIBD), confirmant son rôle central dans la scène internationale de la bande dessinée et du manga. Avec un espace dédié au Manga City (stand MC22) et au Marché International des Droits (stand RL48), le pavillon Taïwan promet une immersion inédite dans la richesse et la diversité du 9ème art taïwanais. Continue Reading

Visuel principal pour Taiwan Comics 2025 © Chang Sheng Yan © Chang Sheng / Glénat Un voyage à l'asile © Pam Pam Liu / IMHO Console, 2073 © DING Pao Yen / Kana Oken © Shih-hung Wu / Le Lombard

Cette édition 2025 mettra en lumière le dynamisme et l'innovation des artistes taïwanais à travers le thème audacieux : « Jump! Taiwan Comics! ». Ce message d'énergie et de créativité est parfaitement incarné par le visuel principal signé Chang Sheng, auteur renommé de YAN, une œuvre publiée en six langues, dont le français.

Un programme riche et varié

Les visiteurs du FIBD pourront rencontrer 11 artistes taïwanais de renom, dont Chang Sheng, Moonsia, DING Pao Yen, Pam Pam LIU, et RUAN Guang Min qui se joindront à cette célébration de la bande dessinée.

De plus, des événements exclusifs mettront en valeur leur talent :

Live Drawing (30 janvier, 12h30) : Huit artistes réaliseront des œuvres en direct, révélant leurs styles uniques et offrant un aperçu exclusif "d'un jour dans la vie" d'un Comic Artist .

(30 janvier, 12h30) : Huit artistes réaliseront des œuvres en direct, révélant leurs styles uniques et offrant un aperçu exclusif "d'un jour dans la vie" d'un . Conférence : SF et horreur dans la BD taïwanaise (31 janvier, 10h30) : Discussion autour des thèmes captivants de la science-fiction et de l'horreur avec DING Pao Yen ( Console, 2073 ) et Karmarket ( Rest in Peace ), animée par Gnomus.

(31 janvier, 10h30) : Discussion autour des thèmes captivants de la science-fiction et de l'horreur avec ( ) et ( ), animée par Gnomus. Session Professionnelle (31 janvier, 17h00) : Présentation du marché de la bande-dessinée Taïwanaise et networking autour d'un cocktail pour découvrir les opportunités qu'offre Taïwan Comics sur la scène internationale.

À ne pas manquer : l'inauguration officielle

Taiwan Comics au Manga City (MC22) sera inauguré le jeudi 30 janvier 2025 à 17h en présence des artistes invités et de personnalités du FIBD. Une occasion unique de plonger dans cet univers vibrant et de célébrer la créativité taïwanaise.

Taïwan Comics : une montée en puissance en Europe

Ces dernières années, les BD Taïwan Comics ont rencontré un succès croissant dans les éditions françaises, avec des titres comme Sinners (Éditions Reborn) ou Don't Call Me Magical Girl, I'm OOXX (Éditions Chatto Chatto). En 2024, des œuvres comme SEA YOU THERE AND US (Éditions Nazca), Console, 2073 (Kana) ou encore Oken (Le Lombard) ont confirmé cet engouement, attirant l'attention des grandes maisons d'édition pour les années à venir comme Casterman qui va publier en 2025 The Song about Green de Gao Yan.

Informations pratiques

Dates :

Professionnels : 29 janvier 2025

: 29 janvier 2025 Grand public : 30 janvier – 2 février 2025

Lieux :

Manga City : MC22 (10h - 19h, sauf samedi jusqu'à 20h et dimanche jusqu'à 18h)

: MC22 (10h - 19h, sauf samedi jusqu'à 20h et dimanche jusqu'à 18h) Marché International des Droits : RL48 (horaires dédiés aux professionnels)

Artistes et leur présentation :

Site officiel : https://angouleme.taiwancomics.taicca.tw/

À propos de Taiwan Comics

Taiwan Comics est une initiative de la Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) visant à promouvoir les créateurs taïwanais sur la scène internationale.

