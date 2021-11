Tangerine Software Inc. vend sa pratique Sage X3 à 4CAD Group

Sage X3 (Sage Business Cloud X3), une propriété de Sage Plc., est une suite complète d'applications logicielles intégrées qui offrent aux moyennes et aux grandes entreprises un système de gestion de la production qui est simple et intuitif. En tant que partenaire Sage de premier plan en Amérique du Nord depuis déjà 20 ans, Tangerine est aujourd'hui la plus grande organisation Sage X3 au Canada.

« Le moment de la vente était bien choisi pour les deux entreprises », déclare Greg Brown, président de Tangerine. « Nous désirions concentrer nos efforts et investir davantage dans la croissance internationale des activités de veille économique de Nectari alors que 4CAD Group cherchait à accroître de manière considérable sa présence Sage X3 en Amérique du Nord par le biais d'une acquisition. Il nous semblait tout à fait logique de vendre nos activités X3 à 4CAD Group puisqu'elle connaissait déjà beaucoup de succès avec ses activités Sage X3 en Europe, et faisait preuve de vision et d'engagement pour devenir un partenaire Sage X3 d'envergure en Amérique du Nord. Au cours des prochains mois, j'aurai le plaisir de travailler avec 4CAD Group afin d'assurer une transition tout en douceur pour les employés et les clients. »

« Au moment de créer notre entreprise et de lancer notre pratique de solutions de progiciels de gestion intégrée (PGI) en 1992, ajoute Greg, nous n'avions aucune idée du succès que connaîtrait Tangerine. Cela dit, je tiens à exprimer mon extrême reconnaissance envers les centaines d'employés qui ont œuvré au sein de Tangerine et contribué au succès de nos clients et de notre entreprise au cours des 30 dernières années. Il en va de même pour nos nombreux clients qui ont confié au fil des ans la tâche à Tangerine de leur fournir les conseils et le soutien nécessaires à l'exploitation et la croissance de leurs entreprises. Grâce à l'heureuse nouvelle que 4CAD Group emménagera dans nos nouveaux bureaux de Montréal, où nos équipes Nectari et Sage X3 travailleront côte à côte, nous continuerons d'être présents dans la vie de tous. »

« Nous sommes ravis de voir notre équipe continuer à se développer tout en pénétrant de nouveaux marchés et en servant de nouveaux clients », déclare Stéphane Letheule, président de 4CAD Group. « L'acquisition de la pratique Sage X3 de Tangerine Software nous permettra d'accélérer notre expansion en Amérique du Nord, où les clients bénéficieront de la richesse des services de conseil Sage X3 de 4CAD Group et de plusieurs solutions critiques à valeur ajoutée dans notre portefeuille. »

À propos de Tangerine Software inc. et de Nectari

Fondée en 1992, Tangerine Software est une entreprise située à Saint-Laurent, Québec. Il y a 20 ans, elle a été la première firme de conseil en Amérique du Nord à lancer une pratique Sage X3. Aujourd'hui, elle est devenue l'un des plus importants partenaires Sage X3 en Amérique du Nord, et compte plus de 80 employés. Nectari, le logiciel intelligence d'affaires de Tangerine, est une solution novatrice d'analyse et de gestion des données qui est aussi commercialisée et vendue par Sage et son réseau de partenaires à l'échelle mondiale sous le nom de « Sage Enterprise Intelligence (SEI) ». À l'heure actuelle, plus de 2 500 entreprises tirent profit de l'offre de produits Nectari (SEI).

À propos de 4CAD Group

Créée en France en 2004, la société 4CAD Group compte actuellement 295 employés, avec un chiffre d'affaires de 82 millions de dollars canadiens. 4CAD CANADA a été établie à Montréal, au Québec, en 2016. La mission de 4CAD Group est de façonner aujourd'hui l'avenir de l'industrie en fournissant à ses clients des solutions d'entreprise cohérentes, innovantes et technologiquement avancées, notamment en matière de gestion du cycle de vie des produits (PLM), de progiciels de gestion intégrés (PGI), d'Internet des objets (IOT) et de gestion de la relation client (CRM). Utilisées ensemble, ces solutions aident les entreprises à accroître leur efficacité et à garder une longueur d'avance sur la concurrence.

