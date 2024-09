TCI Network : les politiques de développement de clusters en Amérique latine ont besoin de continuité

MEXICO, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'Amérique latine est une région du monde où « les politiques de clusters ont été plus développées », principalement au Mexique et en Colombie. Toutefois, ces initiatives ont connu des « périodes d'essor qui n'ont pas été suivies d'effets », explique Alberto Pezzi, fondateur de TCI Network, un réseau mondial dédié à l'échange et à l'amélioration des pratiques dans ce secteur.

« Le principal problème dans plusieurs pays d'Amérique latine est la mise en œuvre initiale de certaines normes et institutions destinées à soutenir la politique des clusters, qui sont ensuite abandonnées à la suite d'un changement de gouvernement (...) ou en raison d'un manque de personnel qualifié », déclare-t-il.

Pour Pezzi, qui travaille dans ce domaine depuis 25 ans, les clusters ont permis de renforcer le dialogue entre les secteurs public et privé, de comprendre les problèmes des entreprises et, pour les petites et moyennes entreprises, de mettre en œuvre des « changements stratégiques » afin d'accroître leur compétitivité.

L'ancien CEO de TCI s'est également montré optimiste quant à la promotion des politiques de clusters. Il a également salué le travail accompli par les membres de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) en Colombie, qui ont créé la plateforme d'initiatives des clusters.

Pour continuer à renforcer ces écosystèmes dans la région, Pezzi a souligné que la ville de Chihuahua, dans le nord du Mexique, accueillera cette année la 27e TCI Global World Conference, du 8 au 10 octobre. Les participants y parleront des modèles d'application de l'intelligence artificielle dans les clusters et de la construction d'un avenir plus collaboratif, compte tenu de l'émergence de technologies disruptives.

« L'événement annuel de TCI est le point de référence pour les professionnels qui se consacrent au développement des clusters dans le monde entier et l'attente est, d'une part, d'apprendre sur les méthodologies, les projets, les bonnes pratiques des clusters et, en même temps, les écosystèmes d'innovation », déclare-t-il.

Les organisateurs ont également indiqué qu'ils avaient l'intention de publier un livre blanc reprenant toutes les conclusions de la réunion. Ce livre blanc contiendrait les enseignements tirés des réseaux locaux et de panélistes de renommée internationale, tels que l'experte en intelligence artificielle Rebeca Hwang, et Mariana Mazzucato, économiste spécialisée dans les questions de développement.

En ce qui concerne l'événement de cette année, Pezzi a déclaré que Chihuahua est une région spéciale pour TCI. C'est dans cet État que l'économiste américain Michael Porter et d'autres « pionniers de la méthodologie des clusters » se sont réunis en 1997 pour célébrer le premier atelier international sur les clusters.

