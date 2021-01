TCL CSOT lance deux écrans flexibles lors du CES 2021 : Redéfinition des normes pour les appareils portables

L'écran étirable et flexible OLED imprimé de 17 pouces, d'une épaisseur de seulement 0,18 mm, est un exemple unique d'une technologie d'affichage flexible à grande échelle. Très déroulable et portable, il peut facilement s'intégrer n'importe où, tout comme un rouleau de parchemin.

Bénéficiant de la technologie d'impression à jet d'encre de pointe de TCL CSOT, avec un gamut de couleur complet, il améliore considérablement la qualité de l'affichage. Il peut être largement appliqué sur les téléviseurs flexibles, les écrans incurvés et pliables et les écrans commerciaux transparents.

Ses dispositifs OLED RGB auto-lumineux sont fabriqués avec une technologie d'impression à jet d'encre de haute précision, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des masques métalliques fins. Par conséquent, le coût est inférieur de 20 % aux technologies d'affichage traditionnelles et s'applique davantage aux écrans de grande taille et à la production de masse.

L'écran portable et enroulable AMOLED de 6,7 pouces redéfinit la forme standard d'un smartphone. Avec un écran AMOLED enroulable, il peut être étendu de 6,7 pouces à 7,8 pouces avec une simple pression du doigt. Le smartphone se transforme ainsi en tablette et crée une expérience utilisateur entièrement nouvelle avec son interface utilisateur facilement adaptable. L'épaisseur du smartphone est inférieure à 10 mm, ce qui le rend beaucoup plus fin que le smartphone pliable.

Grâce à la conception améliorée de l'écran flexible du smartphone, le rayon de courbure et de glissement de l'écran flexible peut être aussi petit que R 3 mm, combiné à la conception spéciale du mécanisme coulissant. En appuyant simplement sur un bouton, l'écran initialement enroulé et caché à l'intérieur du boîtier peut être déplié, permettant ainsi au téléphone de s'allonger et de se rétracter. Le mécanisme peut coulisser jusqu'à 100 000 fois. L'interface logicielle peut être adaptée en conséquence pour une utilisation à une main ou multitâche.

Cette année, les rapports[1] publiés par Display Supply Chain Consultants (DSCC) ont encore mis en avant l'énorme potentiel du marché de l'affichage. Dans son rapport sur les prévisions du marché des matériaux OLED, la DSCC prévoit que le marché des matériaux de couches AMOLED passera de 951 millions de dollars en 2019 à 2,69 milliards de dollars en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23 %. Plus précisément, dans un autre rapport d'expédition et de technologie d'affichage pliable/enroulable[2], la DSCC prévoyait une augmentation de 80 % du TCAC des revenus des smartphones pliables/enroulables de 2020 à 2025, pour atteindre 105 milliards de dollars.

TCL CSOT se concentre sur les technologies d'affichage de mini LED, micro-LED et OLED/QLED. La gamme de produits comprend de grands, petits et moyens écrans et modules tactiles, des tableaux blancs interactifs, des murs vidéo, des écrans automobiles et des moniteurs de jeux, qui contribuent encore aux progrès du secteur mondial des panneaux. Après 11 ans de développement, TCL CSOT a rattrapé son retard technologique pour devenir l'un des principaux acteurs du développement des technologies des écrans semi-conducteurs.

À l'avenir, TCL CSOT s'aventurera davantage dans de nouvelles applications destinées aux technologies d'affichage. L'entreprise continuera de renforcer sa coopération avec les partenaires en amont et en aval du secteur, en se concentrant sur les microsystèmes, les nouveaux matériaux et les composants clés des panneaux. TCL CSOT vise à déployer des efforts conjoints en vue de construire un écosystème industriel d'écrans semi-conducteurs.

