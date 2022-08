TCL réaffirme son leadership en matière de téléviseurs Mini LED en 2022

HONG KONG, 8 août 2022 /PRNewswire/ -- Portée par sa culture de créativité et d'innovation, TCL a connu, au cours des quatre dernières décennies, une croissance rapide et est devenue l'un des principaux acteurs de l'industrie télévisuelle mondiale grâce à ses capacités d'intégration verticale et à son portefeuille de produits diversifié comprenant des téléviseurs et des appareils audio domestiques primés.

L'avenir de l'écran LCD : la technologie Mini LED

Offrant un contraste et une luminosité élevés, un profil ultra-fin et de nombreuses zones de gradation locale, la technologie Mini LED offre à la série de téléviseurs TCL 2022 une qualité d'image et de couleur exceptionnelle. Gérant sans effort les images en mouvement rapide, les téléviseurs Mini LED sont parfaits pour l'action sportive et les films emblématiques, offrant une fluidité visuelle parfaite, sans scintillement ni secousse.

TCL est fière de ses réalisations dans le domaine de la technologie Mini LED depuis 2018, et l'entreprise a reçu de nombreux soutiens de la part des médias et des associations professionnelles. En 2022, TCL lance sa dernière génération de technologie Mini LED, avec encore plus de nouveaux avantages majeurs pour les utilisateurs :

Contrôle de la lumière ultra-précis à 16 bits pour offrir des couleurs plus riches et plus de détails

Halo Mini LED rond pour éliminer le halo fleurissant d'objets blancs sur les fonds noirs purs

Système Backlight Direct Drive Mini LED de TCL pour s'assurer que les objets se déplaçant rapidement sont plus clairs et plus nets à l'écran

Mini LED de qualité uniforme pour avoir une image uniforme d'une seule couleur

Système Backlight Demura Mini LED de TCL avec un contrôle uniforme de la lumière (pas de projecteur, pas de tache grise, pas d'effet écran sale)

Tirant parti de son avantage de pionnier dans l'espace Mini LED, TCL a enregistré une croissance significative du volume des ventes pour ses écrans intelligents intermédiaires à haut de gamme en 2021. Les volumes de ventes des écrans intelligents TCL QLED et Mini LED ont augmenté de 53,8 % et 50,5 % en glissement annuel, respectivement.

L'avant-garde de la technologie Mini LED : OD Zero Mini LED

Le modèle OD Zero Mini LED dispose de la plus petite puce LED et double le nombre de zones de gradation locale. En minimisant la puce LED, il permet à TCL de maximiser la précision du rétroéclairage pour offrir un contraste et une luminosité ultimes. En supprimant la distance optique standard, TCL est également en mesure de construire les téléviseurs à éclairage direct les plus minces jamais conçus. En 2022, le téléviseur OD Zero Mini LED 8K de TCL, le X9 (X925 PRO), a été nommé lauréat des prix de l'innovation du CES® 2022, remportant le prestigieux prix « Best of Innovation ».

Séries de téléviseurs TCL 2022 : gamme ultra-large de téléviseurs, des modèles de base aux modèles phares, pour tous les usages, besoins et attentes.

Les téléviseurs série X Mini LED de TCL réunissent la Mini LED de TCL avec la technologie QLED et 8K . La série X offre aux téléspectateurs une expérience de visionnement inégalée grâce à des LED de plus en plus petites qui produisent davantage de zones de contrôle du contraste. Elle révèle alors plus de détails, une luminance brillante et une gamme dynamique élevée plus large.

Les téléviseurs série C de TCL sont un ajout important à l'engagement continu de TCL consistant à offrir aux utilisateurs une expérience de visionnement et de divertissement exceptionnelle en 4K Mini LED et QLED. En 2022, les modèles haut de gamme de la série C de TCL (TCL C935 et TCL C835) sont également équipés de la technologie Mini LED. Optimisés par un système audio de pointe, avec Dolby Atmos, ces téléviseurs permettent aux utilisateurs de profiter d'une connexion plus profonde avec toutes sortes de contenu à l'écran.

TCL est un acteur très actif dans le secteur du jeu, offrant aux joueurs des écrans de haute qualité et des options de jeu infinies pour améliorer leur expérience de jeu. La gamme Mini LED 4K C935, C835 et la gamme QLED 4K C735 présentent les caractéristiques suivantes :

Taux de rafraîchissement de 144 Hz : offrant une réactivité plus rapide, des images plus nettes et un gameplay plus fluide. Avec le VRR à un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ils peuvent prendre en charge des jeux à fréquence d'image plus grande et plus élevée sans déchirure de l'écran : les taux de rafraîchissement dynamiques peuvent s'ajuster au contenu pour produire un gameplay plus fluide et homogène, comme l'ont prévu les créateurs de jeux vidéo.

Game Master : les joueurs sérieux apprécieront Game Master qui offre automatiquement des fonctionnalités de jeu supplémentaires, avec l'action la plus fluide, la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d'image pour le jeu avec HDMI 2.1, ALLM, le VRR à 144 Hz et Game Bar.

L'apparence, les fonctionnalités et les disponibilités du produit peuvent varier selon les pays/régions.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur majeur du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'international. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

