TCL reafirma sua liderança em TVs mini LED em 2022

HONG KONG, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Impulsionada por sua cultura de criatividade e inovação, as últimas quatro décadas testemunharam o rápido crescimento da TCL para se tornar uma das empresas dominantes na indústria global de televisores, com capacidade de integração vertical e portfólio diversificado de produtos, incluindo eletrodomésticos premiados de TV e áudio.

O futuro da tela LCD: tecnologia mini LED

Ao oferecer alto contraste, alto brilho, um perfil ultrafino e muitas zonas de escurecimento locais, a tecnologia mini LED proporciona à série de TV TCL 2022 uma qualidade excepcional de imagem e cor. Por processar facilmente imagens com movimentos rápidos – as TVs mini LED são perfeitas para esportes e filmes de ação – oferecendo fluidez visual perfeita, sem oscilar ou tremer.

A TCL tem orgulho de suas conquistas em tecnologia de mini LED desde 2018, e a empresa recebeu uma série de endossos da mídia e de associações profissionais. Em 2022, a TCL lança sua mais nova geração de tecnologia mini LED, com benefícios novos e ainda maiores para os usuários:

Controle de luz ultrapreciso de 16 bits para oferecer cores mais ricas e mais detalhes

Round Halo Mini LED para eliminar aréola florescente de objetos brancos em fundos pretos puros

TCL Mini LED Backlight Direct Drive para garantir que objetos em movimento rápido apareçam com maior clareza e nitidez na tela.

Qualidade uniforme de mini LED para imagem uniforme de cor única

TCL Mini LED backlight demura com controle de luz uniforme (sem holofotes, sem mancha cinza, sem efeito de tela suja)

Utilizando sua vantagem pioneira no espaço de mini LED, a TCL alcançou um crescimento significativo no volume de vendas de suas telas inteligentes de médio a alto padrão em 2021. Os volumes de vendas das telas inteligentes TCL QLED e Mini LED aumentaram em 53,8% e 50,5% em relação ao ano anterior, respectivamente.

A vanguarda da tecnologia mini LED: OD Zero Mini LED

A OD Zero Mini LED possui o menor chip de LED e tem o dobro de zonas de escurecimento locais. Ao minimizar o chip de LED, a TCL consegue maximizar a precisão da iluminação de fundo para oferecer melhor contraste e brilho. Ao remover a distância óptica padrão, a TCL também consegue produzir as TVs com iluminação direta mais finas de todos os tempos. Em 2022, a TV mini LED 8K OD Zero X9 (X925 PRO) da TCL entrou para a lista dos homenageados do CES® 2022 Innovation Awards, e ganhou o prestigioso prêmio "O melhor da inovação".

Série de TV TCL 2022: variedade ultra-ampla de TVs, dos modelos básicos aos mais conhecidos, para todos os usos, necessidades e expectativas.

As TVs mini LED da série X da TCL reúnem o mini LED da TCL com tecnologias QLED e 8K . A série X oferece aos espectadores uma experiência de visualização incomparável graças a LEDs cada vez menores que produzem mais zonas de controle de contraste, revelando mais detalhes, luminosidade mais acentuada e uma faixa dinâmica mais ampla.

A série X oferece aos espectadores uma experiência de visualização incomparável graças a LEDs cada vez menores que produzem mais zonas de controle de contraste, revelando mais detalhes, luminosidade mais acentuada e uma faixa dinâmica mais ampla. As TVs da série C da TCL são uma adição importante ao compromisso contínuo da TCL de oferecer experiência excepcional de visualização e entretenimento 4K Mini LED e QLED aos usuários. Em 2022, os modelos mais sofisticados da série C da TCL (TCL C935 e TCL C835) também apresentam a tecnologia mini LED. Aprimoradas por um sistema de som líder do setor, o Dolby Atmos, essas TVs permitem que os usuários desfrutem de uma conexão mais profunda com todos os tipos de conteúdo na tela.

A TCL é uma participante muito ativa no setor de jogos, oferecendo aos gamers telas de alta qualidade e opções infinitas de jogar para melhorar sua experiência de jogo. Os televisores 4K mini LED linha C935, C835 e o 4K QLED linha C735 apresentam:

Taxa de atualização de 144 Hz: proporcionando resposta mais rápida, imagens mais nítidas e jogabilidade mais suave. Com VRR a uma taxa de atualização de 144 Hz, esses televisores podem suportar jogos de taxa de quadros maior e mais alta sem ruptura de tela: as taxas de atualização dinâmicas conseguem se ajustar ao conteúdo, produzindo uma jogabilidade mais suave e contínua, como era a intenção dos criadores do jogo.

Game Master: os jogadores sérios vão gostar do Game Master, que oferece automaticamente recursos de jogos adicionais, com ação mais suave, menor latência e as melhores configurações de imagem para jogos, com HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR e Game Bar.

* A aparência, as funcionalidades e as disponibilidades dos produtos podem diferir entre países/regiões.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

