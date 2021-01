TCL remporte plusieurs prix lors du CES 2021 et apparaît dans des publications techniques de premier plan

Lors de cet événement, TCL a montré qu'elle était l'une des entreprises les plus innovantes du marché. La société a présenté l'affichage déroulant OLED imprimé de 17 pouces et l'écran AMOLED enroulable 6,7 pouces de TCL CSOT, ainsi que ses derniers téléviseurs Mini-LED, QLED et 4K HDR, les smartphones TCL de série 20, etc. TCL a remporté de nombreux prix et distinctions pour ces produits innovants de la part des principaux supports médiatiques comme CNET, Newsweek, le site Reviewed.com de USA Today, WIRED, TechRadar, Engadget et bien d'autres encore.

Avec son moteur AIPQ à conversion ascendante de TCL, son rétroéclairage Mini-Led et son système d'exploitation Roku, le téléviseur série 6 Roku de TCL a été mentionné par TechRadar dans l'article « Hottest of CES 2021 » (« Les incontournables du CES 2021 »), mais également par WIRED dans « The Best of CES 2021 » (« Le meilleur du CES 2021 ») et bien d'autres. La collection TCL XL figure dans l'article de Newsweek, « Best of CES 2021 : The 25 Best New Products, Gadgets and Tech » (« Le meilleur du CES 2021 : les 25 meilleurs nouveaux produits, gadgets et technologies »).

Cette année, TCL lancera les téléviseurs TCL ultra minces haute performance dotés de la technologie remarquable et ultra mince OD Zero Mini-Led, qui offre aux utilisateurs des couleurs plus riches, un niveau de détail plus profond et une expérience de visionnement inégalée pour une luminosité saisissante et uniforme.

TCL a également dévoilé sa toute nouvelle gamme de smartphones TCL série 20, dotés de la technologie d'affichage NXTVISION 2.0 améliorée, lors du CES 2021. Le TCL 20 5G, qui dispose d'un écran FHD+ Dotch de 6,67 pouces, est conçu pour ceux qui recherchent des performances 5G puissantes ainsi qu'un affichage et une diffusion vidéo améliorés. Le smartphone TCL 20 5G a remporté le prix du « Téléphone le plus abordable » décerné par Android Authority, le prix du « Meilleur téléphone/appareil mobile » décerné par Engadget et apparaît dans « Feature in Best of CES » (« Le meilleur du CES ») par Android Headlines. Le TCL 10 5G UW a été mentionné par Twice dans « Picks Awards Winner for CES 2021 » (« Lauréats du CES 2021 ») et a été nommé lauréat du prix de l'innovation du CES 2021.

En outre, TCL NXTPAPER, la toute nouvelle technologie d'affichage de TCL, est la première tablette à utiliser un écran hautement transflectif pour créer une expérience de lecture colorée, semblable à la lecture sur papier. Elle permet également à l'utilisateur de regarder des vidéos ou de jouer à des jeux. La tablette TCL NXTPAPER a remporté le « Editor's Choice Award » (« Choix de la rédaction ») du site Reviewed.com appartenant à USA Today, un des principaux sites Web d'évaluation de produits de consommation, ainsi que le prix « Technical Excellence Award » (« Excellence technique ») de la part de PCMag. Elle a également été mentionnée dans des articles de Digital Trends et TechRadar.

Parmi les autres produits cités dans des publications techniques de premier plan figurent l'écran portable de TCL mentionné dans l'article « Presenting the Best of CES 2021 finalists » (« Présentation du meilleur des finalistes du CES 2021 ») d'Engadget, l'écran AMOLED enroulable TCL CSOT mentionné par WIRED dans son article « The Best of CES 2021 - Best in Mobile » (« Le meilleur du CES 2021 : téléphones portables »).

TCL continue de se consacrer à sa mission qui consiste à « rendre la vie intelligente grâce à une technologie innovante », et l'entreprise s'efforcera de maintenir sa position de leader sur le marché mondial de l'électronique grâce à ses produits de nouvelle génération.

À propos de TCL

TCL est une marque multinationale de technologie, fondée en 1981.

En 2019, le groupe a été scindé en deux entités, à savoir TCL Technology Group Corporation et TCL Industrial Holdings. TCL Technology se focalise sur l'industrie des matériaux et des écrans semi-conducteurs (TCL CSOT est l'une de ses filiales), tandis que TCL Industrials se concentre sur les produits électroniques grand public, notamment les téléviseurs, les téléphones portables, les machines à laver, les réfrigérateurs, les climatiseurs et les petits appareils électriques.

