TE Connectivity lance un nouveau connecteur USB Type-C étanche

Le connecteur USB Type-C étanche de TE fournit des performances IPX8 leaders du secteur en termes d'infiltration d'eau, ainsi qu'une protection aux IEM et une préservation améliorée du tableau. La gamme de connecteurs USB Type-C de TE est conçue pour offrir des performances USB 3.1, tout en étant capable de transmettre des débits de données de 10 Gbits/s et une puissance de 100 W en 5A. En tant que solution de nouvelle génération pour les applications USB actuelles et futures, les connecteurs USB Type-C de TE sont conçus pour répondre aux normes sectorielles qui prévoient une conception fine, suffisamment réduite pour les appareils portables et suffisamment robuste pour les applications industrielles.

« Il s'agit d'un produit véritablement révolutionnaire », a déclaré Barbara Grzegorzewska, directrice de la gestion des produits chez TE Connectivity. « Nous avons toujours conçu nos connecteurs USB de telle sorte qu'ils établissent la norme en matière de fiabilité et de haute performance. Aujourd'hui, grâce à notre nouvelle gamme d'USB Type-C IPX8 leaders du secteur, nous offrons un avenir de performances à haute vitesse dans le cadre d'applications utilisées dans des environnements difficiles. »

Le connecteur USB Type-C étanche offre une interface de connexion réversible ; le socle est conçu pour accueillir une prise à deux directions, permettant une connexion facile et fiable. Ce connecteur est compatible avec un éventail de protocoles différents et, grâce à l'utilisation d'adaptateurs, il est rétrocompatible avec le HDMI, le VGA, et le DisplayPort, ainsi qu'avec d'autres types de connexions à partir du port USB Type-C unique.

Pour en savoir plus sur les nouveaux connecteurs USB Type-C étanches de TE, cliquez ici.

À PROPOS DE TE CONNECTIVITY

TE Connectivity Ltd. (NYSE : TEL) est un leader mondial d'une valeur de 13 milliards $ dans le domaine des technologies et de la fabrication, qui crée un avenir connecté plus sûr, durable et productif. Depuis plus de 75 ans, nos solutions de connectivité et de capteurs éprouvées dans des environnements difficiles favorisent les progrès dans les domaines des transports, des applications industrielles, des technologies médicales, de l'énergie, des communications de données et de la maison. Forts de 78 000 collaborateurs, dont plus de 7 000 ingénieurs, travaillant aux côtés de clients dans près de 150 pays, TE contribue à faire en sorte que CHAQUE CONNEXION COMPTE (EVERY CONNECTION COUNTS). En savoir plus sur www.te.com, ainsi que sur LinkedIn, Facebook, WeChat et Twitter.

TE Connectivity, TE, le logo TE connectivity et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques déposées de la famille d'entreprises de TE Connectivity Ltd.

Les autres produits, logos, et/ou noms de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/678299/TE_Connectivity_USB.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpg

LA SOURCE TE Connectivity

Liens connexes

http://www.te.com