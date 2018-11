TE Connectivity présente les connecteurs coaxiaux ERFV RF

Les conceptions futures d'équipements sans fil pour le 5G nécessiteront des composants hautement fiables et configurables, offerts à des coûts plus bas, et permettant le déploiement d'infrastructures sans fil dans le monde entier. Les nouveaux connecteurs coaxiaux RF ERFV de TE prennent en charge des conceptions sans fil de nouvelle génération pour le 5G en mettant en œuvre à un coût moindre des connexions d'antenne et de radio de type 'board-to-board' (BTB, entre cartes) et 'board-to-filter' (entre carte et filtre).

Les connecteurs coaxiaux ERFV font appel à une conception rentable en une seule pièce et ils offrent un degré élevé de personnalisation grâce à une gamme de configurations de connecteurs entre diverses hauteurs de circuits. Avec les connecteurs ERFV, les hauteurs séparant les cartes peuvent s'échelonner entre 5,2 mm et 20 mm selon les applications de produits, par exemple entre cartes et filtres ou entre cartes imprimées (PCB). Le connecteur peut également s'appliquer comme surface de montage pour une connexion BTB ou une connexion à visser ou à insérer dans des filtres. En outre, la fiabilité prouvée des connecteurs coaxiaux ERFV assure des tolérances de défaut d'alignement de ± 1 mm sur le plan axial et de ± 0,8 mm sur le plan radial, ainsi qu'un affaiblissement d'insertion et un affaiblissement de réflexion exceptionnels sur courant continu à 10 Ghz.

« Pour répondre aux besoins de nos clients qui travaillent sur des applications pour le sans-fil et les télécommunications afin de se préparer au passage imminent au 5G, nous avons mis au point un concept novateur de connecteur RF d'une seule pièce, » a commenté Erin Byrne, vice-président de l'ingénierie et directeur de la technologie de l'unité sectorielle Données et appareils chez TE Connectivity. « Cette solution en une seule pièce permet des économies substantielles par rapport aux solutions en trois éléments, tout en maintenant d'excellentes normes de performances. »

« Les créateurs de solutions sans fil de nouvelle génération pour le 5G ont besoin de produits de connectivité offrant de hautes performances et un haut degré de flexibilité, tout ceci à des coûts plus bas, » a ajouté Eric Himelright, vice-président de la gestion des produits de l'unité sectorielle Données et appareils chez TE Connectivity. « Nous sommes à l'avant-garde pour ce qui est de permettre d'accéder à des concepts nouveaux, personnalisés, sans fil entre cartes et entre cartes et filtres pour le 5G grâce à la solution rentable de nos nouveaux connecteurs RF ERFV en une seule pièce. »

Pour en apprendre davantage sur les nouveaux connecteurs coaxiaux ERFV de TE, click here.

À PROPOS DE TE CONNECTIVITY

TE Connectivity Ltd. est un leader mondial représentant 14 milliards de dollars dans le domaine de la technologie et de la fabrication, et créant un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Depuis plus de 75 années, nos solutions de connectivité et de capteurs ont fait leurs preuves dans les environnements les plus éprouvants avec les transports, les applications industrielles, la technologie médicale, l'énergie, les communications de données et le logement. Avec 80 000 employés dont plus de 8 000 ingénieurs à l'œuvre aux côtés de clients dans environ 140 pays, TE veille à sa devise : EVERY CONNECTION COUNTS ('chaque connexion compte'). En apprendre davantage sur www.te.com ainsi que sur LinkedIn, Facebook, WeChat et Twitter.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques commerciales appartenant à, ou sous licence autorisée par, la famille des sociétés de TE Connectivity Ltd. Les autres produits, logos et/ou noms de sociétés cités ici peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/781234/TE_Connectivity_EFRV.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpg

