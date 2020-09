TE Connectivity propose de nouvelles antennes pour 5G, NB-IoT et LTE-M

La croissance des appareils cellulaires de l'IdO stimule la demande en produits pour 5G et réseaux étendus à basse consommation (LPWAN) cellulaires. NB-IoT et LTE-M représentent des normes pour technologie de radiocommunications de LPWAN, la première étant axée sur les connexions intérieures, de faible coût, à longue vie de batterie et haute densité, et la seconde sur les communications de machine à machine. L'optimisation des performances d'une connexion dans la 5G et le LPWAN cellulaire dépend de celles d'une large bande de fréquences avec radiofréquence (RF) fiable, et c'est ce que les antennes de TE peuvent prendre en charge. Les nouvelles antennes proposées par TE pour 5G, NB-IoT et LTE-M sont en mesure d'assurer une diversité de solutions de bandes allant de 600 MHz à 6 GHz. En fonction de l'architecture de leur système, les usagers ont la possibilité de choisir de nouvelles antennes avec divers types de montages (par ex. antenne montée sur tableau, encastrée, externe ou terminale), différentes longueurs de câbles et options de connexions. Ces antennes peuvent facilement s'intégrer sur des dispositifs terminaux, car aucun réglage n'est nécessaire. TE peut offrir des services pour l'encastrement, voire pour assemblages complexes d'antennes multiples.

La croissance des appareils cellulaires de l'IdO stimule la demande en produits pour 5G et réseaux étendus à basse consommation (LPWAN) cellulaires. NB-IoT et LTE-M représentent des normes pour technologie de radiocommunications de LPWAN, la première étant axée sur les connexions intérieures, de faible coût, à longue vie de batterie et haute densité, et la seconde sur les communications de machine à machine. L'optimisation des performances d'une connexion dans la 5G et le LPWAN cellulaire dépend de celles d'une large bande de fréquences avec radiofréquence (RF) fiable, et c'est ce que les antennes de TE peuvent prendre en charge. Les nouvelles antennes proposées par TE pour 5G, NB-IoT et LTE-M sont en mesure d'assurer une diversité de solutions de bandes allant de 600 MHz à 6 GHz. En fonction de l'architecture de leur système, les usagers ont la possibilité de choisir de nouvelles antennes avec divers types de montages (par ex. antenne montée sur tableau, encastrée, externe ou terminale), différentes longueurs de câbles et options de connexions. Ces antennes peuvent facilement s'intégrer sur des dispositifs terminaux, car aucun réglage n'est nécessaire. TE peut offrir des services pour l'encastrement, voire pour assemblages complexes d'antennes multiples.

« La 5G va apporter des améliorations de 10 à 100 fois par rapport à la LTE 4G existante de LTE dans la 4G. Le LPWAN cellulaire est important pour rendre notre vie intelligemment connectée, » a fait observer Han Sang Cheol, chef de produit de la division "Données et appareils" de. « TE accélère notre rythme parallèlement aux tendances du marché, en introduisant sur le marché de nouvelles antennes fiables, en offrant aux clients des solutions rapides à mettre sur le marché tout en fournissant des performances optimales pour créer un avenir plus sûr et connecté même face à des environnements difficiles. »

En apprendre davantage sur les antennes de TE pour 5G, NB-IoT et LTE-M

