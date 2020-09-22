TE Connectivity представляет новые антенны для сотовой связи 5G, NB-IoT и LTE-M

С распространением устройств Интернета вещей растет спрос на продукты для сетей 5G и энергоэффективных сетей дальнего радиуса действия (LPWAN). NB-IoT и LTE-M — это стандарты радиосвязи LPWAN. Первый ценится за дешевизну, длительное время автономной работы и высокую плотность соединений и предназначен преимущественно для использования внутри помещений, а второй — для межмашинного взаимодействия. Для оптимальной работы каналов 5G и сотовых LPWAN необходимы широкая полоса частот и надежные радиочастотные характеристики — все это могут обеспечить антенны TE. Новые антенны, представленные компанией TE для связи 5G, NB-IoT и LTE-M, способны работать в широком диапазоне частот от 600 МГц до 6 ГГц. Среди обширного модельного ряда клиенты смогут найти антенны под архитектуру своей системы, подобрав подходящий вариант установки (например, монтаж на плате, встроенные, внешние антенны или антенны для оконечных станций), длину кабеля и тип разъема. Эти антенны легко интегрировать в конечные устройства — настройка не требуется, а TE предлагает услуги по встраиванию и даже разработке сложных узлов из нескольких антенн.

«Связь 5G превосходит нынешние технологии 4G LTE в десятки и сотни раз. Сотовые сети LPWAN призваны обеспечить все стороны нашей жизни интеллектуальной связью, — считает менеджер по продукции ТЕ, подразделения Data and Devices, Хан Сан Чхоль. — Чтобы не отстать от современных трендов, TE ускоряет темп работы, выпускает в продажу новые надежные антенны и предлагает клиентам решения для быстрого выхода на рынок, обеспечивая при этом оптимальную производительность и помогая строить безопасное и обеспеченное связью будущее, даже в тяжелых условиях».

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О КОМПАНИИ TE CONNECTIVITY

TE Connectivity является мировым лидером в области промышленных технологий с годовым доходом в 13 миллиардов долларов. Компания стремится сделать мир более безопасным, устойчиво и плодотворно развивающимся, а также более взаимосвязанным. Широкий спектр решений компании в области систем связи и датчиков, проверенных в самых суровых условиях, помогает развитию технологий в таких областях, как транспорт, производство, медицина, энергетика и обмен данными, а также технологий для дома. В компании TE трудится почти 80 000 сотрудников, в том числе более 8000 инженеров, работающих с клиентами примерно в 150 странах. В TE знают, что ВАЖНО КАЖДОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Дополнительная информация на сайте www.te.com и в LinkedIn, Facebook, WeChat и Twitter.

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