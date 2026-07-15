team.blue franchit le cap des 850 millions d'euros d'ARR en 2025

team.blue, partenaire digital paneuropéen des PME, a clôturé l'exercice 2025 avec 866 millions d'euros de revenus récurrents annuels (ARR), soit une croissance organique de 11 %.





Les produits augmentés par l'IA représentent désormais près de la moitié de l'ARR généré par les nouveaux clients, avec une croissance deux fois plus rapide que le reste de l'offre.





Le groupe sert aujourd'hui plus de 3,3 millions de clients PME à travers ses marques nationales, après avoir accueilli plus de 600 000 nouveaux clients au cours de l'année passée.

GAND, Belgique, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- team.blue a présenté aujourd'hui son bilan annuel (Year in Review) 2025, marqué par ces 866 millions d'euros d'ARR et cette croissance organique à deux chiffres.

Né en 2019 de la fusion de plusieurs groupes — Combell, TransIP et Register Group —, team.blue s'est imposé depuis comme un acteur paneuropéen de l'infrastructure internet et des logiciels SaaS. Le groupe sert aujourd'hui plus de 3,3 millions de PME, dont 30 000 agences et partenaires revendeurs, à travers ses marques nationales présentes dans 23 pays. Rien que l'an dernier, il a accueilli plus de 600 000 nouveaux clients.

Trois couches, une seule plateforme

Se lancer en tant qu'entrepreneur est l'une des démarches les plus ambitieuses qui soient — et c'est précisément ce parcours que team.blue entend simplifier. Chaque jour, 3,3 millions de PME européennes s'appuient sur ses produits pour exister en ligne, gagner en visibilité, séduire des clients, rester en conformité et se faire payer. team.blue couvre ainsi l'ensemble du parcours entrepreneurial, du premier nom de domaine enregistré jusqu'à la gestion d'une activité digitale complexe sur plusieurs canaux et marchés.

Cette promesse repose sur trois couches intégrées. La première, l'Infrastructure Internet, sert environ 2,7 millions de clients à travers ses offres de noms de domaine, d'hébergement et de messagerie. Elle génère 73 % du chiffre d'affaires total du groupe. Viennent ensuite les Solutions SaaS, qui représentent les 27 % restants et rassemblent environ 600 000 clients au sein de cinq pôles : Websites (créateurs de sites et d'applications par IA), Compliance (gestion des cookies, confidentialité et accessibilité), E-commerce (plateformes de boutiques en ligne), Engagement (solutions pour les équipes Sales et Marketing) et Transactions (facturation, paiements et réservations). Enfin, blue.hub relie l'ensemble de ces briques et offre aux clients un accès unique, avec une vue globale de leurs produits toutes marques confondues.

Une dynamique portée par l'IA

2025 aura été marquée par l'investissement de team.blue dans l'intelligence artificielle. Les produits IA affichent une croissance de l'ARR deux fois plus rapide que le reste de l'offre, et représentaient déjà près de la moitié de l'ARR généré par les nouveaux clients à fin décembre 2025. Dans cette logique, le groupe a lancé cette année un agent IA d'accompagnement et de support client, directement intégré à son panneau de contrôle et enrichi chaque mois de nouvelles fonctionnalités, à mesure que son offre SaaS évolue vers la compatibilité MCP (Model Context Protocol) — l'étape à partir de laquelle des agents IA externes pourront faire fonctionner un produit sans intervention humaine.

Le groupe a également renforcé ses capacités en IA par croissance externe, avec l'intégration de Macaly, plateforme tchèque de vibe coding par IA, en décembre 2025, puis de Windsor.ai, plateforme d'intégration de données marketing, en janvier 2026. Cette dernière a connu un essor particulièrement rapide depuis la publication de son serveur MCP sur la marketplace d'Anthropic Claude : ses nouveaux revenus récurrents mensuels ont triplé dès le mois suivant sa mise en ligne.

M&A et croissance portée par les fondateurs

Les fusions-acquisitions sont restées en 2025 un levier de croissance majeur, avec environ 300 millions d'euros de revenus acquis depuis 2020. Le groupe team.blue ne poursuit pas une logique d'ingénierie financière mais bien une logique industrielle : il conçoit chaque acquisition comme une extension de son offre produit. Chaque opération est évaluée selon sa capacité à renforcer un pôle existant, à intégrer une équipe fondatrice dotée d'une expertise métier solide, et à accélérer la croissance organique de ce pôle.

Cette approche repose sur un modèle fondateur-opérateur, dans lequel plus de 90 % des fondateurs qui rejoignent team.blue choisissent de rester au-delà de la période de partenariat initial.

« Nous construisons tous les jours la plateforme sur laquelle les entrepreneurs européens s'appuieront pour piloter leur activité dans les décennies à venir. L'IA abaisse les barrières à l'entrepreneuriat, accélère l'adoption du numérique et rend la souveraineté européenne des données plus essentielle que jamais. 65 % des PME européennes ne disposent toujours pas de solutions digitales de base, et chacune d'elles a besoin d'un partenaire capable d'obtenir des résultats en toute simplicité : ce partenaire, c'est team.blue, et nous sommes déjà là. »

— Claudio Corbetta, CEO du Groupe, team.blue