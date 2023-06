"Tech for Good" : Ingenico et HopHopFood redéfinissent l'avenir du don en France et lancent une innovation solidaire de paiement permettant aux habitants et entreprises de quartier de soutenir les plus précaires au quotidien

PARIS, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Ingenico, leader mondial des solutions d'acceptation de paiements, a annoncé aujourd'hui un partenariat majeur avec HopHopFood, association française reconnue d'intérêt général innovante dans la transition écologique et solidaire. Cette collaboration s'inscrit parfaitement dans la tendance croissante du "Tech for Good" en introduisant, sur les terminaux d'Ingenico, une solution qui permet de transformer chaque transaction en dons suspendus au moment du paiement.

En s'associant à HopHopFood, Ingenico met en avant son engagement en faveur du "Tech for Good" en utilisant sa technologie de pointe sur ses terminaux afin de faciliter les dons et encourager la solidarité. Grâce à cette solution, les habitants et entreprises de quartier seront incités au quotidien à participer à des initiatives concrètes et locales, renforçant ainsi la solidarité de proximité.

Conçue et développée par Ingenico Labs, le centre d'excellence de l'innovation au sein d'Ingenico, et la plateforme digitale de HopHopFood, cette initiative novatrice permet aux clients d'un magasin d'effectuer, lors du paiement, un don de produits ou de service au profit d'un bénéficiaire en situation de précarité d'HopHopFood.

Concrètement, les clients du magasin auront la possibilité d'ajouter un montant supplémentaire à leur paiement correspondant à un produit ou un service payé en plus. Cet achat, transformé en un don suspendu, sera disponible sur l'application HopHopFood, dont les bénéficiaires notifiés pourront venir les collecter, chez le commerçant, tout simplement avec leur smartphone sur lequel le commerçant validera le don avec un code ou en scannant un QR code, pour valider le don, discrètement.

Cette solution permet aux clients du magasin de faire un ou des don suspendus, qui peuvent être de tous types d'achats de produits ou de services au moment précis du paiement.

En choisissant de participer, le coût de leur don choisi est ajouté à la facture totale et réglé dans la même transaction.

La solution d'Ingenico enrichit cet acte de charité en fournissant aux donateurs un reçu avec un QR code pour leur don, leur permettant de s'enregistrer sur la plateforme HopHopFood et d'en recevoir un reçu fiscal. Il permet aussi, s'ils le souhaitent, aux bénéficiaires et aux donateurs d'échanger après le don par chat sur l'application HopHopFood, favorisant le lien social de proximité.

Premiers pilotes

A partir du mois de juillet 2023, Ingenico Labs et HopHopFood lanceront les premiers pilotes de cette innovation solidaire, en commençant par un réseau de 3 boulangeries et un supermarché bio à Toulouse. HopHopFood prévoit par la suite de déployer cette solution dans tout le pays dans les mois qui viennent.

"Nous sommes ravis de nous associer à HopHopFood pour soutenir activement les communautés locales les plus vulnérables. Nous nous sommes inspirés du concept des « cafés suspendus » et avons intégré tous les dons de biens ou de services dans notre processus de paiement, les reliant de manière transparente au canal de redistribution proposé par HopHopFood", a déclaré Michel Léger, Directeur de la Technologie et de l'Innovation Labs chez Ingenico.

Cette solution pourra être déployée sur les plateformes AXIUM et TETRA, ce qui la rend compatible avec un large éventail de terminaux Ingenico. La gamme complète de solutions de paiement d'Ingenico garantit une expérience utilisateur fluide, sans file d'attente, tant pour les clients que pour les bénéficiaires pour lesquels l'expérience de récupération du don se fait en toute discrétion.

L'application HopHopFood vise à soutenir les personnes qui vivent avec un budget très limité, ciblant ceux qui disposent de moins de 3,5 euros par jour et par personne pour se nourrir (hors loyer et charges connexes), soit environ 16 millions de personnes. Cette application conviviale permet aux personnes admissibles de s'inscrire et de devenir bénéficiaires de ce programme innovant. Tous les dons effectués sur les terminaux Ingenico seront directement (API) et immédiatement visibles aux bénéficiaires en précarité enregistrés de l'application HopHopFood.

"Notre partenariat avec Ingenico a pour but de révolutionner le don et d'inspirer davantage d'actes spontanés de générosité de la part des donateurs, particuliers ou entreprises, en leur permettant, s'ils le souhaitent, de donner des biens ou de services directement à ceux qui en ont le plus besoin au sein de leur communauté", a déclaré le cofondateur et trésorier d'HopHopFood, Jean-Claude Mizzi. "Ce nouveau service met en relation les généreux donateurs (qui obtiennent des réductions d'impôts), les commerçants qui permettent à ces dons d'être effectués dans leurs magasins (et de générer des ventes supplémentaires) via leurs terminaux de paiement électronique, et les bénéficiaires de ces dons de produits et de services. Et tout cela grâce à la technologie numérique qui « met en relation » et crée du lien, qui autonomise les bénéficiaires et garantit que les dons sont effectués dans le plus grand respect de l'anonymat des personnes dans le besoin ! Tout ceci n'aurait pas été possible sans le soutien constant et l'expertise technique d'Ingenico, mais aussi sur cette innovation de solidarité qui a reçu le label de l'Etat « Année de la Gastronomie" en mars 2022 lors de la saison de l'inclusion par l'alimentaire, par les aides spécifiques de la Région Ile-de-France, Mazars, la Fondation Afnic, la Fondation Groupe RATP et Yotta".

A PROPOS D'INGENICO

Ingenico est le leader mondial des solutions d'acceptation des paiements. En tant que partenaire technologique de confiance pour les commerçants, les banques, les acquéreurs, les éditeurs de logiciels indépendants, les agrégateurs de paiements et les clients fintech, nos terminaux, solutions et services de classe mondiale permettent l'écosystème mondial de l'acceptation des paiements. Avec 45 ans d'expérience, l'innovation fait partie intégrante de l'approche et de la culture d'Ingenico, inspirant notre vaste et diversifiée communauté d'experts qui anticipent et contribuent à façonner l'évolution du commerce dans le monde entier. Chez Ingenico, la confiance et la durabilité sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Pour plus d'informations, visitez Ingenico.com.

A PROPOS DE HOPHOPFOOD

HopHopFood est une association française de premier plan à vocation environnementale et sociale qui vise à soulager la précarité des personnes en petite précarité et à favoriser les dons gratuits (notamment alimentaires) pour les personnes dans le besoin, tout en soutenant les individus vulnérables (en particulier les étudiants) et les familles. Elle est également le seul acteur digital solidaire de la lutte contre le gaspillage alimentaire directement pour les bénéficiaires autonomes, ayant créé, avec les Commerces solidaires HopHopFood, un réseau de commerçants, restaurants, GMS, hôtels et acteurs de la restauration collective qui valorisent ce qui aurait pu être gaspillé en le donnant directement aux personnes fragiles, validés comme telles par code d'accès. Grâce à leur application innovante, HopHopFood met en relation les donateurs de produits (notamment alimentaires) avec les bénéficiaires enregistrés, facilitant ainsi la redistribution des excédents en risque d'être gaspillés au sein des quartiers. L'Etat a doublement validé ces innovations en accordant son label « Année de la Gastronomie », d'abord en décembre 2021 pour le service des Commerces solidaires, puis en mars 2022 pour celui des Produits et services suspendus dont il est question ici. Depuis 2018 HopHopFood gère aussi la seule plateforme digitale française de dons alimentaires sans contrepartie entre particuliers. A date HopHopFood soutient en France 18 000 personnes en précarité (majoritairement des étudiants) avec des dons alimentaires de plus de 100 000 équivalents repas par mois, dans huit agglomérations. Elle a permis le don de près de 4 millions de repas à des personnes en difficulté, les invendus redistribués ayant évité l'émission de plus de 1500 tonnes de gaz à effet de serre.

Pour plus d'informations, visitez www.hophopfood.org

