TECNO accélère son expansion en France et affiche une croissance record et des gains de canaux importants

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- TECNO, une marque de technologie innovante axée sur l'IA et présente sur plus de 70 marchés, a annoncé aujourd'hui lors du MWC 2026 une accélération majeure de sa stratégie sur le marché français. La marque a fait état d'une forte progression des livraisons, a considérablement étendu son réseau de partenaires commerciaux dans l'ensemble du pays et a confirmé le lancement prochain en Europe du PC de jeu Tonino Lamborghini TECNO TAURUS au format compact. Avec une gamme MEGABOOK en pleine expansion et une feuille de route claire pour le développement de l'écosystème AIoT, ces étapes importantes réaffirment l'engagement à long terme de TECNO envers les consommateurs français.

Full_shot TECNO MEGABOOK T14 Air and MEGABOOK S14 Tonino Lamborghini TECNO TAURUS (MEGA MINI G1 Pro)

« La France se trouve au cœur de la vision européenne de TECNO », a déclaré Nicolas de Saint Rémy, directeur des ventes de TECNO AIoT West EU. « Après une année de développement régulier du marché et d'une plus grande sensibilisation, nos résultats en matière d'expéditions au premier trimestre 2026 devraient connaître une hausse notable. Cette dynamique est la preuve que les consommateurs français reconnaissent la qualité, le design et l'intelligence que nous apportons. En développant notre présence dans le commerce de détail et en introduisant des innovations audacieuses telles que le Tonino Lamborghini TECNO TAURUS (MEGA MINI G1 Pro), TECNO continuera à se développer et à gagner la confiance à long terme du marché et des consommateurs. »

Dynamisme du marché et expansion du commerce de détail

En 2026, la France est en passe de devenir le marché européen avec la gamme de produits TECNO MEGABOOK la plus complète, proposant aux consommateurs un choix plus large que jamais. En s'appuyant sur des partenariats établis avec Electro Depot, Cdiscount, Système U et Auchan, l'enseigne ajoute désormais E.Leclerc et Boulanger à son réseau de distribution. La collaboration croissante avec des acteurs de la distribution fiables et très fréquentés marque une nouvelle étape dans la pénétration du marché de la vente au détail de TECNO en France.

TECNO est également présent sur le marché du commerce électronique, permettant ainsi aux consommateurs d'accéder plus facilement à ses produits. Cette présence élargie dans le commerce de détail permet à davantage de consommateurs d'interagir avec les appareils ultraminces TECNO MEGABOOK et les fonctionnalités alimentées par l'IA dans toute la France. Les ordinateurs portables MEGABOOK étant désormais disponibles dans les principaux points de vente, les clients ont la possibilité d'évaluer en personne la qualité, la conception et les performances des produits avant de prendre une décision d'achat.

La gamme complète de MEGABOOK désormais en France

Grâce à la notoriété croissante des produits et à la demande des consommateurs, la gamme TECNO MEGABOOK a connu une forte progression en France. En 2026, le nombre de modèles de MEGABOOK disponibles sur le marché français a augmenté de près de 80 % d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, les consommateurs français ont accès à une gamme complète de MEGABOOK dans les segments phares, polyvalents et économiques, couvrant des modèles de 14 à 16 pouces dont les prix sont compris entre 399 euros et 999 euros, avec des configurations sélectionnées disponibles sur les plateformes Intel et AMD.

Parmi les nouveaux modèles, le MEGABOOK S14 est l'ordinateur portable OLED de 14 pouces le plus léger au monde, affichant un poids de seulement 899 grammes. En tant que modèle phare, il est doté d'un écran OLED 2,8K à 120 Hz et d'un processeur Intel Core Ultra 9. Amélioré par TECNO AI, il favorise une productivité intelligente grâce à des fonctionnalités telles que AI Meeting Assistant, AI Gallery et une base de données de connaissances locale, ce qui en fait le choix idéal pour les professionnels appréciant à la fois la portabilité et les performances.

Le MEGABOOK T14 Air est doté d'un châssis en alliage d'aluminium et de magnésium de 999 grammes et d'un écran FHD de 14 pouces au format 16:10. Avec les options Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7 et le son DTS:X Ultra, il s'agit d'un appareil global qui concilie les besoins des entreprises, de l'éducation et du divertissement quotidien.

Dans le segment économique, le MEGABOOK K15S, le plus vendu, est doté d'un corps entièrement métallique, d'une batterie longue durée de 70 Wh compatible avec la charge rapide GaN de 65 W, offrant ainsi de multiples configurations aux consommateurs. Dans la même série, le MEGABOOK K14S, plus compact et doté d'un écran plus petit, devrait faire ses débuts en France au premier trimestre 2026.

Expérience premium et ambitions de l'écosystème

Actuellement, les ordinateurs portables TECNO MEGABOOK sont équipés d'une suite de fonctionnalités d'IA qui fonctionnent hors ligne, notamment AI Meeting Assistant pour la transcription et le résumé en temps réel, AI Gallery pour l'organisation intelligente des photos et Knowledge Data Base pour la recherche instantanée de documents, ce qui répond à l'importance accordée par les consommateurs français à la sécurité et à la confidentialité des données. À l'avenir, TECNO continuera à développer sa stratégie d'IA pratique en France, en proposant des fonctions de productivité intelligentes afin d'améliorer l'efficacité au quotidien.

Dans le même temps, TECNO a confirmé l'introduction en Europe du Tonino Lamborghini TECNO TAURUS (MEGA MINI G1 Pro), un appareil en édition limitée dévoilé au MWC Barcelona 2026. Ce mini PC de jeu compact est équipé d'un processeur Intel Core i9-13900HK, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 et d'un système à refroidissement par eau en cuivre pur, le tout logé dans un châssis entièrement métallique orné d'éléments de design signés Tonino Lamborghini.

Loin de se limiter à l'informatique personnelle, TECNO prévoit d'étendre son écosystème en France en introduisant des produits portables intelligents, notamment des écouteurs et des montres intelligentes. Ces appareils sont conçus pour s'intégrer parfaitement au sein de l'écosystème TECNO AIoT, permettant une expérience utilisateur plus connectée et plus intelligente.

Fort de cet élan, TECNO s'engage à renforcer sa présence sur le marché français. En poursuivant les investissements dans les collaborations avec les enseignes locales, dans l'innovation des produits et dans le développement de la marque, TECNO vise à devenir l'une des marques de technologie les plus convaincantes et les plus fiables pour les consommateurs français dans les années à venir.

Visitez TECNO au MWC Barcelona 2026 dans le Hall 7, stand 7A40.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2925843/Full_shot.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2925841/T14_AIR_and_S14.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2925842/Tonino_Lamborghini_TECNO_TAURUS__MEGA_MINI_G1_Pro.jpg