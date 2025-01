TECNO lance le MEGABOOK K16S : un ordinateur portable en aluminium à 599€ offrant le meilleur rapport qualité-prix, qui fait sensation en France ! Le meilleur choix pour 2025 !

PARIS, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Au début de 2025, la marque technologique innovante TECNO est ravie d'entrer sur le marché français avec le MEGABOOK K16S, le meilleur ordinateur portable tout en métal en rapport qualité-prix. Équipé d'un processeur AMD® R7-5800U, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage, ce modèle au design tout en aluminium est disponible sur la boutique en ligne Électro Dépôt en France pour seulement 599 €. Le TECNO MEGABOOK K16S se présente comme un allié puissant pour les professionnels, les étudiants et les passionnés de divertissement.

TECNO MEGABOOK K16S

L'ordinateur portable MEGABOOK K16S illustre le concept "See Bigger, Sound Louder", avec un processeur AMD® Ryzen™7 5800U, visant les utilisateurs qui apprécient le divertissement et le multitâche. Avec un écran large de 16 pouces au format 16:10 et des haut-parleurs plus grands de 2,5 W 4013, il arbore un design métallique plus fin qui offre des expériences MEGA puissantes, accompagné de l'IA Copilot et de performances idéales pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Profitez d'une performance sans compromis et d'une apparence élégante et mince avec le MEGABOOK K16S

Performance MEGA, de classe mondiale dans sa catégorie de prix - Le MEGABOOK K16S est équipé de processeurs AMD ® Ryzen™7 5800U, offrant 6 cœurs/12 threads avec une fréquence maximale de 4,4 GHz, ainsi que de la graphique intégrée AMD Radeon™. Sa grande capacité de 16 Go de RAM + 1 To de stockage, extensible jusqu'à 32 Go, répond aux besoins variés des utilisateurs. Le MEGABOOK K16S permet un multitâche efficace sans ralentissements significatifs, idéal pour les tâches exigeantes comme le gaming léger et le montage vidéo.

Ryzen™7 5800U, offrant 6 cœurs/12 threads avec une fréquence maximale de 4,4 GHz, ainsi que de la graphique intégrée AMD Radeon™. Sa grande capacité de 16 Go de RAM + 1 To de stockage, extensible jusqu'à 32 Go, répond aux besoins variés des utilisateurs. Le MEGABOOK K16S permet un multitâche efficace sans ralentissements significatifs, idéal pour les tâches exigeantes comme le gaming léger et le montage vidéo. Expérience de divertissement ultime - Le K16S comprend également un système audio révolutionnaire avec des haut-parleurs plus grands de 2,5 W 4013, optimisés pour un son amélioré. De plus, une nouvelle technologie du TECNO ® Audio Lab, avec des effets de réglage avancés et le son immersif DTS ® , offre aux utilisateurs une nouvelle expérience d'écoute qui crée un parcours auditif immersif. Pour un usage quotidien, il est équipé d'une caméra conférence AI de 1 MP avec une portée de prise de son de 3 mètres, garantissant un son clair pour des réunions en ligne privées, même en extérieur.





Audio Lab, avec des effets de réglage avancés et le son immersif DTS , offre aux utilisateurs une nouvelle expérience d'écoute qui crée un parcours auditif immersif. Pour un usage quotidien, il est équipé d'une caméra conférence 1 MP avec une portée de prise de son de 3 mètres, garantissant un son clair pour des réunions en ligne privées, même en extérieur. Propulsé par l'IA, idéal pour les besoins des utilisateurs - Le MEGABOOK K16S intègre la clé Microsoft Copilot AI, permettant un accès facile à l'assistance IA et une interaction fluide avec l'IA générative sur Windows. De plus, le K16S dispose d'un logiciel développé en interne appelé PC Manager, qui garantit une migration de données sécurisée et rapide. Les utilisateurs peuvent gérer rapidement les paramètres, résoudre les problèmes et optimiser leur PC.





Partenaire fiable au quotidien, il est équipé d'une batterie de 70 Wh, offrant jusqu'à 17,5 heures de travail de bureau et de divertissement. En termes d'apparence, il arbore un design métallique plus fin qui offre des expériences MEGA puissantes, avec un ouverture facile à une main allant jusqu'à 180 degrés pour divers angles de vision grâce à sa charnière durable. Le K16S comprend un bouton d'alimentation à empreinte digitale 2-en-1 et un touchpad surdimensionné, permettant aux utilisateurs de travailler plus efficacement sur des tâches de design léger. Il dispose de 8 ports pour un usage quotidien efficace et prend en charge le RJ45 Ethernet avec un couvercle de protection, le rendant commode pour un usage domestique ou professionnel.

À une époque où l'efficacité numérique est primordiale, le TECNO MEGABOOK K16S se distingue comme une technologie puissante conçue pour la polyvalence, promettant d'améliorer votre manière de travailler et de vous divertir.

TECNO est une marque technologique innovante à l'échelle mondiale, engagée à transformer l'expérience numérique des marchés émergents, en visant une intégration parfaite entre design esthétique contemporain, dernières technologies et intelligence artificielle. TECNO propose une large gamme de smartphones, de wearables intelligents, d'ordinateurs portables et de tablettes, de jeux intelligents, de systèmes d'exploitation HiOS et de produits pour la maison connectée. Guidée par son essence de marque "Stop At Nothing", TECNO est déterminée à débloquer les technologies les plus récentes et les nouvelles expériences enrichies par l'IA pour les individus tournés vers l'avenir, les inspirant à poursuivre sans cesse leur meilleur soi et leur meilleur futur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2591052/image_5025713_27558641.jpg