TEKCE redéfinit l'immobilier avec des services PropTech personnalisés.

Le groupe immobilier international TEKCE fait évoluer le secteur de l'immobilier avec MyTEKCE, une plateforme qui personnalise les transactions immobilières en centralisant les données et les processus.

MALAGA, Espagne, 17 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le secteur mondial de l'immobilier est sur le point de connaître une évolution technologique importante, les investissements dans les technologies immobilières (PropTech) devant atteindre 37 milliards de dollars US d'ici la fin de cette année et approcher les 90 milliards de dollars US d'ici 2032, selon un rapport de Fortune Business Insights.

Dans ce contexte, le groupe immobilier international TEKCE, qui compte 20 bureaux dans 5 pays, a lancé MyTEKCE, une nouvelle plateforme numérique conçue pour centraliser les données et rationaliser le processus d'achat et de vente de biens immobiliers. En unifiant les informations clés dans un environnement unique et convivial, MyTEKCE vise à simplifier la prise de décision pour les acheteurs et les vendeurs, à améliorer la transparence et à réduire les contraintes administratives dans un secteur qui repose depuis longtemps sur des méthodes traditionnelles.

La personnalisation comme moteur de croissance dans le secteur de l'immobilier

« MyTEKCE constitue un changement radical dans la manière d'acheter et de vendre des biens immobiliers », déclare Özkan Tekce, directeur de l'exploitation de TEKCE. « L'immobilier est un secteur traditionnel qui fonctionne selon des méthodes conventionnelles depuis de nombreuses années. Notre plateforme marque le début d'une nouvelle ère de la personnalisation, en mettant en relation les acheteurs et les vendeurs avec une facilité sans précédent. Grâce à notre nouvelle plateforme, développée sur notre site web, et à notre équipe professionnelle de 250 personnes parlant couramment plus de 30 langues, nous comblons le fossé entre les vendeurs et les acheteurs de biens immobiliers et annonçons une nouvelle ère pour le secteur. »

Pour les vendeurs, MyTEKCE fournit des outils permettant de demander des rapports d'évaluation gratuits, de surveiller leurs annonces, d'examiner les statistiques de fréquentation, de superviser les contrats et de mener à bien l'ensemble du processus de vente en ligne.

Les acheteurs, quant à eux, ont accès à des outils de recherche personnalisés, à des notifications en temps réel sur les nouvelles annonces et à une communication directe avec les conseillers de vente. Ils peuvent organiser des visites de biens, gérer leurs annonces favorites et utiliser un système intégré de gestion de la relation client (CRM) qui centralise les documents et les données clés.

« Nous lancerons bientôt un espace membre dédié aux propriétaires et aux partenaires »

TEKCE, connue comme la première société immobilière à accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement pour les transactions immobilières, prévoit de nouvelles améliorations de MyTEKCE. Une page « Partenaires », qui devrait être lancée prochainement, permettra aux collaborateurs du secteur de répertorier des biens immobiliers dans le monde entier ou de servir leurs propres clients en utilisant la vaste base de données de propriétés de TEKCE. En outre, les propriétaires pourront gérer des locations à court, moyen et long terme, en accédant à des processus transparents et en recevant des conseils juridiques par l'intermédiaire de la plateforme.

Personne de contact :

Aysun Tekce

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2583034/TEKCE.jpg