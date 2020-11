Teknosa enregistre une croissance de 61 % au troisième trimestre, réalisant les meilleurs résultats trimestriels de ses 20 années d'existence

Teknosa, leader de la vente de technologies et de la plateforme e-commerce en Turquie, a enregistré les meilleurs résultats de son histoire au troisième trimestre 2020. Avec un taux de croissance record de 61 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, Teknosa a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de TL et un bénéfice net de 62,5 millions de TL au troisième trimestre 2020. En conséquence, elle a enregistré un bénéfice net de 15,9 millions de TL au cours des neuf premiers mois de l'année, en dépit des difficultés extraordinaires provoquées par la pandémie. Ces dernières années, Teknosa a poursuivi sa transformation et sa numérisation axées sur le client, en droite ligne avec sa stratégie omnicanale, accélérant ses initiatives de création de valeur en phase de pandémie. Grâce à son approche de service ininterrompue pour répondre aux attentes des clients et à sa fiabilité incontestée dans le shopping technologique, le chiffre d'affaires de 9 mois de Teknosa a augmenté de 28 % et atteint 3,67 milliards de TL.

Bien que les magasins Teknosa, rouverts en juin après avoir assuré un environnement d'achat sûr et sain, continuent de contribuer de façon significative aux ventes, l'amélioration des résultats de teknosa.com et des applications mobiles se poursuit également. Au troisième trimestre de 2020, Teknosa a enregistré une croissance de 123 % du commerce électronique par rapport à la même période l'an dernier et a presque quadruplé son chiffre d'affaires en ligne de 9 mois pour atteindre 705 millions de TL.

Lors de son évaluation des résultats financiers du troisième trimestre 2020, Barış Oran, président de Teknosa, a déclaré : « Grâce à notre feuille de route résiliente et centrée sur le client que nous avons créée conformément à la vision de Teknosa de la nouvelle génération, nous avons obtenu nos meilleurs résultats trimestriels. Avec la pandémie, la technologie est devenue irremplaçable. Notre transformation numérique et axée sur le client nous a aidés à répondre aux besoins technologiques en constante évolution. Nous avons atteint notre objectif de croissance et de rentabilité durables en cette période difficile, où la plupart des organisations étaient confrontées à des difficultés majeures. En plus de nos ventes record et de nos résultats en augmentation, nous avons réussi à bâtir une organisation agile et résiliente. Nous nous efforçons d'alléger nos processus et de façonner l'avenir à partir de données, en accélérant la transformation numérique. Nous placerons la barre plus haut en matière d'expérience et de satisfaction client en tout temps et sur toutes les plateformes. »

La technologie au cœur de nos solutions pionnières

Soulignant l'accélération de la transformation numérique chez Teknosa à la suite de la pandémie, Bülent Gürcan, directeur général de Teknosa, a souligné les avantages et les opportunités compétitifs importants pour l'entreprise sur la période à venir. Bülent Gürcan a déclaré : « Chez Teknosa, nous suivons de nombreux paramètres afin de rassembler nos clients et les produits qu'ils exigent, au bon moment, dans le canal qu'ils souhaitent, de la manière la plus rapide possible, avec la meilleure expérience et de la manière la plus productive. Nos clients exigent une expérience ininterrompue et un service rapide. Mais surtout, ils sont très intéressés par des solutions personnalisées. Grâce à notre organisation agile, à notre infrastructure solide et à notre modèle commercial axé sur les données, nous avons entrepris d'importantes initiatives pour améliorer l'expérience client et en recueillir les fruits. Nous créons de la valeur en offrant des services innovants et axés sur le client dans nos canaux en ligne et hors ligne. Au cours de cette période, nous avons élargi notre réseau de livraison rapide pour les achats en ligne afin de faciliter l'accès aux besoins technologiques croissants. À l'heure actuelle, nous assurons la livraison le jour même et le lendemain dans 48 provinces. Nous avons également lancé un service de ramassage de rue, une première dans le secteur. Outre le chat en direct et WhatsApp que nous utilisons déjà, nous lancerons prochainement un service de chat vidéo afin d'améliorer l'expérience omnicanal et l'interaction individuelle avec nos clients. Les amateurs de technologie pourront contacter nos collègues spécialistes grâce au chat vidéo, obtenir des informations détaillées et découvrir les produits sans se déplacer. Nous développerons des solutions pionnières dans tous les processus, allant des options d'achat aux options de paiement, de la livraison aux services après-vente pour offrir à nos clients la meilleure expérience dans la période à venir. Comme nous l'avons fait au cours des 20 dernières années, nous continuerons d'être l'adresse fiable et la plus populaire de la technologie en Turquie. »

À propos de Teknosa

Teknosa a été créée en l'an 2000 en tant que filiale de Sabancı Holding afin de constituer une plateforme de vente et de marketing dans les domaines de l'électronique, de l'informatique, de la communication, des soins personnels et de l'optique dans le secteur de la vente au détail de technologies. Teknosa est une entreprise de vente au détail d'appareils électroniques grand public qui vise à servir les consommateurs avec son personnel spécialisé et à leur offrir au meilleur prix les bons produits avec la plus haute qualité de service. Pionnier dans le domaine de la vente au détail de produits de technologie en Turquie avec la plus vaste chaîne de magasins, Teknosa fournit actuellement un service omnicanal ininterrompu par l'intermédiaire de ses magasins, de son site teknosa.com et de ses plates-formes mobiles. Teknosa est le seul détaillant de produits de technologie fournissant des services de communication et de ligne mobile avec sa marque Teknosacell. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.teknosa.com .

