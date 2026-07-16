Temu triple sa couverture de marques dans le cadre du renforcement de sa protection proactive de la propriété intellectuelle

Le rapport annuel de Temu sur l'application de la propriété intellectuelle détaille l'extension des protections, de l'intégration des vendeurs jusqu'aux annonces en ligne, avec une surveillance proactive couvrant plus de 15 000 marques.

BOSTON, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Temu a renforcé sa protection de la propriété intellectuelle (PI) au cours de l'année écoulée, triplant le nombre de marques qu'elle surveille de manière proactive, pour atteindre plus de 15 000. Le ratio entre les retraits proactifs et les retraits réactifs d'annonces potentiellement contrefaisantes est passé à 331 pour 1, contre environ 200 pour 1 un an plus tôt, selon son Rapport 2026 sur la protection de la propriété intellectuelle.

Credit @Temu

Ce rapport annuel, qui couvre la période de juin 2025 à mai 2026, détaille la manière dont Temu fait appliquer les règles de sa plateforme relatives aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que les résultats obtenus.

Principaux chiffres du rapport :

La base de données de surveillance proactive de Temu couvre plus de 15 000 marques, contre plus de 5 000 un an plus tôt.

Les retraits proactifs d'annonces potentiellement contrefaisantes ont dépassé les retraits réactifs dans un ratio de 331 pour 1, contre environ 200 pour 1 l'année précédente.

La base de données de détection de Temu compte plus de 47 millions d'images et 9,5 millions de mots-clés, soit une couverture d'images multipliée par plus de neuf en un an.

Le traitement des plaintes relatives à la propriété intellectuelle prend en moyenne moins de 24 heures.

Temu a collaboré avec plus de 130 associations professionnelles au cours de la période, soit près du double de l'année précédente.

Temu détecte et retire de manière proactive les annonces contrefaisantes en combinant sa technologie de filtrage propriétaire et une équipe d'experts humains. Cette détection précoce allège la charge liée à l'application des droits pour les marques, en particulier pour les petites entreprises ne disposant pas d'équipe dédiée à la propriété intellectuelle.

« Nous travaillons à protéger la propriété intellectuelle avant qu'elle ne devienne un problème pour les détenteurs de droits », a déclaré un porte-parole de Temu. « Ce rapport reflète nos priorités : identifier et retirer de manière proactive les annonces potentiellement contrefaisantes, traiter rapidement celles qui sont signalées, et travailler directement avec les marques pour continuer à améliorer le système. »

Un contrôle à chaque étape

Temu vérifie les vendeurs avant qu'ils ne puissent rejoindre la plateforme et y publier des annonces. Au cours de l'année écoulée, plus de 40 % des nouveaux candidats ont été rejetés lors de l'intégration pour non-conformité aux contrôles de vérification. Temu a fermé plus de 16 000 boutiques au cours de la période pour violations répétées de la propriété intellectuelle.

Chaque annonce est comparée à une base de données de détection comptant plus de 47 millions d'images et 9,5 millions de mots-clés avant sa mise en ligne, puis continue d'être surveillée par la suite.

Temu a également déployé une fonctionnalité de sensibilisation des consommateurs sur l'ensemble de ses marchés. Les recherches contenant des termes tels que « fake », « dupe » ou « counterfeit » (contrefaçon) ne renvoient aucun résultat et affichent à la place un message sur les risques liés à la contrefaçon. Cette fonctionnalité bloque plus de 80 000 recherches de ce type chaque jour.

Collaborer avec les marques et les entreprises

Grâce à la Brand Guardian Initiative (BGI), lancée en avril 2024, les marques collaborent avec Temu pour intégrer leurs marques déposées et autres droits de propriété intellectuelle dans les systèmes de surveillance de la plateforme, afin de détecter plus rapidement les infractions. Cette initiative travaille directement avec plus de 3 000 marques, dont environ 500 petites et moyennes entreprises. Les marques participantes bénéficient d'un accompagnement personnalisé et de données d'application régulières, qu'elles vendent ou non sur Temu. Temu propose également des formations sur la conformité en matière de propriété intellectuelle via son Centre de formation des vendeurs (Seller Education Center).

Une collaboration renforcée avec la communauté de la propriété intellectuelle

Au cours de l'année écoulée, Temu a collaboré avec plus de 130 associations de propriété intellectuelle, soit près du double de l'année précédente. En avril 2026, l'entreprise a rejoint l'International Anti-Counterfeiting Coalition, consolidant son rôle au sein du Marketplace Advisory Council de la coalition. Temu travaille également avec des organisations internationales et nationales de propriété intellectuelle, notamment l'International Trademark Association et l'Union des Fabricants en France.

« Une protection solide de la propriété intellectuelle est essentielle à une marketplace saine », a déclaré le porte-parole de Temu. « Notre action protège les détenteurs de marques légitimes, aide les consommateurs à acheter en toute confiance et renforce la confiance dans notre marketplace. Nous continuerons d'investir dans les personnes, les outils et les partenariats qui renforcent cette protection. »

Lire le Rapport 2026 sur la protection de la propriété intellectuelle

À propos de Temu

Temu est une plateforme mondiale de commerce en ligne qui met en relation les consommateurs avec des millions de fabricants, de marques et de partenaires commerciaux. Présente dans plus de 90 marchés à travers le monde, Temu s'engage à proposer des produits de qualité à des prix accessibles, afin d'améliorer le quotidien des consommateurs.

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