Tendance du design Japandi : Des foyers sans encombrement pour promouvoir le bien-être mental

VENLO, Netherlands, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Les données de recherche montrent que les consommateurs sont de plus en plus attirés par le Japandi, une philosophie de design d'intérieur qui favorise la sérénité et le bien-être mental grâce à des espaces équilibrés et épurés. Alors que l'engouement mondial pour le mode de vie minimaliste continue de croître, on observe une demande croissante pour les meubles au style Japandi – une tendance alliant la tranquillité japonaise à la simplicité scandinave.

Évolution de l'intérêt pour le Japandi

Les données de recherche et les tendances sociales confirment les conclusions de vidaXL concernant la demande pour les meubles Japandi

Entre 2020 et 2025, l'intérêt pour le style Japandi a connu une augmentation significative, avec un volume de recherche maximal en janvier 2023 atteignant 4 546 recherches sur Google. De manière générale, on observe une tendance à la hausse, particulièrement marquée en début d'année 2023. Malgré quelques fluctuations, l'intérêt pour le Japandi reste largement positif, suggérant ainsi une croissance continue jusqu'en 2026.

sur Google. De manière générale, on observe une tendance à la hausse, particulièrement marquée en début d'année 2023. Malgré quelques fluctuations, l'intérêt pour le Japandi reste largement positif, suggérant ainsi une croissance continue jusqu'en 2026. Le rapport des tendances Pinterest de l'automne 2024 a révélé une augmentation de 135 % des recherches sur le thème « design salon japonais », illustrant le désir grandissant des consommateurs pour des ambiances paisibles à la maison.

des recherches sur le thème « design salon japonais », illustrant le désir grandissant des consommateurs pour des ambiances paisibles à la maison. Sur TikTok, 1 000 publications en France au cours de l'année dernière ont mis en avant le hashtag #japandi, montrant comment les utilisateurs adoptent et partagent cette tendance dans leurs foyers.

Des foyers sans encombrement associés à un meilleur bien-être mental

Les recherches ont établi un lien entre l'environnement domestique et la santé mentale, soulignant que maintenir un espace organisé et sans encombrement peut améliorer le bien-être psychologique (Austin 2025). Le Japandi incarne cette connexion en alliant simplicité fonctionnelle et esthétique apaisante, une combinaison de plus en plus recherchée par les propriétaires modernes.

Pour répondre à cette demande croissante, la collection Japandi de vidaXL aide à créer des foyers équilibrés qui favorisent la sérénité. « Nos meubles inspirés du Japandi rendent cette philosophie intemporelle accessible à toute personne recherchant un chez-soi paisible et fonctionnel », déclare Berta, responsable des opérations commerciales chez vidaXL.

Pour plus d'informations sur les résultats de vidaXL, veuillez consulter ce site : https://www.vidaxl.fr/japandi-trend-report.html

À propos de vidaXL

vidaXL est un détaillant en ligne international fondé aux Pays-Bas en 2006, offrant une large gamme de produits abordables pour la maison et le jardin, alliant style et fonctionnalité.

Toutes les opérations européennes sont gérées depuis le centre de distribution de vidaXL à Venlo, assurant une livraison efficace dans plus de 30 marchés, dont le Royaume-Uni, la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède et la Grèce. L'entreprise possède également des entrepôts et des centres de traitement aux États-Unis et en Australie pour desservir directement ces régions.

Cette vaste portée permet à vidaXL d'apporter ses solutions abordables dans le monde entier, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur du commerce de détail pour la maison et le jardin, en particulier dans les meubles, le matériel et la décoration.

Contact:

+966 8008500166

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864267/vidaXL_Japandi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2840535/5721597/vidXL_Logo.jpg