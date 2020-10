Terranova Security annonce l'ajout de nouveaux niveaux à son Programme de partenariat, des offres spéciales et un portail bonifié pour les partenaires en cybersécurité à travers le monde

LAVAL, Quebec, le 28 oct. 2020 /PRNewswire/ -- Terranova Security, chef de file mondial et partenaire de choix en sensibilisation à la sécurité, a annoncé aujourd'hui diverses bonifications apportées à son Programme de partenariat. Ce programme s'adresse aux fournisseurs de services de sécurité gérés (FSSG), aux fabricants d'équipement d'origine (FEO), aux distributeurs, aux revendeurs et aux partenaires technologiques, ainsi qu'aux membres actuels du programme.

Parmi les améliorations offertes, notons la bonification du programme par l'ajout de niveaux de partenariats, une multitude d'offres spéciales pour stimuler les opportunités et le développement d'une interface de portail enrichie, efficace et conviviale.

Le Programme de partenariat de Terranova Security offre à sa communauté leaders en sensibilisation à la sécurité un écosystème simple, mais puissant, qui soutient le développement des affaires à long terme et la croissance du portefeuille.

Les partenaires ont accès aux avantages suivants :

Une formation complète et une accréditation en ligne qui permettent d'être reconnu comme expert de confiance en sensibilisation à la sécurité de l'information.

Des offres et des incitatifs spéciaux qui provoquent de nouvelles occasions d'affaires, facilitent l'acquisition de nouveaux comptes et la croissance du portefeuille.

Des ressources en vente et en marketing qui favorisent une croissance continue des affaires.

Des solutions fiables et stimulantes en sensibilisation à la sécurité qui tirent profit du matériel de formation et des simulations d'hameçonnage éprouvés de Terranova Security.

Une structure de programme transparente et mutuellement bénéfique où les engagements de ventes sont traités avec la plus grande attention.

« Les bonifications apportées au Programme de partenariat de Terranova Security représentent un nouveau chapitre excitant pour notre organisation, a déclaré Mathieu Ouellette, VP Ventes chez Terranova Security. Nous sommes heureux d'accueillir de nouveaux partenaires dans notre communauté dynamique d'experts en cybersécurité et de leur offrir des opportunités de croissance extraordinaire. »

Le Programme de partenariat de Terranova Security renferme également la nouvelle interface du Portail des partenaires. L'expérience en ligne simplifiée facilite de beaucoup l'enregistrement des opportunités, la réalisation de l'accréditation et l'accès au contenu exclusif réservé aux partenaires.

Le Programme de partenariat de Terranova Security offre des avantages significatifs au réseau des partenaires de Microsoft

Grâce au partenariat établit entre Terranova Security et Microsoft, officialisé au début de l'année 2020, les distributeurs, revendeurs et autres partenaires Microsoft bénéficient de plusieurs avantages supplémentaires dans le cadre de la bonification du Programme de partenariat de Terranova Security.

Dans plusieurs forfaits Microsoft, les partenaires peuvent profiter des simulations d'attaque comme produit à valeur ajoutée, ce qui permet aux détenteurs d'une licence E3 de passer aux niveaux E5 et ATP2. Terranova Security peut également aider les partenaires Microsoft à accroître leur potentiel de profit et à générer des ventes additionnelles grâce aux offres spéciales destinées aux clients E3 qui ne sont pas prêts à faire le saut vers E5.

« De façon générale, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, a ajouté Mathieu Ouellette. Les partenaires Microsoft peuvent utiliser la solution offerte par Terranova Security pour maximiser les taux d'utilisation et créer un niveau inégalé d'adhésion au produit pour les clients et leurs utilisateurs. »

« Aujourd'hui, l'un des risques les plus communs et importants auxquels font face nos clients est d'être victime d'hameçonnage, a précisé Rob Lefferts, vice-présent de groupe chez Microsoft 365 Security. Le partenariat conclut entre Microsoft et Terranova Security nous permet d'offrir une solution à la fine pointe et distincte comprenant des simulations d'hameçonnage et des formations centrées sur les personnes. »

La solution de pointe pour la sensibilisation à la sécurité développée par Terranova Security

L'efficacité des solutions de formation et des simulations d'hameçonnage développées par Terranova Security a permis de consolider la position de l'organisation à travers le monde en tant que partenaire de choix pour la sensibilisation à la sécurité. D'ailleurs, Gartner inc. a reconnu Terranova Security comme un fournisseur représentatif de programmes de sensibilisation à la sécurité dans son Market Guide 2020 pour la sensibilisation à la sécurité – formation assistée par ordinateur.

Terranova Security y est parvenue grâce à :

Du contenu de qualité supérieure et en constante évolution pour répondre aux menaces d'hameçonnage actuelles et cibler efficacement le comportement des utilisateurs.

Différents formats de formation, y compris des modules de micro et de nanoapprentissage, pour approfondir et renforcer les connaissances des utilisateurs.

Sa conformité aux règles pour l'accessibilité WCAG 2.1 pour rendre la formation en sensibilisation à la sécurité disponible pour tous les utilisateurs.

Des simulations d'hameçonnage personnalisables pour tester en toute sécurité la capacité des utilisateurs à détecter les scénarios de menace réels.

Des outils de communication qui peuvent être téléchargés et partagés instantanément pour aider à stimuler la participation et à souligner les concepts clés de la campagne de formation.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l'importance d'un solide programme de sensibilisation à la sécurité a été mise en évidence. L'accélération de la transformation numérique et le virage mondial vers le travail à distance ont augmenté le risque d'exposition des données pour de nombreuses organisations.

Verizon signale que les utilisateurs sont trois fois plus susceptibles de cliquer sur un lien d'hameçonnage lié à la pandémie. Du même coup, une étude récente réalisée par Malwarebytes a permis de révéler que plus de 55 % des cadres ont identifié la formation des employés pour un travail à distance sécuritaire et conforme comme étant leur principal défi au niveau de la cybersécurité.

Terranova Security est l'hôte d'un Sommet virtuel sur la sensibilisation à la sécurité destiné aux partenaires le 12 novembre. Cet événement, parrainé par Microsoft, sera l'occasion de présenter des informations supplémentaires sur le Programme de partenariat et de faire une démonstration approfondie de la solution. L'événement sera présenté en anglais.

Pour réserver votre place et consulter l'horaire complet de l'événement, consultez le site Web de Terranova Security.

